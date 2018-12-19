Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость » Аналитика
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Павел Морозов

Дома, ЖКХ и налоги: что изменится в жизни россиян в 2019 году﻿

Недвижимость » Аналитика

Новые законы, которые начнут работать в 2019 году. Одни нововведения отразятся на кошельках и платежках россиян, а другие сделают жизнь проще. В 2019 году в России заработает ряд законотворческих нововведений, которые касаются налогов и оплаты услуг ЖКХ. А также порядка регистрации недвижимости, в том числе дач. Немаловажными являются новые законы, которые регулируют строительства. Причем как частное, так и многоквартирное, информирует РБК.

Дома, ЖКХ и налоги: что изменится в жизни россиян в 2019 году﻿. 396101.jpeg

Дачные дома и участки

1 января 2019 года вступает в силу закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества…". Речь идет об упразднении понятия "дача". Эти земельные участки теперь будут определяться как предназначенные для садоводства или огородничества. На садовых участках возможно строительство как садовых, так и жилых домов. Однако садовые дома будут предназначены для временного проживания, а жилые — для постоянного. В них даже можно будет зарегистрироваться. Также новый закон определяет понятие объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и правила застройки участков.

Новый закон также регулирует финансовые отношения в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Отныне все расчеты товарищества с физическими лицами с 2019 года будут идти только через расчетный счет в банке.

Мусорная реформа

С января 2019 года в России заработает новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), получившая название "мусорная реформа".

В настоящее время услуга по вывозу твердых отходов входит в список жилищных. Счет за нее выставляет в общей квитанции управляющая компания . С 1 января 2019 года услуга станет коммунальной. С нового года во всех крупных городах должна появиться инфраструктура для раздельного сбора коммунальных отходов.

Налоги

В новом году в силу вступает сразу несколько изменений Налогового кодекса. Многие из них  существенно упростят жизнь россиян. В частности, таким нововведением стало снижение налогов с продажи имущества нерезидентов России. С 1 января 2019 года нерезиденты, владеющие недвижимостью более трех — пяти лет (в зависимости от ситуации), смогут не платить НДФЛ при продаже объекта. 

Долевое строительство

С 1 июля 2019 года застройщики обязаны привлекать деньги граждан только с помощью специальных эскроу-счетов в уполномоченных банках. Но такие жесткие требования в настоящее время способны выполнить далеко не все девелоперы. Это может отразиться на стоимости передаваемой потребителю недвижимости.

Фото: datarealty.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

В закон о предоставлении жилья для детей-сирот внесут изменения

Самовольную планировку подвалов нельзя будет узаконить

 Отъем жилья у заемщиков закончился колонией

Дома, ЖКХ и налоги: что изменится в жизни россиян в 2019 году Дома, ЖКХ и налоги: что изменится в жизни россиян в 2019 году
Темы ЖКХ налоги недвижимость коммунальный строительство
Обсудить
Актуальная аналитика
Аналитика
Дома, ЖКХ и налоги: что изменится в жизни россиян в 2019 году﻿
Военные новости
Москва крайне недовольна решением Индии отказаться от российских зенитных систем
Вопрос-ответ
Отпуск в компании с домашними животными: техника безопасности
Новости Все >
Школьников проверят на вредные привычки
США поменяли планы и готовятся к выводу войск из Сирии
Роскачество: россияне решили отдыхать в России
Захарова: Мария Бутина признала вину из-за нечеловеческих условий содержания
"Бабла мало, телки на заднем": записи белорусского чиновника на совещании у президента
В Киеве пообещали "немедленный" переход через Керченский пролив
Банки России увеличили прибыль в 1,5 раза в 2018 году
Подорожает все: на что взлетят цены в 2019 году
РПЦ будет готовить при храмах "духовных" бойцов
Врачи удивлены исчезновением опухоли мозга у девочки
Сейчас читают
Евгений МИСЮРА: Чернобыль в здоровье людей придется ликвидировать еще долго
Экспертное мнение
Евгений МИСЮРА: Чернобыль в здоровье людей придется ликвидировать еще долго Видео 
Сакральное место Ватикана, куда не проник Дэн Браун
Непознанное
Сакральное место Ватикана, куда не проник Дэн Браун
"Секретная сделка" Путина и Алиева: ОДКБ в обмен на территории
Диалоги
"Секретная сделка" Путина и Алиева: ОДКБ в обмен на территории Видео 
Читательский топ
WATM смоделировал удар русского "Борея" по США
Путин рассказал о целях ядерного оружия и "первом ударе"
Вероятность войны между Россией и НАТО повысилась до 70 процентов
Почему Китай приостановил Никарагуанский канал и оставил в покое Тайвань?
Москва крайне недовольна решением Индии отказаться от российских зенитных систем
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать

Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.

