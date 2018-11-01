Девелоперы Петербурга делают оптимистичные прогнозы﻿

Застройщики-оптимисты построят в Петербурге за 3 года более 10 млн квадратных метров жилья, говорится в исследовании экспертов агентства недвижимости "София". Такие прогнозы позволяют сделать высокий спрос и относительно небольшой рост средних цен на квадратные метры в городе на Неве.

В настоящее время в Северной столице возводятся проекты по разрешениям с 2008 года. 80% жилых комплексов были заявлены застройщиками в период с 2016 по 2018 год. Разрешения на строительство еще на 19% объектов были получены с 2013 по 2015 годы.

Количество же "долгостроев", возведение которых затянулось почти на 6 и более лет не повлияет на общую ситуацию. Таких в городе менее 1%. Их количество не превышает 10 зданий.

Наибольшее число новостроек будет завершено в 2020 году. В частности, уже в этом году застройщики планируют построить 173 дома. Общая площадь квартир составит около 3,1 млн квадратных метров. В 2019 году девелоперы города возведут еще 200 тысяч кв.м жилья. В 2020 году этот показатель вырастет до 4,1 млн "квадратов" жилой площади.

Большие планы у девелоперов Петербурга и на перспективу, начиная с 2021 года. Уже сегодня известно, что общая площадь квартир, которые будут построены начиная с указанной даты превысит 5 млн кв.м жилой недвижимости.

Эксперты считают, что такие планы застройщиков вполне достижимы. Правда, с одной оговоркой — если не случится каких-то грандиозных кризисов.