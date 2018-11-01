Рост цен на элитное жилье в мире рекордно снизился﻿

За год с III квартала 2017 года по III квартал 2018 года цены на элитную недвижимость в 43 проанализированных городах мира увеличились в среднем на 2,7%, сообщает Knight Frank. Темпы роста цен на элитное жилье во всем мире достигли самого низкого уровня с IV квартала 2012 года.

В итоге был отмечен рост цен в 74% городов. Лидирует по данному показателю Сингапур. В нем зафиксирован рост на 13% за год. В этом году Гонконг и Сингапур поменялись местами в рейтинге. В Эдинбурге и Мадриде зафиксирован значительный рост цен на элитное жилье (10,6% и 10,1%)

Напротив, в Лондоне показатель снизился на 2,9%, в Стокгольме — на 6,3%. Аналитики предполагают, что британской столице цены на высокобюджетную недвижимость упали в связи с обстановкой вокруг Brexit и налоговыми изменениями.

В Северной Америке наибольший рост цен наблюдался в Сан-Франциско (9,5% за год). В Торонто — 8,5%. Ванкувер занимает последнюю строчку рейтинга (-11,2%).

Российская столица занимает в рейтинге 8 строчку с показателем годового роста цен в 7%. Санкт-Петербург на 31 месте — 0,4%.