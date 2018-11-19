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Автор Павел Морозов

Если не хватило денег на квартиру, вложи в машиноместо или кладовку

Недвижимость » Аналитика

При выборе квартиры в новостройке, очень часто покупателям приходится приобретать и новый дом для своего автомобиля. Если раньше такая тенденция явно прослеживалась лишь в Подмосковье, где предполагалось комплексное развитие территории в "чистом поле", то сегодня нагрузка по созданию собственной парковки в комплексах стала обязательной и в столице.

В итоге этот продукт рынка недвижимости стал дополнительной характеристикой, по которой судят проект, а также относят его к тому или иному классу жилья. Подземные паркинги перестали быть "тяжелой ношей" для девелопера, ведь сегодня машиноместа в них стоят "приличных" денег. В зависимости от класса жилья рассчитывается коэффициент отношения парковочных мест и квартир в доме. Чем выше его класс, тем больше машиномест должно быть запроектировано в объекте.

Нормативные размеры самих машиномест регламентируются двумя документами. Это Свод Правил (СП) 113.13330.2012 (Стоянки автомобилей) и приказ Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 792 "Об установлении минимально и максимально допустимых размеров машиноместа". Согласно этому же документу, габариты машиноместа следует принимать (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) — 5,3*2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, — 6*3,6 м.

Покупка машиноместа в подземном паркинге — это еще и хороший способ инвестирования, особенно если речь идёт о жилых комплексах высокой ценовой категории, расположенных в центре города, конечно при условии приобретения на старте продаж. При минимальных инвестициях можно заработать существенную сумму за период, пока строится дом. Машиноместа — безусловно, ликвидный товар, при условии их грамотного проектирования и расположения, а также построения бизнес-стратегии.

"Продажи машиномест в наземном паркинге ЖК "Кварталы 21/19" стартовали в декабре прошлого года. Паркинг расположен на территории первого квартала, включает в себя 7 уровней и рассчитан на 236 машиномест. Площадь каждого машиноместа составляет 13,25 кв.м, минимальная стоимость на старте была 408 тыс. рублей, сегодня минимальная — от 560 тыс. рублей. Рост стоимости за это время составил 37%, но на сегодня больше половины парковки продано, — рассказывает Андрей Колочинский, управляющий партнер "ВекторСтройФинанс". — Продажи машиномест третьей очереди комплекса стартовали в июне этого года. Минимальная стоимость на старте продаж составляла 800 тыс. руб., сегодня — 950 тыс. рублей для зависимых мест и 1,1 млн рублей одно независимое место. За пять месяцев нам удалось продать 40% мест, рост стоимости — 18%".

Тенденцию рост не только стоимости квартир, но и машиномест отметили и покупатели, которые всегда очень ждут старта продаж парковки.

"Машиноместа в ЖК Shirokaya Green Park вывели в мае этого года. За это время больше 25 % наземного паркинга уже продано, стоимость начинается от 420 тыс. рублей, подземный выкуплен на 20%, стоимость машиноместа начинается от 936 тыс. рублей. Коэффициент соотношения мест для парковки и квартир 1,5, — комментирует Константин Георгиадис, исполнительный директор Патек Групп. — При этом мы осознанно не стали привязывать места в паркинге к определенным квартирам, так как линейка вариантов машиномест очень широкая, и требования у покупателей абсолютно разные, поэтому мы предпочитаем, чтобы покупатели выбирали то машиноместо, которое для них будет комфортным".

