Делаем дом красивым и уютным: как избежать ошибок в интерьере

Всем хочется, чтобы дом был красивым и уютным, куда приятно возвращаться. Помните, некоторые дизайнерские идеи хороши только на картинке, а вам с ними потом жить.
Индивидуальный стиль для каждой комнаты в доме
Совершенно нормально желать реализовать по какой-нибудь новой идее в каждой комнате своей квартиры или дома. Дом один, а идей много. Не торопитесь! Каждый, кто прошел через такой эксперимент, как правило потом пожалел о нем. Если комнаты в доме сильно отличаются одна от другой, вы будете испытывать неосознанное раздражение, просто перемещаясь по своему жилищу.
Все комнаты должны быть объединены каким-то общим тоном и стилем. В ином случае вы не будете чувствовать себя дома.
Нарушение пропорций
Комната не должна выглядеть слишком просторной или, напротив, слишком тесной. Диван, который вы выбрали в магазине, может казаться милым на просторах мебельного салона, но гигантским и подавляющим в вашем холле.
Не промерять пространство
Распространенная ошибка при выборе мебели или комнатных растений - не иметь под рукой чертежа комнаты. Сначала возьмите блокнот в клеточку и заранее запишите все габариты своего жилья.
Все в одном стиле
Комнаты в доме должны иметь общую идею. Но если вы сделаете всю обстановку совсем в одном стиле, это будет просто уныло и однообразно. Небольшое отступление вправо-влево пойдет только на пользу.
Слишком современно
Мода приходит и уходит, а жить вам. Для уютного дома выбирайте что-нибудь поконсервативнее, что в скором времени не надоест, когда поменяется мода.
Использовать неподходящую тематику
Как бы вам не хотелось отделать интерьер в духе карибского бунгало или, например, в деревенском стиле, вид из своего окна вы не измените. Если вы живете в городе, любые такие идеи будут диссонировать с окружением вашего дома.
Не тестировать цвет стен перед ремонтом
Большая ошибка сразу красить все и потом жалеть об этом. Всегда сначала пробуйте цветовые идеи на маленьком участке стены, а потом уже принимайте решение.
Использовать любимый цвет в качестве основного
Не стоит все закрашивать в персиковый, даже если вы предпочитаете именно его. Большое количество одного цвета утомляет. Сделайте интерьер нейтральным, а своим любимым цветам дайте некоторые акценты.
Позволить другим решать за вас
У нас всегда будет много советчиков: друзья, родственники, приглашенные дизайнеры. Помните: жить во всем этом вам. И решение должны принимать только вы, исходя из своих представлений об уютном доме!
Фото: trizio.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Полосатый интерьер вызывает дискомфорт
Модные тенденции в дизайне интерьеров
Любовная магия в интерьере вашей спальни
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
683 рубля – именно столько власть добавила к пенсии ветерану труда Виталию Попову.
Россия, отвечая на грубые действия США, отделывается заявлениями о нарушениях норм международного права. А где же очерченные американцам "красные линии"?
За спасение заблудившихся в лесу детей двух охотников из Пермского края наградили педикюрными наборами.
В США с помпой похоронили Джорджа Буша-старшего, произносились хвалебные панегирики, однако этого человека нельзя охарактеризовать иначе как серийный убийца.