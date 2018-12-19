Дома, ЖКХ и налоги: что изменится в жизни россиян в 2019 году﻿

Новые законы, которые начнут работать в 2019 году. Одни нововведения отразятся на кошельках и платежках россиян, а другие сделают жизнь проще. В 2019 году в России заработает ряд законотворческих нововведений, которые касаются налогов и оплаты услуг ЖКХ. А также порядка регистрации недвижимости, в том числе дач. Немаловажными являются новые законы, которые регулируют строительства. Причем как частное, так и многоквартирное, информирует РБК.
Дачные дома и участки
1 января 2019 года вступает в силу закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества…". Речь идет об упразднении понятия "дача". Эти земельные участки теперь будут определяться как предназначенные для садоводства или огородничества. На садовых участках возможно строительство как садовых, так и жилых домов. Однако садовые дома будут предназначены для временного проживания, а жилые — для постоянного. В них даже можно будет зарегистрироваться. Также новый закон определяет понятие объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и правила застройки участков.
Новый закон также регулирует финансовые отношения в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Отныне все расчеты товарищества с физическими лицами с 2019 года будут идти только через расчетный счет в банке.
Мусорная реформа
С января 2019 года в России заработает новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), получившая название "мусорная реформа".
В настоящее время услуга по вывозу твердых отходов входит в список жилищных. Счет за нее выставляет в общей квитанции управляющая компания . С 1 января 2019 года услуга станет коммунальной. С нового года во всех крупных городах должна появиться инфраструктура для раздельного сбора коммунальных отходов.
Налоги
В новом году в силу вступает сразу несколько изменений Налогового кодекса. Многие из них существенно упростят жизнь россиян. В частности, таким нововведением стало снижение налогов с продажи имущества нерезидентов России. С 1 января 2019 года нерезиденты, владеющие недвижимостью более трех — пяти лет (в зависимости от ситуации), смогут не платить НДФЛ при продаже объекта.
Долевое строительство
С 1 июля 2019 года застройщики обязаны привлекать деньги граждан только с помощью специальных эскроу-счетов в уполномоченных банках. Но такие жесткие требования в настоящее время способны выполнить далеко не все девелоперы. Это может отразиться на стоимости передаваемой потребителю недвижимости.
Фото: datarealty.ru
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