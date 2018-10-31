Цвет новостроек разный, внутри отделка, а снаружи камень

Новый дом обязательно должен броситься в глаза прохожему. То, что проектируется сейчас, должно быть актуальным и через 15 — 20 лет. Поэтому девелоперам сегодня стоит тщательно подбирать архитектурные бюро для проектирования жилых комплексов.
"Главная задача девелопера при оценке предложенной концепции — ориентироваться не только на креативный подход, но и на рыночные запросы. Красивый, но слишком дорогой и мало функциональный проект не будет востребован рынком и не станет показательной работой для архитектора, — утверждает Анна Соколова, руководитель направления стратегии и маркетинга ГК "Инград". — Выбор архитектурного бюро осуществляется на тендерной основе, но при этом мы исходим из наиболее оригинальной и оптимальной для конкретной локации идеи".
Приглашение именитых архитекторов — это половина успеха. Например, специально для создания архитектурной концепции своего нового проекта в центре столицы ГК "Основа" провела международный конкурс, участие в котором приняло около 60 ведущих российских и зарубежных компаний.
"При выборе победителя нам было важно, чтобы архитектурная концепция максимально учитывала историко-архитектурные аспекты и полностью встраивала образ здания в градостроительную ткань современного центра столицы, — подчеркивает Олег Колченко, управляющий партнер и акционер ГК "Основа". — В итоге среди всех проектов нами и Архитектурным советом Москвы была безоговорочно принята яркая и смелая концепция от всемирно известного архбюро MVRDV из Нидерландов — именно она отвечает всем нашим требованиям и не только сделает RED7 архитектурной доминантой района, но и поставит его в один ряд с шедеврами современной мировой архитектуры. При этом важно отметить, что RED7 станет первым проектом MVRDV, который будет реализован в России".
Просматривая работы компаний, которые смогут максимально воплотить идеи девелоперов в жизнь, превратив их в уникальную архитектурную концепцию, девелоперы все чаще выбирают самые смелые и яркие идеи. Компания "Главстрой" сотрудничает с архитектурным бюро "Гинзбург Архитектс", Голландское бюро MLA+, "Арт-группа Камень", для разработки концепции общественных пространств приглашены STUDIO 211. "Основой для нашего вдохновения являются материалы, которые мы используем — это анодированный алюминий и клинкерный кирпич. Анодированный алюминий — прочный, долговечный, легкий и, несомненно, очень красивый металл. Архитекторы любят алюминий за то, как он взаимодействует с окружающей средой, принимает любые цвета и оттенки, одновременно рассеивает и отражает атмосферные явления, — рассказывает Алексей Гусев, генеральный директор "Главстрой-Недвижимость". — Так, например, в жилом квартале на Москве-реке "Береговой" главной задачей было связать два края, два берега реки, природу и город. Алюминий на фасадах отражает городские качества, а клинкерный кирпич природный материал. То есть мы получаем взаимосвязь природы и технологий".
Поиграть с материалами решили и в ЖК Shirokaya Green Park. "Наш комплекс находится буквально на берегу реки Яуза рядом с парковой зоной, поэтому материал фасадов был продиктован, в первую очередь, самой локацией, — комментирует Константин Георгиадис, исполнительный директор ГК Патек. — Мы использовали качественное стекло с высокой шумо- и теплоизоляцией. Зеркальные фасады отражают настроение вокруг, передают атмосферу времени года, тем самым гармонично вписывая жилой комплекс в существующий ландшафт".
Цвет — один из ключевых факторов, формирующий облик дома, он должен органично встроить его в окружающую постройку и одновременно выгодно выделить его. При выборе оттенка — одного или нескольких — нужно всегда учитывать геометрию здания, форму его фасадов и архитектурный стиль.
При создании, к примеру, RED7 архитекторы MVRDV не могли не принять во внимание здание Наркомзема, расположенного через дорогу, поэтому позаимствовали его красный цвет и некоторые декоративные элементы на фасадах. Чтобы усилить динамику линий дома, подчеркнуть выступающие детали фасадов и создать игру света при различном освещении в проекте RED7 было решено использовать в отделке сразу два вида красного кирпича: матовый на внешних частях фасада, и глазурованный на внутренних. По замыслу авторов, вместе с щусевской постройкой RED7 должен создать "символические ворота в центр города. Цвет RED7 перекликается и с другими важными постройками, которые возводятся поблизости — к примеру, ярко-красным конструктивистским зданием Министерства сельского хозяйства. Символично и то, что главный историко-художественный комплекс столицы — Кремль — также выполнен в красном цвете.
Среда оказывает огромное влияние на человека — может вдохновлять, эмоционально возбуждать, дарить спокойствие, приносить радость и гармонию. Поэтому часто застройщики не используют кричащих цветов. "Все зависит и от того, какой цвет лучше "подойдет" самому проекту. Но, повторюсь, всегда стоит учитывать и окружение проекта, и общую концепцию проектов компании. Опять же, все зависит от классовости проектов и их расположения", — комментирует Рустам Арсланов, директор по продажам ГК "Гранель".
Цвет определяет и конструктив здания, и материалы, которые используются при строительстве. Основным для комфорт-класса остается вентилируемый фасад, краску для керамогранита обычно заказывают заграницей, так как иностранные колеры более насыщенные и яркие. В высоких ценовых сегментах все чаще для отделки фасада применяется натуральный камень, что также накладывает свои особенности на цветовые решения.
"Удачными могут быть как многоцветные, так и строгие монохромные фасады. И тому есть масса примеров. Например, в массовом сегменте в последнее время видна тенденция — яркие, контрастные фасады с геометрическим рисунком, — уточняет Виталий Волохин, главный архитектор ГК "ИНТЕКО". — Объекты бизнес- и элит-класса по-прежнему востребованы в цветах натуральных природных материалов".
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