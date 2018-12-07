Делаем дом красивым и уютным: как избежать ошибок в интерьере

Всем хочется, чтобы дом был красивым и уютным, куда приятно возвращаться. Помните, некоторые дизайнерские идеи хороши только на картинке, а вам с ними потом жить.

Индивидуальный стиль для каждой комнаты в доме

Совершенно нормально желать реализовать по какой-нибудь новой идее в каждой комнате своей квартиры или дома. Дом один, а идей много. Не торопитесь! Каждый, кто прошел через такой эксперимент, как правило потом пожалел о нем. Если комнаты в доме сильно отличаются одна от другой, вы будете испытывать неосознанное раздражение, просто перемещаясь по своему жилищу.

Все комнаты должны быть объединены каким-то общим тоном и стилем. В ином случае вы не будете чувствовать себя дома.

Нарушение пропорций

Комната не должна выглядеть слишком просторной или, напротив, слишком тесной. Диван, который вы выбрали в магазине, может казаться милым на просторах мебельного салона, но гигантским и подавляющим в вашем холле.

Не промерять пространство

Распространенная ошибка при выборе мебели или комнатных растений - не иметь под рукой чертежа комнаты. Сначала возьмите блокнот в клеточку и заранее запишите все габариты своего жилья.

Все в одном стиле

Комнаты в доме должны иметь общую идею. Но если вы сделаете всю обстановку совсем в одном стиле, это будет просто уныло и однообразно. Небольшое отступление вправо-влево пойдет только на пользу.

Слишком современно

Мода приходит и уходит, а жить вам. Для уютного дома выбирайте что-нибудь поконсервативнее, что в скором времени не надоест, когда поменяется мода.

Использовать неподходящую тематику

Как бы вам не хотелось отделать интерьер в духе карибского бунгало или, например, в деревенском стиле, вид из своего окна вы не измените. Если вы живете в городе, любые такие идеи будут диссонировать с окружением вашего дома.

Не тестировать цвет стен перед ремонтом

Большая ошибка сразу красить все и потом жалеть об этом. Всегда сначала пробуйте цветовые идеи на маленьком участке стены, а потом уже принимайте решение.

Использовать любимый цвет в качестве основного

Не стоит все закрашивать в персиковый, даже если вы предпочитаете именно его. Большое количество одного цвета утомляет. Сделайте интерьер нейтральным, а своим любимым цветам дайте некоторые акценты.

Позволить другим решать за вас

У нас всегда будет много советчиков: друзья, родственники, приглашенные дизайнеры. Помните: жить во всем этом вам. И решение должны принимать только вы, исходя из своих представлений об уютном доме!

Фото: trizio.ru

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