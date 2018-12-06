Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость » Аналитика
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Павел Морозов

Покупка квартиры по счетам эскроу: что нужно знать дольщику﻿﻿

Недвижимость » Аналитика

Для дольщика счета эскроу, конечно же, выглядят очень привлекательно. Деньги никуда не тратятся до самого последнего момента — до получения ключей от готовой квартиры. Но на некоторые моменты необходимо обратить особое внимание.

Итак, долевое строительство в России существует с 2004 года, за это время россияне вложили в отрасль триллионы рублей. Несмотря на то, что большинство из них благополучно получили квартиры в новостройках, каждый год появлялись новые и новые обманутые дольщики.

Проблема обманутых дольщиков потребовала радикальных решений. С 1 июля 2019 года квартиры в новостройках будут продаваться по счетам эскроу в обязательном порядке.

Застройщики больше не смогут напрямую привлекать деньги дольщиков. Некоторые застройщики начали применять этот механизм уже сейчас — по данным единой информационной системы жилищного строительства, с 1 июля нынешнего года застройщиками открыты эскроу-счета уже по 100 проектам жилищного строительства.

Расчеты по ДДУ через эскроу-счет

Для дольщика счета эскроу, конечно же, выглядят очень привлекательно. Деньги никуда не тратятся до самого последнего момента — до получения ключей от готовой квартиры. А вопрос проверки надежности застройщика отходит на второй план. И даже если дом не будет достроен, то каждый покупатель новостройки сможет забрать назад свои деньги из банка. На которые, кстати, будет начислен даже небольшой процент.

Но все же дольщику следует помнить о некоторых очень важных вещах, когда дело касается счетов эскроу. Прежде всего то, что деньги, размещенные на счетах эскроу в соответствии с оплатой ДДУ, страхуются Агентством по страхованию вкладов в размере всей суммы, депонированной на эскроу-счете, но не более 10 млн. рублей. То есть при покупке дорогой квартиры на сумму более 10 млн. руб., или при покупке нескольких квартир, дольщик все равно несет определенный риск. Ведь суммарное возмещение от АСВ, на которое он может рассчитывать в случае банкротства банка, ограничено суммой в 10 млн. руб. В связи с этим дольщику приходится заботиться уже о надежности самого банковского учреждения.

Далее. На деньги, размещенные на счете эскроу, может быть обращено взыскание по исполнительным документам за другие долги дольщика. И в случае принудительного списания средств с эскроу-счета, дольщик будет считаться не исполнившим свои обязательства по ДДУ и, соответственно, квартиру не получит.

Дольщик может забрать свои деньги назад со счета эскроу, если закончился срок депонирования, если договор ДДУ расторгнут, если Застройщик не в состоянии завершить проект, и наконец, если дольщик сам в одностороннем порядке расторгнет договор ДДУ.

Фото: bkn.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Столичные девелоперы открывают эксроу-счета﻿

Эксроу-счета снизят нагрузку на застройщиков в три раза

Одобрена первая сделка по эксроу-счетам

 

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы банк дольщик счет эксроу недвижимость строительство квартира купить
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Царствие их не от мира сего - Гороскоп дня
Аналитика
Покупка квартиры по счетам эскроу: что нужно знать дольщику﻿﻿
Аналитика
Незаконная перепланировка: возможные последствия
Новости Все >
Почему пить кофе и чай в самолете опасно для здоровья
Роспотребнадзор: 63% россиян умирают из-за неправильного питания
Столичному бизнесу обещают снижение совокупной налоговой нагрузки
Фейерверки в новогодние праздники можно будет запускать с 38 площадок
Трампу потребовался "Зверь" и кортеж для проезда 230 метров
Уникальный случай: трехлетней девочке из Китая диагностировали рак груди
Лайма Вайкуле продает свой особняк в Юрмале﻿
Ученые определили, что ускоряет метаболизм и снижает аппетит
Командующий флотом Украины захотел в российскую тюрьму
"Братан, это бесполезно!": рэперы попытались достучаться до Госдумы
Сейчас читают
Аэропорты имени великих: как госпиар ударит по карману
Кошелек
Аэропорты имени великих: как госпиар ударит по карману
Секретная группа КГБ на вилле ЦРУ
Армия России
Секретная группа КГБ на вилле ЦРУ Видео 
Лукашенко решил продать свою дружбу Путину подороже
Газ
Лукашенко решил продать свою дружбу Путину подороже
Читательский топ
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
Прилепин: "За такой Донбасс я воевать не буду"
Украина отменит военное положение взамен на сдачу Крыма?
Школьников Амура учат: Россия захватила регион у Китая
В США похоронили с почестями серийного убийцу
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Силовые структуры
Российская военная база на Кубе: как отреагируют США

Российская Федерация заявила, что серьезно размышляет над размещением на Кубе своего военного контингента. Союзники еще со времен холодной войны — Гавана и Москва готовятся к переговорам на самом высоком уровне. Соединенные Штаты в это время грозятся покинуть соглашение о сокращении ядерного арсенала, которое датируется 1987 годом.