Начало продаж парковочных мест в жилых комплексах в каждом конкретном случае зависит от стратегии девелопера. В проектах ГК "Основа" реализация машиномест начинается одновременно с продажей квартир, но парковка не привязана к определенной жилплощади. Стоимость парковочного места зависит от его расположения по отношению к выезду и лифтам в жилую зону. Существенное значение также имеет площадь самого машиноместа. Сегодня, когда рынок недвижимости полностью переориентировался на покупателя, девелоперы предлагают сразу несколько вариантов парковочных мест. Также в ГК "Основа" помимо стандартных машиномест различных габаритов запроектировала и парковочные места для мотоциклов. "Этот продукт востребован среди владельцев двухколесного транспорта — компактный размер мотоместа позволяет не переплачивать за лишние квадратные метры стандартного машиноместа и одновременно обеспечивает мотоцикл надежной защитой от внешних факторов, — Игорь Сибренков, коммерческий директор ГК "Основа". — Для девелоперов же организация таких парковочных мест — хорошая возможность экономически использовать пространство подземного паркинга. Стоимость мотоместа в ЖК "Грани" начинается от 190 тыс. рублей, а "стандартного" — от 650 тыс. рублей. В ЖК "Парад планет" цены на стандартное машиноместо начинается от 510 тыс. рублей".

Тем не менее, покупка собственного парковочного места для многих собственников остается "накладной", поэтому девелоперы и в этом случае идут на уступки жителям своих комплексов.

"Покупка машиноместа для наших клиентов является дополнительной и не всегда возможной финансовой нагрузкой. Для них важнее купить квартиру большей площади, а машиноместо снять в аренду. Мы пришли к выводу, что продавать машиноместа — неликвидно, поэтому мы сдаем их в аренду. Так, каждый желающий сможет арендовать столько машиномест, сколько ему необходимо, — комментирует Рустам Арсланов, директор по продажам ГК "Гранель". — Сдавать машиноместа в аренду — это тренд, который только набирает обороты. Для застройщика, в какой-то степени, это даже удобно, так как обслуживать паркинг легче, когда собственник только один. Арендная плата для жителей варьируется от 3 до 4 тыс. рублей в месяц".

В последнее время в новых комплексах появилась и еще один недвижимый продукт, который можно приобрести — кладовые помещения. Востребованность среди покупателей объясняется существенной разницей в стоимости квадратного метра в квартире и в кладовом помещении. Использовать часть жилья под хранение габаритных вещей просто нецелесообразно. Вторым фактором роста потребности в дополнительных помещениях для складирования разнообразных вещей стала сегодняшняя тенденция девелоперов к уменьшению средней площади квартир.

"Мы видим рост популярности кладовых помещений среди покупателей и замечаем изменения рынка. Так, если раньше кладовые помещения в проектах массового сегмента были представлены в небольшом объеме, то сегодня приобрести дополнительное место для хранения вещей можно практически в каждом комплексе комфортного, а иногда даже стандартного класса жилья, — подчеркивает Игорь Сибренков, коммерческий директор ГК "Основа". — Как правило, самый востребованный размер кладовой составляет порядка 3-5 кв.м. Такой метраж удовлетворяет потребности среднестатистической семьи и позволяет комфортно разместить все "сезонные" или габаритные вещи".

В ГК "Гранель" оптимальным считают размер 4-5 кв.м. Это тот размер кладовой, который с одной стороны не будет большой нагрузкой для покупателей, а с другой стороны, при грамотном распределении пространства позволит хранить достаточно большой объем вещей, не используемых в ежедневном обиходе.

К тому же, квадратный метр кладовых помещений действительно обойдется собственникам в 2-2,5 раза дешевле в сравнении с ценой квадрата квартиры. В среднем по проектам ГК "Гранель" это 40 тысяч рублей за кв.м.

"Кладовые помещения в нашем комплексе также появились в продаже с мая 2018 года и реализованы практически наполовину. Их площадь варьируется от 1,9 до 4,5 кв.м. Всего в комплексе запроектировано 168 кладовых помещений, по 6 на каждом этаже", — рассказывает Константин Георгиадис, исполнительный директор Патек Групп.

Также не стоит забывать, что норм, регулирующих, что можно хранить в кладовых, нет. "Есть нормы пожарной безопасности, которые применяются при проектировании и контролируются на этапе строительства и ввода здания в эксплуатацию, но на этапе самой эксплуатации безопасность ложится на плечи эксплуатирующей организации и владельцев кладовых", — предупреждает Виталий Волохин, главный архитектор ГК "ИНТЕКО".

Фото: rcmm.ru

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Темы новостройка машиноместо недвижимость квартира купить
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