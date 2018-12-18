Девелоперы боятся потерять часть покупателей из-за остановки страхования продаж﻿

Девелоперы могут потерять часть покупателей из-за ухода с рынка основного страховщика в отрасли, несмотря на оперативные изменения законодательства, сообщает ТАСС. Центробанк принял решение исключить страховую компанию "Респект" из списка компаний, имеющих право страховать ответственность застройщиков.

Речь идет об ипотечных заемщиках. Как известно, одобрение по кредиту выдается на определенный срок, который обычно составляет 2-3 месяца.

Если учесть, что ставки по ипотеке сегодня выше, чем несколько месяцев назад, немало потенциальных заемщиков вовсе откажутся от сделки.

Что произошло со страхованием новостроек

Во вторник стало известно об исключении Центробанком страховой компании "Респект" из списка компаний, имеющих право страховать ответственность девелоперов. После постепенного ухода с этого рынка других страховых компаний "Респект" оставался единственным игроком, который принимал страховые взносы от застройщиков.

Без страхования ответственности застройщика невозможно зарегистрировать продажу квартиры в строящемся жилье по договору долевого участия (ДДУ). Альтернативным страхованию механизмом обеспечения прав дольщиков является банковская гарантия. Только на практике застройщики этим инструментом не пользуются.

В конце 2017 года страховые взносы стала принимать и государственная структура — Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, усиливающий контроль над использованием застройщиками денег участников долевого строительства. Законопроект должен вступить в силу до конца 2018 года.

По мнению управляющего партнера компании "Метриум" Марии Литинецкой, запрет на работу единственного страховщика ответственности застройщиков действительно парализовал продажи новостроек.

С момента решения Центробанка подписание договоров долевого участия приостановлено почти в трети проектов в портфеле многих компаний именно по этой причине. По остальным проектам взносы либо отчислялись уже в Фонд защиты прав дольщиков, либо речь шла об уже готовом жилье.

Проблема с продажей ДДУ после отзыва лицензии у "Респекта" есть у всех застройщиков, подтвердил директор по продажам ГК "Гранель" Рустам Арсланов. "Другой вопрос — какой объем нераспроданных квартир или корпусов остался".

Фото: domofond.ru

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