Российская военная база на Кубе: как отреагируют США
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
Магадан
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
Новости Украины
Прилепин: "За такой Донбасс я воевать не буду"
Военные новости
СМИ: НАТО выдвинуло России ультиматум, но не знает, как наказывать за его невыполнение
Власть
Россия не СССР — "проглотит" от Запада любые санкции

Россия, отвечая на грубые действия США, отделывается заявлениями о нарушениях норм международного права. А где же очерченные американцам "красные линии"?

Россия не СССР — "проглотит" от Запада любые санкции
Как бунтующий против цен на бензин народ сломал Макрона
Евросоюз
Как бунтующий против цен на бензин народ сломал Макрона
Новости Украины
Украина отменит военное положение взамен на сдачу Крыма?
Общество
Социологи: половина избирателей страны против "Единой России"?
Новости Перми
Уральским охотникам подарили педикюрные наборы за спасение детей

За спасение заблудившихся в лесу детей двух охотников из Пермского края наградили педикюрными наборами.

Уральским охотникам подарили педикюрные наборы за спасение детей
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
Магадан
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
Военные новости
СМИ: НАТО выдвинуло России ультиматум, но не знает, как наказывать за его невыполнение
Силовые структуры
Российская военная база на Кубе: как отреагируют США
Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Павел Морозов Как избежать рисков при сдаче квартиры в наём﻿ Павел Морозов Любовь Степушова G20: Путин справится с Трампом и депрессией Любовь Степушова
Комментарии
Рада денонсировала Договор о дружбе с Россией
"Братан, это бесполезно!": рэперы попытались достучаться до Госдумы
Украина отменит военное положение взамен на сдачу Крыма?
Аэропорты имени великих: как госпиар ударит по карману
Тимошенко объявила о разработке плана по возвращению Крыма и Донбасса
Россия не СССР — "проглотит" от Запада любые санкции
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
Россия не СССР — "проглотит" от Запада любые санкции
Аэропорты имени великих: как госпиар ударит по карману
Россия не СССР — "проглотит" от Запада любые санкции
Как бунтующий против цен на бензин народ сломал Макрона
Украина отменит военное положение взамен на сдачу Крыма?
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
Украина отменит военное положение взамен на сдачу Крыма?
История и современность Все >
Кем были по профессии знаменитые писатели
Кем были по профессии знаменитые писатели
Запрет на бриллианты: что не так с японскими принцессами
Запрет на бриллианты: что не так с японскими принцессами
Военный ход вермахта: тактика выжженной земли
Военный ход вермахта: тактика выжженной земли
Россия поставила на Курилах новую боевую технику
Россия поставила на Курилах новую боевую технику
Истребитель США таранил заправщик у берегов Японии
Истребитель США таранил заправщик у берегов Японии
Эсминец США решил подразнить Россию у Приморья
Эсминец США решил подразнить Россию у Приморья
СМИ: Индия хочет тайно арендовать у РФ ядерную подлодку
СМИ: Индия хочет тайно арендовать у РФ ядерную подлодку
Нашествие Батыя: был ли у Руси шанс отбиться?
Нашествие Батыя: был ли у Руси шанс отбиться?
Как Франция и Германия клялись друг другу в дружбе в 1938 году
Как Франция и Германия клялись друг другу в дружбе в 1938 году
Вселенский Патриарх дает Украине неполноценную автокефалию
Вселенский Патриарх дает Украине неполноценную автокефалию
Молодежь вербуют в кибердружины для защиты "строя и стабильности"
Молодежь вербуют в кибердружины для защиты "строя и стабильности"
Женское Все >
Ель в вашем саду
Ель в вашем саду
Толстянка, или денежное дерево, — растение, которое есть дома практически у каждого
Толстянка, или денежное дерево, — растение, которое есть дома практически у каждого
Как утеплить дачный дом быстро, просто и с минимальным бюджетом
Как утеплить дачный дом быстро, просто и с минимальным бюджетом
Чесночная настойка от ста болезней
Чесночная настойка от ста болезней
Пять важных вопросов о зимовке роз
Пять важных вопросов о зимовке роз
Гиперактивность: что нужно знать
Гиперактивность: что нужно знать
Мизопростол: лекарство - "спаситель" после родов
Мизопростол: лекарство - "спаситель" после родов
Секреты красоты Айшварии Рай
Секреты красоты Айшварии Рай
Медведь выбрал берлогу на зиму на территории города Снежинска под Челябинском
Медведь выбрал берлогу на зиму на территории города Снежинска под Челябинском
Какие плюсы есть в автозагаре? А минусы?
Какие плюсы есть в автозагаре? А минусы?
Джинсы из 90-х испугали мужчин
Джинсы из 90-х испугали мужчин
Catrice выпустил коллекцию в честь Микки Мауса
Catrice выпустил коллекцию в честь Микки Мауса
Как кофе защищает мозг
Как кофе защищает мозг
Способы лечения сахарного диабета в домашних условиях
Способы лечения сахарного диабета в домашних условиях
Мужское Все >
Чукотка придет на помощь Аляске
Чукотка придет на помощь Аляске
Обитатель коралловых рифов - рыба-триггер
Обитатель коралловых рифов - рыба-триггер
Талисманы финансового благополучия в вашем доме
Талисманы финансового благополучия в вашем доме
Даем зеркалу вторую жизнь
Даем зеркалу вторую жизнь
Подбираем мебель на кухню с умом
Подбираем мебель на кухню с умом
Как использовать эффективно кухонный угол
Как использовать эффективно кухонный угол
Как правильно выбирать зеркало для ванной
Как правильно выбирать зеркало для ванной
Программа золотой эры для пресса
Программа золотой эры для пресса
Бодибилдинг-питание, суточная норма, виды метаболизма
Бодибилдинг-питание, суточная норма, виды метаболизма
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Зачем нужны святые покровители?
Зачем нужны святые покровители?
Автокефалии не будет: Варфоломей даст Украине скромную автономию
Автокефалии не будет: Варфоломей даст Украине скромную автономию
Проверка у собаки таланта спасателя: "поддельный обморок"
Проверка у собаки таланта спасателя: "поддельный обморок"
Как правильно выбрать крысу
Как правильно выбрать крысу
Способны на большее: как вороны изготавливают инструменты
Способны на большее: как вороны изготавливают инструменты
Агрессивное поведение питомца: что делать?
Агрессивное поведение питомца: что делать?
Главные правила воспитания собаки
Главные правила воспитания собаки
В созвездии Летучей рыбы нашли сверхновую звезду
В созвездии Летучей рыбы нашли сверхновую звезду
Мертвая рыба скоро будет оснащать топливом норвежские круизные суда
Мертвая рыба скоро будет оснащать топливом норвежские круизные суда
Генетики выяснили, какие элементы ДНК толкают человека к самоубийству
Генетики выяснили, какие элементы ДНК толкают человека к самоубийству
Арт-герои нашего времени: их творчество востребовано и у нас, и у них
Арт-герои нашего времени: их творчество востребовано и у нас, и у них
Американку сняли на скрытую камеру в душе гостиницы
Американку сняли на скрытую камеру в душе гостиницы
Архитекторы из Мадрида построили белую пещеру
Архитекторы из Мадрида построили белую пещеру
Зимний тренд: синие тени снова в моде
Зимний тренд: синие тени снова в моде
Продукты, помогающие быстро похудеть к Новому году
Продукты, помогающие быстро похудеть к Новому году
США и Канада. Новости и аналитика
В США похоронили с почестями серийного убийцу