В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
Германия выставила условия для сохранения "Северного потока - 2"
Правила игры
Германия выставила условия для сохранения "Северного потока - 2"
Военные новости
ИноСМИ: утопленный авианосец США означает конец войны
Военные новости
WATM смоделировал удар русского "Борея" по США
Новости Украины
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать

Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.

В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
Германия выставила условия для сохранения "Северного потока - 2"
Правила игры
Германия выставила условия для сохранения "Северного потока - 2"
Бывший СССР
Лавров объяснил, почему Россия не признает республики Донбасса
Новости Белоруссии
Будет ли Россия присоединять Белоруссию
Военные новости
Единственный ракетный катер Украины остался без ракет

﻿С ракетного катера украинских ВМС "Прилуки" сняли пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М "Термит".

Единственный ракетный катер Украины остался без ракет
Почему две трети россиян хотят вернуться в СССР
Общество
Почему две трети россиян хотят вернуться в СССР
Новости Украины
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
Кошелек
Голодавший по-народному депутат просит дать россиянам денег на еду
Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Павел Морозов Как избежать рисков при сдаче квартиры в наём﻿ Павел Морозов Любовь Степушова G20: Путин справится с Трампом и депрессией Любовь Степушова
Комментарии
Москва крайне недовольна решением Индии отказаться от российских зенитных систем
Лидер российской партии: белорусы проголосуют за присоединение к РФ
В Киеве пообещали "немедленный" переход через Керченский пролив
Захарова: Мария Бутина признала вину из-за нечеловеческих условий содержания
Захарова: Мария Бутина признала вину из-за нечеловеческих условий содержания
Захарова: Мария Бутина признала вину из-за нечеловеческих условий содержания
В Киеве пообещали "немедленный" переход через Керченский пролив
Захарова: Мария Бутина признала вину из-за нечеловеческих условий содержания
Британия начнет борьбу с Россией по "правилам" холодной войны
Захарова: Мария Бутина признала вину из-за нечеловеческих условий содержания
WATM смоделировал удар русского "Борея" по США
Украина расплатится за кредит МВФ ростом бедности
Почему две трети россиян хотят вернуться в СССР
Москва крайне недовольна решением Индии отказаться от российских зенитных систем
Захарова: Мария Бутина признала вину из-за нечеловеческих условий содержания
Жилье даром: 8 городов мира, где покупка дома обойдется дешево﻿
Россия увеличивает вложения в госдолг США
Минтруд предупредил - число безработных взлетит в 2019 году
В Киеве пообещали "немедленный" переход через Керченский пролив
Минтруд предупредил - число безработных взлетит в 2019 году
Минтруд предупредил - число безработных взлетит в 2019 году
История и современность Все >
Как выжить, будучи работником московского метро?
Как выжить, будучи работником московского метро?
Софья Перовская: цареубийца из высшего света
Софья Перовская: цареубийца из высшего света
США поменяли планы и готовятся к выводу войск из Сирии
США поменяли планы и готовятся к выводу войск из Сирии
Москва крайне недовольна решением Индии отказаться от российских зенитных систем
Москва крайне недовольна решением Индии отказаться от российских зенитных систем
Тяжелый беспилотник "Охотник" отправят в первый полет в 2019 году
Тяжелый беспилотник "Охотник" отправят в первый полет в 2019 году
Армия США приступает к разработке нового легкого танка пехоты
Армия США приступает к разработке нового легкого танка пехоты
СМИ: молодежи с Кавказа грозят облавы силовиков
СМИ: молодежи с Кавказа грозят облавы силовиков
В Киеве готовятся к "скорому" походу через Керченский пролив
В Киеве готовятся к "скорому" походу через Керченский пролив
Рыбинский квест: как проехать через Волжский мост
Рыбинский квест: как проехать через Волжский мост
Даже молодежь: 2/3 россиян хотят возвращения в СССР
Даже молодежь: 2/3 россиян хотят возвращения в СССР
Силовики начали облавы на мигрантов, наркоманов и должников
Силовики начали облавы на мигрантов, наркоманов и должников
Женское Все >
Супернабор! Устраиваем клумбу у прудика
Супернабор! Устраиваем клумбу у прудика
Нертера не любит жары и избытка влаги
Нертера не любит жары и избытка влаги
Куда зимой деваются вредители
Куда зимой деваются вредители
Лечим остеохондроз травами и ваннами
Лечим остеохондроз травами и ваннами
20 применений уксуса в хозяйстве, о которых вы не знали!
20 применений уксуса в хозяйстве, о которых вы не знали!
Канадские специалисты: диабет можно лечить голодом
Канадские специалисты: диабет можно лечить голодом
Психолог: не нужно говорить детям правду про Деда Мороза
Психолог: не нужно говорить детям правду про Деда Мороза
Краска для волос, помада и шеллак вызывают рак
Краска для волос, помада и шеллак вызывают рак
Как стать лучшей версии себя: 7 шагов
Как стать лучшей версии себя: 7 шагов
Американские ученые открыли планету, год жизни на которой длится 5 тысяч земных лет
Американские ученые открыли планету, год жизни на которой длится 5 тысяч земных лет
Тенденция 2018: 3 из 4 модных покупок зависят от интернета
Тенденция 2018: 3 из 4 модных покупок зависят от интернета
Colourpop выпустила два новых продукта для губ
Colourpop выпустила два новых продукта для губ
Дети алкоголиков вступают в ранние браки
Дети алкоголиков вступают в ранние браки
Психолог: не отнимайте у детей веру в Деда Мороза
Психолог: не отнимайте у детей веру в Деда Мороза
Мужское Все >
Рыба на любой вкус
Рыба на любой вкус
Минздрав: это бесплатно
Минздрав: это бесплатно
Советы по правильному уходу за одеждой и обувью
Советы по правильному уходу за одеждой и обувью
Из чего можно сделать оригинальный зимний венок
Из чего можно сделать оригинальный зимний венок
Изучаем типы деревянных домов
Изучаем типы деревянных домов
Натяжные потолки: что делать в случае затопления?
Натяжные потолки: что делать в случае затопления?
Идеи для оформления дома к Новому году
Идеи для оформления дома к Новому году
Фетучини с семгой: вкусный и полезный обед
Фетучини с семгой: вкусный и полезный обед
Самые эффективные упражнения для похудения в области бедер
Самые эффективные упражнения для похудения в области бедер
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
РПЦ будет готовить при храмах "духовных" бойцов
РПЦ будет готовить при храмах "духовных" бойцов
Святитель Николай - светоч Мир Ликийских
Святитель Николай - светоч Мир Ликийских
Акула и рыбак подрались из-за рыбы
Акула и рыбак подрались из-за рыбы
Отпуск в компании с домашними животными: техника безопасности
Отпуск в компании с домашними животными: техника безопасности
Догхантеры и котокафе объявлены вне закона
Догхантеры и котокафе объявлены вне закона
Лошади реагируют на человеческую ярость даже по фото
Лошади реагируют на человеческую ярость даже по фото
Отдых с домашними любимцами: какое жилье выбрать
Отдых с домашними любимцами: какое жилье выбрать
Соотечественники из-за рубежа получат "дальневосточный гектар"
Соотечественники из-за рубежа получат "дальневосточный гектар"
Волки тоже умеют ловить рыбу
Волки тоже умеют ловить рыбу
На месте поселка Терехово в Мневниках построят метро и ТПУ﻿
На месте поселка Терехово в Мневниках построят метро и ТПУ﻿
В 2019 году в Китае свершится "туалетная революция"
В 2019 году в Китае свершится "туалетная революция"
Самые знаменитые фильмы с участием Вин Дизеля
Самые знаменитые фильмы с участием Вин Дизеля
Спустя 14 лет Топалов и Лазарев спели дуэтом
Спустя 14 лет Топалов и Лазарев спели дуэтом
В новый год - в новую жизнь! или Как притянуть к себе удачу в год желтой земляной Свиньи
В новый год - в новую жизнь! или Как притянуть к себе удачу в год желтой земляной Свиньи
В 2019 году изменятся правила сдачи ЕГЭ
В 2019 году изменятся правила сдачи ЕГЭ
США и Канада. Новости и аналитика
Американцы давно живут в "матрице" и тянут за собой весь мир

