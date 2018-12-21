Недвижимость-2018: топ-7 покупок западных знаменитостей

Приближается конец 2018 года, и сейчас самое время узнать, что происходило в уходящем году у известных людей. В этой статье речь пойдет о шикарных домах и квартирах западных знаменитостей, которые они купили или продали в этому году. Некоторые из ниже перечисленных резиденций действительно экстравагантны по своей цене, комфорту, дизайну и тому подобное, и их действительно можно считать эталоном элитного жилья. Так кто же из западных знаменитостей потратил на жилье в 2018 году больше всего?

Ник Джонас и Приянка Чопра купили дом в Беверли-Хиллз за 6,5 миллиона долларов.

После непродолжительного медового месяца молодожены вернутся на виллу стоимостью 6,5 миллионов долларов, с которой открывается шикарный вид на город. Хозяйственный певец Ник Джонас приобрел виллу в начале этого года и уже потом сделал предложение индийской актрисе Приянке Чопре. Дом площадью 4129 кв. футов может похвастаться пятью спальнями, четырьмя ванными комнатами, живописным бассейном с красивым видом и гостевым домом с собственной кухней и гостиной.

Тайра Бэнкс продала особняк Pacific Palisades стоимостью 8,9 миллиона долларов.

Американская топ-модель продала дом площадью 6 135 кв. футов через два года после продажи еще одного ее дома стоимостью 6,33 миллионов долларов. По сообщениям прессы, в марте этого года она потратила 6,9 миллиона долларов на дом в Беверли-Хиллз. Она также владеет двухуровневой квартирой площадью 7000 квадратных футов на Манхэттене.

Бэнкс приобрела особняк с пятью спальнями и видом на океан в 2016 году за 7,35 миллионов долларов. Изначально, она хотела получить за дом 9,25 млн долларов, но цену пришлось немного снизить. Тайра Бэнкс продала еще один свой особняк Pacific Palisades в Лос-Анджелесе за 4 миллиона долларов и таунхаус в этом же районе за 1,5 миллиона долларов в этом году.

Шакира выставила на продажу свое жилище в Майами за 11,6 миллиона долларов.

Этим летом Шакира выставила на продажу особняк площадью 20 725 квадратных футов в Майами-Бич за 11,6 миллиона долларов. По сообщениям журнала People, певица владеет им с 2001 года, что составляет довольно долгий период проживания в одном и том же доме для знаменитостей. Шакира продает свой дом через ее брата, агента по недвижимости Антонио Мебарака.

Дом с шестью спальнями и семью ванными комнатами располагает высококлассными удобствами, такими как бассейн, лаунж-зона на открытом воздухе, тренажерный зал и даже имеет выход на набережную и кальянную комнату.

Дрю Бэрримор продала свой дом в Голливуде за 16,5 миллионов долларов.

Актриса Дню Бэрримор спокойно рассталась со своей недвижимостью, которой она владела с 2002 года, продав ее анонимному покупателю. Недвижимость, которая, по данным Los Angeles Times, располагается на ранчо 50-х годов, также включает в себя гостевой дом, дом для охраны, бассейн, сады, и, конечно же, потрясающий вид на город и океан. Предполагается, что основное здание имеет 18 комнат общей площадью 8 тысяч квадратных футов.

Семейство Кардашьян купило целый комплекс недвижимости в Коачелле, Калифорния, за 12 миллионов долларов

Траст-фонд семьи Кардашьян приобрел в этом году особняк в долине Коачелла за 12 миллионов долларов. Остается только догадываться, как его будут в дальнейшем использовать во время ежегодного музыкального фестиваля Coachella Music Festival.

Судя по всему, приобретенная недвижимость соответствует классическому стилю Кардашьян, то есть жилье выдержано в минималистическом, модном и неприхотливом стиле. На площади 11 081 квадратных футов размещается семь спален и семь ванных комнат, что означает по одной комнате для каждой сестры, а также двух гостей.

Пит Дэвидсон и Ариана Гранде обзавелись любовным гнездышком в Нью-Йорка за 16 миллионов долларов.

Уходящий 2018 год был годом Пита Дэвидсона и Арианы Гранде. Звездная пара постоянна присутствовала в светских хрониках на протяжении всех пяти месяцев, пока Пит и Ариана были вместе. Их даже стали называть Парианна, но пара рассталась в октябре этого года. Они (или, скорее, она) также инвестировали в шикарную квартиру в Челси.

Жилище стоимостью 16 миллионов долларов располагается в здании, спроектированном всемирно известным архитектором Захой Хадид. Квартира могла похвастаться такими удобствами, как бар, бассейн на крыше и кинотеатр IMAX. В квартире имеется пять спален, четыре ванных комнаты и более 4000 квадратных футов площади.

Мерил Стрип выставила на продажу свой пентхаус в Нью-Йорке за 25 миллионов долларов.

Квартира Мерил Стрип в Нью-Йорке такая же умиротворения и стильная, как и сама актриса. Стрип решила выставить на продажу пентхаус, в котором живет с мужем с 2006 года, за 25 миллионов долларов этим летом. Насколько известно, пока покупателя нет. В квартире Мерил Стрип четыре спальни, зеленые террасы и панорамные окна от пола до потолка, из которых открывается потрясающий вид на Нью-Йорк. Стоит отметить, что у актрисы есть впечатляющая коллекция произведений искусства.

Фото: REX/Shutterstock

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