В США с помпой похоронили Джорджа Буша-старшего, произносились хвалебные панегирики, однако этого человека нельзя охарактеризовать иначе как серийный убийца.

В США похоронили с почестями серийного убийцу
Почему России важно оставаться в ОЗХО
Евросоюз
Почему России важно оставаться в ОЗХО
ВЦИОМ: Россияне считают Казахстан и Белоруссию самыми надежными из постсоветских партнеров
Бывший СССР
ВЦИОМ: Россияне считают Казахстан и Белоруссию самыми надежными из постсоветских партнеров
Зачем Китаю собственный интернет?
Дальний Восток
Зачем Китаю собственный интернет?
Терпение на исходе: Ормузский пролив под угрозой перекрытия
Ближний Восток
Терпение на исходе: Ормузский пролив под угрозой перекрытия
Эксперт: атипичная пневмония - биооружие против европеоидов
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт: атипичная пневмония - биооружие против европеоидов
Какие нити связывают сегодня Северный Кавказ и Ближний Восток?
Ближний Восток
Какие нити связывают сегодня Северный Кавказ и Ближний Восток?
Откуда ветер дует: как США разносят по миру бактериологическую заразу
США и Канада. Новости и аналитика
Откуда ветер дует: как США разносят по миру бактериологическую заразу
Москва может быть довольна победой Зурабишвили в Грузии
Новости Грузии
Москва может быть довольна победой Зурабишвили в Грузии
Эксперт: Запад угрожает человечеству биологической бомбой
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт: Запад угрожает человечеству биологической бомбой
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