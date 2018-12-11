Так что же будет с ценами на жилье в будущем году?

Год завершается на фоне рекордных продаж как в сегменте нового жилья, так и на "вторичке". На рынок недвижимости повлияли доступная ипотека, изменения пенсионной системы, перспективы ужесточения антироссийских санкций и слухи о дедолларизации банковских вкладов. Но что же год грядущий нам готовит?

По данным Росреестра, с января по октябрь 2018 года спрос на новостройки в столичном мегаполисе вырос на 48 процентов, на вторичном рынке на 27 процентов. Ближе к концу года результаты, если сравнивать с показателями двухгодичной давности, оказались еще более впечатляющими: плюс 64,2 и 40,5 процента соответственно.

По мнению экспертов, парадоксальность ситуации состоит в том, что росту спроса способствовало не только снижение, но и повышение ставок по ипотеке.

В первом полугодии кредит становился все более доступным. Ставки по ипотеке опустились до беспрецедентно низкого для России уровня. Это обеспечило приток новых покупателей на рынок новостроек и оживило сегмент вторичного жилья.

После сентябрьского повышения Банком России ключевой ставки кредитные организации начали повышать ставки по ипотечным кредитам. Это стало для граждан дополнительным стимулом поторопиться с покупкой недвижимости. "Эти события совпали с сезонным повышением спроса, которое наблюдается осенью и в начале зимы каждый год, что еще "подогрело" рынок.

Росту спроса способствовали еще один фактор слухи о дедолларизации депозитов. По мнению руководителя отдела продаж офиса "На Киевской" "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" Светланы Вольской, свои рублевые накопления реинвестировать в недвижимость поспешили и некоторые держатели вкладов в национальной валюте.

В 2018 году специалисты зафиксировали рост инвестиционного спроса на жилую недвижимость. Большой интерес к вложению средств в жилье в этом году проявляли граждане, рассчитывающие на получение стабильного дохода от сдачи жилья в аренду, уточняет Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум".

Это связано в первую очередь с пенсионной реформой. На фоне новостей о повышении возраста выхода на пенсию многие клиенты решили создать собственный "пенсионный фонд". Наибольшим спросом в результате пользовались студии и однокомнатные квартиры и апартаменты с отделкой.

"В следующем году определенная часть продаж также будет проходить с целью сохранения покупателями своих сбережений", - полагает Сергей Шлома, директор департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость.

По поводу ценовых прогнозов мнения экспертов расходятся. До конца 2018 года значительного роста ждать не стоит, уверена Мария Литинецкая. Скорее наоборот. Застройщики сейчас активно предлагают новогодние акции, которые позволят покупателям значительно сэкономить.

В начале 2019 года рост средней стоимости квадратного метра будет сдерживаться активным выходом нового объема предложения. "Переход к использованию эскроу-счетов с июля 2019 года стимулировал девелоперов ускорить получение разрешений на строительство новых объектов.

151,1 тысячи рублей составила средняя стоимость 1 квадратного метра жилья на вторичном рынке в границах старой Москвы по итогам первого квартала 2018 года. Основной рост цен, по ее мнению, придется уже на вторую половину 2019 года.

Увеличение активности покупателей стимулирует рост цен и на вторичном рынке жилья, говорит Сергей Шлома. "Уровень платежеспособности населения остается невысоким, поэтому спрос в основном сосредоточен в масс-маркете. Если говорить о Москве, то это объекты стоимостью до 10 миллионов рублей. Такое жилье очень быстро вымывается из экспозиции, в то время как премиальные лоты, наоборот, застревают в продаже, уточняет он.

По итогам первого квартала 2018 года средняя стоимость 1 квадратного метра жилья на вторичном рынке в границах старой Москвы составляла 151,1 тысячи рублей. Однако к концу года она превысит отметку в 165 тысяч рублей, резюмирует Шлома.

Фото: superomsk.ru

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