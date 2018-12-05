Что важно знать о ремонте квартиры: Топ-5 самых токсичных стройматериалов

Ремонт на даче или в квартире — это всегда хлопотное, важное и ответственное дело. Независимо от типа и площади помещения, от сложности и масштабов ремонтных работ этот процесс требует основательной подготовки.

Важно правильно подобрать строительные материалы. Но вместо материалов на натуральной основе некоторые покупатели предпочитают дешевые синтетические аналоги.

Синтетические теплоизолянты

Теплоизоляционные материалы пенополистирол и полиуретан популярны из-за невысокой цены, а также низкой теплопроводности и удобства в использовании. Однако они могут стать причиной повышенной концентрации вредных соединений. В частности, пенопласт выделяет высокотоксичный стирол даже при комнатной температуре, от чего страдают сердце, печень, слизистые оболочки.

Дешевые краски и лаки

В лакокрасочной продукции используется различные наполнители и добавки. Среди них — ацетон, бензин, спирты. В состав некоторых красок входят соединения ртути, свинец и токсичные отходы. Попадая в человеческий организм через дыхательные пути, кожу и пищеварительный тракт.

Линолеум и виниловые обои

В состав этих материалов входит поливинилхлорид. При контакте с огнем он выделяет диоксин, кадмий, фенол, фталаты и формальдегид. Эти высокотоксичные вещества могут вызывать поражения печени и почек, и даже провоцировать бесплодие и раковые опухоли.

Дешевый ламинат

Ламинатный пол не так безопасен, как кажется. При изготовлении защитного верхнего слоя производители обычно используют синтетические вещества с незначительным содержанием фенола, формальдегида, толуола. В нормальных условиях это не угрожает здоровью. Газ высокой токсичности выделяется при возгорании.

Шифер

Входящее в состав шифера асбестовое волокно является одним из сильнейших канцерогенов. Первые 10-15 лет с момента изготовления этот стройматериал не несет угрозы. Опасность представляет именно старый шифер. Причем неважно, лежит ли он на крыше, в стопках на земле, или используется для засыпки грунтовых дорог или заменяет забор на дачном участке.

Снизить вредное воздействие можно, нанеся слой специальной краски. Но лучше поменять асбестосодержащие составляющие на безопасные альтернативные материалы. От этого минерала полностью отказались в 63 странах, включая Евросоюз.

Фото: aif.ru

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