Вашингтон служит только Израилю, ВПК, Уолл-стрит, крупным банкам и корпорациям, а также энергетическим компаниям, считает экономист Пол Крейг Робертс.

Американцы давно живут в "матрице" и тянут за собой весь мир
В паспортах граждан Германии появится "разнообразный" пол
Евросоюз
В паспортах граждан Германии появится "разнообразный" пол
Речь Си Цзиньпина о мощи Китая разочаровала инвесторов
Дальний Восток
Речь Си Цзиньпина о мощи Китая разочаровала инвесторов
Почему Китай приостановил Никарагуанский канал и оставил в покое Тайвань?
Дальний Восток
Почему Китай приостановил Никарагуанский канал и оставил в покое Тайвань?
Будет ли Россия присоединять Белоруссию
Новости Белоруссии
Будет ли Россия присоединять Белоруссию
Во сколько обходится Украине "бережливость" Петра Порошенко
Новости Украины
Во сколько обходится Украине "бережливость" Петра Порошенко
Начнет ли Украина вторжение в ДЛНР и войну с Россией
Новости Украины
Начнет ли Украина вторжение в ДЛНР и войну с Россией
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
Евросоюз
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
США и Канада. Новости и аналитика
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
Почему России стоит поддерживать авторитет Южной Осетии
Ближний Восток
Почему России стоит поддерживать авторитет Южной Осетии
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