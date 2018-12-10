Новые технологии повысят качество жилья без подорожания — эксперты

По итогам третьего квартала 2018 года стоимость средней квартиры в новостройках Новой Москвы выросла на 780 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает "Метриум". Застройщикам придется менять подходы в строительстве для сохранения спроса на первичном рынке.

По мнению экспертов, строительные компании оказались в ситуации, когда необходимость внедрять новые технологии и материалы дает реальный шанс сохранить конкурентоспособность и привлекательность предложений для покупателей.

Продавцы вторичного жилья таких преимуществ не имеют. Скорее всего, они будут вынуждены либо отказываться от идеи продажи сейчас, либо снижать стоимость уже построенных и введённых в эксплуатацию новостроек в ущерб прибыли.

Девелоперы всё чаще смотрят в сторону инновационных материалов, которые при схожих уровнях качества и технических параметров помогут и сэкономить, и сделать будущее жильё более современным. И это тот вопрос, в котором не может быть мелочей: безопасность и экономика для строителей являются критически важными моментами для развития бизнеса.

В частности, одним из способов сэкономить без ущерба для качества и безопасности — В применение нового вида проводки из алюминиевых сплавов. Ее аналоги которой уже десятки лет используются в жилищном строительстве жителями Европы, США и Китая.

У российских строителей долгие годы не было выбора, и монополистом на рынке проводки была медь. За рубежом пошли по пути развития технологий, и сегодня во всём мире повсеместно используется проводка из алюминиевых сплавов 8ххх-серии.

По мнению экспертов, основное распространение новой проводки начнётся с 2019–2020 годов, в основном с Москвы, поскольку именно столица является основным драйвером отрасли.

По прогнозам, к 2020 году соотношение меди и алюминия во внутридомовой проводке будет 80 к 20 и с дальнейшим приростом в пользу алюминия 10-20% в год. В перспективе на меди останутся только дома бизнес-класса, где на экономию особого внимания не обращают, а "эконом" и "комфорт", занимающие 80-90% рынка, перейдут на алюминий.

Фото: ruskable.ru

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