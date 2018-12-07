Оплата услуг ЖКХ - за какой период сохранять квитанции?

Каждый собственник недвижимости, перекладывая квитанции об уплате коммунальных услуг, хоть раз задавался вопросом в течение, какого времени необходимо их сохранять. Потому что различные непредвиденные ситуации могут возникнуть в нашей жизни, несмотря на то, что вы исправно все оплачиваете.

Исходя из этого, нужно всем и каждому знать о том, за какой период квитанции должны храниться, чтобы обезопасить себя и не попасть впросак.

Посредством сохранившихся квитанции, есть возможность решить спорную ситуацию, которая может возникнуть с организацией, предоставляющей коммунальные услуги для создания комфортных условий жизни.

Квитанция об оплате ЖКХ

Удобства, которые имеются в каждом доме, стали для нас привычными вещами. Невозможно представить бытовые условия современности без тепла, газа, света и воды. Чтобы эти удобства постоянно поступали в наши дома, существуют определенные жилищные и коммунальные организации.

Все услуги имеют определенную стоимость, и оплату нужно вносить ежемесячно. Чтобы не накапливать макулатуру, все сведения по коммунальным услугам заключены в одной квитанции. Не так давно некоторых изменений претерпел бланк квитанции.

Квитанция: вид и информация

Ряд сведений, которые содержатся в квитанции об оплате ЖКХ, может иметь различия, в зависимости от типа жилой собственности. Коммунальные организации, обслуживающие частные дома и жилье многоквартирного типа, в спектре услуг имеют ряд отличий. Если вы проживаете в частном доме, то в вашей квитанции не содержится сведений об оплате домофона или уборку подъезда. Зато жители квартир не наблюдают в своих квитанциях дополнительную оплату за полив в теплое время года.

Информация, которая заключена в квитанции:

лицевой счет владельца недвижимостью;

промежуток времени, который оплачивается;

личные данные того, кто оплачивает услуги;

оплата, за какое жилье осуществляется;

какой тип собственности на эту жилплощадь;

количество зарегистрированных людей, полная площадь недвижимости;

сведения об организации, предоставляющей услуги;

в каком объеме предоставляются услуги;

сколько ресурсов отведено на дом в целом;

сведения по каждой предоставленной услуге;

показания средств измерений, осуществляющих подсчет: текущие и предыдущие, тарификация, какую сумму необходимо в итоге оплатить, сведения об имеющейся задолженности, итоговые сведения;

в случае надобности указываются услуги по перерасчету;

имеющиеся у плательщика льготные условия по оплате услуг ЖКХ, предоставление субсидии;

договоренность о рассрочке или отсрочке платежа.

Имеющиеся у квитанций особенности

Достаточно просто пользоваться современными квитанциями об оплате коммунальных услуг. С легкость можно увидеть все необходимые сведения.

Бывает, что имеются некоторые отличия в бланках квитанций, что чаще всего зависит от компании, обслуживающей недвижимое имущество. Но в каждом бланке есть пункты, которые являются обязательными. На самой верхней строке есть сведения о том, за какой период осуществлялась оплата.

Зачастую, используются два варианта для оплаты услуг:

те, которые предоставлялись в предыдущем месяце;

те, которые использовались в текущем месяце.

Период, за который отплата производится, устанавливается в договорном порядке между тем, кто использует услуги и тем, кто их предоставляет. Когда в жилище установлены счетчики на воду, свет и газ, оплата осуществляется по текущим показаниям этих приборов.

Однако не на все услуги можно поставить счетчик. На некоторые услуги оплата взимается, согласно установленной тарификации. Общая сумма устанавливается в зависимости от того, сколько жильцов прописано в жилище.

Оплата за количество использованной воды может осуществляться на основании показаний счетчика, а в случае его отсутствия эта сумма высчитывается исходя из того, сколько человек зарегистрировано на жилплощади. Количество человек, которые зарегистрированы в жилище, должно указываться в каждом бланке квитанции.

Иногда случается так, что кто-то из прописанных лиц отсутствует длительное время. В таком случае делают перерасчет по воде, которую использовали. Однако, сперва следует подтвердить факт отсутствия человека определенными документами.

Когда заключается договор на предоставление некоторых услуг, владелец недвижимости обязан предоставить сведения по всей площади жилища, потому что на основании этих данных насчитывается сумма оплаты за ряд услуг.

Где можно оплатить услуги ЖКХ?

Самым распространенным способом оплаты на сегодняшний день является оплата через банк. Можно производить оплату через кассу банка или терминал, путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании, которая предоставляет услуги коммунального спектра. Самый современный и относительно новый способ оплаты услуг — оплата через интернет.

Ряд организаций, предоставляющих услуги коммунального спектра, заключают договор с "Почтой России". На основании этого договора можно производить оплату через филиалы этой организации.

Способ оплаты выбирает непосредственно потребитель услуг на свое усмотрение. Однако, самое главное — оплачивать услуги своевременно!

На протяжении, какого времени необходимо хранить квитанции?

Нет ни одного нормативного документа, где указываются точные сроки хранения квитанций. Но большинство бланков, содержат предупреждающую информацию о том, что данная квитанция должна храниться 3 года.

Вероятнее всего, есть некоторая связь со сроком исковой давности, который определен законом в максимальный срок до 3-х лет. Каждая организация, предоставляющая услуги ЖКХ, на законном основании может подать об имеющейся задолженности иск в суд в пределах данного срока.

Но были зафиксированы случаи, когда судебное заседание, касательно данного вопроса, начиналось после истечения этого срока. Такой процесс может осуществляться только на основании законодательных документов, в которых имеется информация об условиях продления срока давности (к примеру, если были причины, по которым данный срок прерывался).

Эксперты, специализирующиеся на законодательных документах, утверждают, что следует хранить квитанции на протяжении 5 лет. Потребителю услуг это очень поможет, если в его адрес вдруг будут выдвинуты обвинения, касательно имеющейся задолженности или же несвоевременной оплаты услуг ЖКХ.

Фото: gkh.ru

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