Покупка квартиры по счетам эскроу: что нужно знать дольщику﻿﻿

Для дольщика счета эскроу, конечно же, выглядят очень привлекательно. Деньги никуда не тратятся до самого последнего момента — до получения ключей от готовой квартиры. Но на некоторые моменты необходимо обратить особое внимание.

Итак, долевое строительство в России существует с 2004 года, за это время россияне вложили в отрасль триллионы рублей. Несмотря на то, что большинство из них благополучно получили квартиры в новостройках, каждый год появлялись новые и новые обманутые дольщики.

Проблема обманутых дольщиков потребовала радикальных решений. С 1 июля 2019 года квартиры в новостройках будут продаваться по счетам эскроу в обязательном порядке.

Застройщики больше не смогут напрямую привлекать деньги дольщиков. Некоторые застройщики начали применять этот механизм уже сейчас — по данным единой информационной системы жилищного строительства, с 1 июля нынешнего года застройщиками открыты эскроу-счета уже по 100 проектам жилищного строительства.

Расчеты по ДДУ через эскроу-счет

Для дольщика счета эскроу, конечно же, выглядят очень привлекательно. Деньги никуда не тратятся до самого последнего момента — до получения ключей от готовой квартиры. А вопрос проверки надежности застройщика отходит на второй план. И даже если дом не будет достроен, то каждый покупатель новостройки сможет забрать назад свои деньги из банка. На которые, кстати, будет начислен даже небольшой процент.

Но все же дольщику следует помнить о некоторых очень важных вещах, когда дело касается счетов эскроу. Прежде всего то, что деньги, размещенные на счетах эскроу в соответствии с оплатой ДДУ, страхуются Агентством по страхованию вкладов в размере всей суммы, депонированной на эскроу-счете, но не более 10 млн. рублей. То есть при покупке дорогой квартиры на сумму более 10 млн. руб., или при покупке нескольких квартир, дольщик все равно несет определенный риск. Ведь суммарное возмещение от АСВ, на которое он может рассчитывать в случае банкротства банка, ограничено суммой в 10 млн. руб. В связи с этим дольщику приходится заботиться уже о надежности самого банковского учреждения.

Далее. На деньги, размещенные на счете эскроу, может быть обращено взыскание по исполнительным документам за другие долги дольщика. И в случае принудительного списания средств с эскроу-счета, дольщик будет считаться не исполнившим свои обязательства по ДДУ и, соответственно, квартиру не получит.

Дольщик может забрать свои деньги назад со счета эскроу, если закончился срок депонирования, если договор ДДУ расторгнут, если Застройщик не в состоянии завершить проект, и наконец, если дольщик сам в одностороннем порядке расторгнет договор ДДУ.

Фото: bkn.ru

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