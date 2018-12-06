Незаконная перепланировка: возможные последствия

Покупая квартиру, граждане не всегда довольны планировкой жилья. Начинаются переделки и изменения, которые могут быть чреваты последствиями.

Необходимо помнить, что нельзя сделать перепланировку без согласования с соответствующими органами, иначе она будет самовольной и незаконной.

Что такое самовольное переустройство?

У каждого жилого помещения есть проект. Согласно этому проекту можно производить переустройство жилья. Проведение таких работ без согласования с органом местного самоуправления или без согласования проекта, называется самовольным переустройством. Наказание - штраф.

Чтобы согласовать будущую перепланировку, надо составить проект всех вносимых изменений и пройти с этим проектом через множество инстанций.

За что отвечают собственники?

Прежде всего, незаконная перепланировка при покупке квартиры может выйти «боком» продавцу. Поэтому это необходимо будет сделать при подготовке предпродажных документов.

В ипотеке

Ипотечный договор может быть заключён с разным условием перехода права собственности. Но, в любом случае, банки перестраховываются. Как правило, кредитные учреждения полностью запрещают производить перепланировку жилья до полного погашения кредита.

Дома

Для перепланировки квартиры собственники ещё задумываются об узаконивании изменений. А вот для проведения переустройства частного дома собственник редко считает обязательным получать такое разрешение.

Но важно помнить, что любая незаконная перепланировка может привести к серьёзным материальным последствиям для собственника. И штраф не самое суровое наказание.

Суд может принудительно заставить собственника вернуть дом в прежнее состояние. Пока собственник частного дома не собирается продавать свое жилище, он может спокойно жить с несогласованной перепланировкой.

Мало того, даже при наследовании дома, наследникам придется узаконить действия бывшего собственника.

У соседей

Если перепланировку делают соседи, и вы понимаете, что это как-то влияет на состояние жилья, необходимо обратиться в надзорные органы. Прежде всего, в жилищную инспекцию или прокуратуру.

Штраф

Согласно п. 2 ст. 17. 21 КоАП РФ, штраф за незаконную перепланировку в квартирах составляет от 2 до 2, 5 тысяч рублей.

Фото: gisfactory.com

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