Банк России поддержал инициативу Народного фронта по защите прав ипотечных заемщиков. Речь идет о закреплении в законе положения, которое поможет им преодолевать временные финансовые затруднения.
Для этого Общероссийский народный фронт предлагает снизить платежную нагрузку на заемщика, если тот попал в трудную жизненную ситуацию. Как правило, полугода заемщику бывает вполне достаточно.
Для исключения возможных злоупотреблений этим правом, предлагается ограничить периодичность предоставления такой возможности клиенту. В этом контексте обсуждается период в 5-7 лет для добросовестных заемщиков.
В сообщении пресс-службы организации отмечается, что повышение доступности ипотеки должно сопровождаться очень основательной работой по повышению защищенности заемщика от рисков дефолта. Дефолты при ипотеке имеют тяжелые социальные последствия.
По словам председателя экспертного совета и руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктора Климова, механизм повлияет на уровень доверия и стабильность финансового рынка в целом.
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