Не стоит откладывать до лета: зимой ремонт квартиры намного дешевле

Традиция делать ремонт летом пошла еще с советских времен. Чаще всего граждане планировали его на август. Именно в этот месяц многие получали отпуск, который тратили на благоустройство своего жилища. Сейчас времена изменились. Россияне зачастую решаются на ремонт зимой. И, надо сказать, совершенно справедливо, поскольку зимний ремонт имеет ряд существенных преимуществ перед летним.

Как правило строительные магазины в связи с окончанием высокого ремонтного сезона предлагают хорошие скидки на свою продукцию. Сезонные скидки могут достигать 15%. Зачастую с наибольшей выгодой можно приобрести обои и плитку. Во-вторых, ввиду окончания сезона конкуренция между строительными бригадами возрастает. Они готовы идти на более значительные уступки, чтобы получить клиента себе. В-третьих, зимой устанавливать пластиковые окна куда дешевле, чем летом. Иногда дисконт может достигать 25-30%.

Помимо этого, существенным преимуществом проведения ремонта зимой является отсутствие высокого покупательского трафика в строительных магазинах. Это позволяет более тщательно подойти к выбору материалов. Зимой шанс добрать плитку нужного цвета намного выше по сравнению с летним периодом.

Зима - идеальное время для высыхания сухих строительных смесей. Если стены вашего жилища не промерзают, то делать внутреннюю отделку в холодное время года выгоднее, так как в зимний период работает отопление и, как следствие, воздух становится более сухим и теплым. При огромном ассортименте материалов для отделки требуется лишь правильно их выбрать. Главное, чтобы влажность воздуха не опускалась ниже 55%.

Холодное время года отличное время для качественной поклейки обоев. Если летом по квартире часто дуют сквозняки, то зимой чаще всего окна закрыты и риск получить пузыри, волны и другие дефекты заметно снижаются.

В зимнее время создаются благоприятные условия для укладки кафеля. А также возведения перегородок и окрашивания поверхностей. Это происходит благодаря тому, что окна закрыты. В этих условиях такие параметры, как температура и влажность в квартире, находятся на стабильном уровне. Главное, чтобы температура в помещении не опускалась ниже +5 градусов.

Фото: acpemohta.ru

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