Как выбрать модный интерьер для городской квартиры

Стиль определяет концепцию всего ремонта: выбор напольного покрытия, отделочных материалов, мебели, декоративных элементов. Одна из популярных тенденций - эклектичность, микс стилей и стилистик.

Бывает довольно сложно разобраться в популярных стилях оформления квартир. Но всегда хочется создать гармоничный интерьер, не прибегая к помощи специалиста. Поэтому во многие вещи приходится осваивать самостоятельно.

Известно, что именно стиль определяет концепцию всего ремонта. В частности, выбор напольного покрытия, отделочных материалов, мебели, декоративных элементов. Одна из популярных тенденций - эклектичность, микс стилейк. Комбинируя разноплановые предметы, принты и фактуры в рамках одного проекта, можно совместить традиции прошлого с последними веяниями моды. Можно попытаться воплотить интерьер с картинки или разработать дизайн своего жилья самостоятельно. Чтобы создать гармоничную и красивую обстановку своими силами, лучше придерживаться какого-то одного направления.

Функциональный минимализм

Минимализм характеризуется простотой, практичностью и сдержанностью в оформлении. Главная его идея состоит в обилии свободного пространства. Предпочтение следует отдать функциональной мебели простых геометрических форм. Вычурные декоративные украшения и массивные шторы тоже не пригодятся. Для украшения стен будет достаточно пары картин, а для окон больше подойдут жалюзи или легкие занавески.

Цветовая гамма сводится к сочетанию двух базовых цветов и минимальному количеству ярких акцентов. В отделке лучше использовать натуральные материалы, такие как дерево, природный камень, кирпич, или имитируйте их текстуру. Он поможет визуально увеличить пространство и рационально использовать небольшой объем.

Скандинавский стиль

Жители стран Северной Европы привыкли к суровому климату и долгим зимам. Основной цвет интерьера - белый. Он объединяет все зоны, наполняет помещения светом, отражая солнечные лучи. Оживить пространство можно за счет ковриков, абажуров и декоративных подушек ярких цветов.

Лофтовая эстетика

Стиль лофт зародился в индустриальных кварталах Нью-Йорка. Бывшие фабричные помещения отличались невысокой ценой и быстро обживались представителями богемы, превращаясь в культурные площадки. Промышленно-урбанистический стиль подразумевает высокие потолки, огромные окна, кирпичные стены, открытые трубы и системы вентиляции.

Высокотехнологичный стиль

Хай-тек возник в 1970-е годы и стал продолжением модернистских тенденций. В «технологичных интерьерах» нет места домашнему уюту, традиционным строительным материалам и классическим приемам. Все запрограммировано на функциональность и удобство. В интерьере и отделке господствуют металл, пластик и стекло. Основные цвета - белый, черный и серый. При выборе техники особое внимание стоит уделить ее дизайну. Стильные инновационные устройства являются ключевыми атрибутами этого направления.

Экологичный интерьер

Природные цвета в сочетании с живыми растениями превратят городскую квартиру в спокойное и уютное пространство. Для создания экологичных интерьеров в идеале берут только природные материалы: глину, бамбук, дерево, камень. Поощряется использование вторсырья. Можно попробовать сделать стильные горшки из винных пробок или стеллаж из строительных лесов.

Фото: prointerior

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