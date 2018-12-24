Средняя ставка по ипотеке в России вырастет до 10 процентов

Аналитики прогнозируют в 2019 году рост среднего размера ставки по ипотечному кредитованию в России до 10%. Мировой опыт ипотечного кредитования говорит о том, что в каждой стране выработаны свои схемы, которые зачастую работают только в данном конкретном регионе, говорится в исследовании РБК.

Япония: низкая ставка на 35 лет

Рекордно низкая ипотечная ставка на протяжении многих лет сохраняется в Стране восходящего солнца. В настоящее время она меньше 1,4%. Доступность кредита объясняется низкой инфляцией. А также высокой стоимостью жилья. Японцы активно пользуются услугой, поскольку снимать жилье дорого, а выплаты по ипотеке можно растянуть на 35 лет.

Финляндия: плавающая и фиксированная ставки

В список стран с рекордно низкой ипотекой входит и Финляндия (до 1,5% годовых). В ипотечном секторе работает множество кредитных организаций. Как государственных, так и частных. Существует два типа кредитования: с плавающей и фиксированной ставкой. Первая зависит от показателей EURIBOR (Европейская межбанковская ставка предложения). Это и объясняет нынешний низкий процент в Финляндии. Средний срок кредита составляет 20 лет. Максимальный доходит до 35 лет. При этом заемщик должен быть не старше 65 лет и получать стабильную зарплату.

Швейцария: ипотека в наследство

В Швейцарии средний размер ипотечной ставки составляет чуть больше 1,5% годовых. В этой стране практикуется пожизненная ипотека, которая выдается сроком на 100 лет. В этом случае после смерти заемщика жилье вместе с обязательствами по кредиту отходит его наследникам.

Франция: на контроле у государства

Во Франции средняя процентная ставка по ипотеке не превышает 2%. Длительность кредита доходит до 20 лет. При этом на момент его погашения заемщику должно быть не больше 85 лет.

Аргентина: только на одну квартиру Список стран с самой высокой ставкой по ипотеке возглавляет Аргентина. Она составляет 28% годовых. Подобный высокий показатель объясняется неразвитым рынком ипотечного кредитования, который, по сути, находится в руках государства. Причем сама Аргентина получает займы от Всемирного банка по программе стимуляции развивающихся рынков. Срок ипотеки составляет 20 лет. Кредит может получить только тот, у кого еще нет в собственности жилья.

Нестабильная экономическая ситуация и неразвитый рынок кредитования жилья повлияли на высокий уровень ипотечной ставки в Венесуэле — более 20% годовых. Также в списке стран с самыми высокими процентами на кредит при покупке жилья — Украина (20% годовых), Иран и Турция (19% в обеих странах). Среди европейских стран лидеры антирейтинга (помимо Украины) — Белоруссия (14% годовых) и Молдова (12%). Процентные ставки — по данным сервиса Numbeo (при кредитовании на 20 лет).

Фото: homesoverseas.ru

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