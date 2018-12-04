Как избежать рисков при покупке квартиры

Основной риск при покупке квартиры — это встреча с мошенниками.

Если вовремя не прекратить сделку и связаться с аферистами, то можно остаться в итоге и без денежных средств, и без жилья. Кроме того, предусматриваются такие риски, как покупка квартиры, если её собственником является несовершеннолетний ребенок или пожилой гражданин.

Мошенничество

Работа мошенников имеет множество разновидностей. Она может осуществляться со стороны продавца или строительной компании.

Со стороны продавца

Продавец может воспользоваться такими схемами. Например, попросить доверчивого продавца указать в договоре меньшую сумму, нежели та, по которой квартира реализуется.

На вторичном рынке

Здесь можно столкнуться с такими мошенническими схемами, как подлог документов, аресты и обременения, крупные коммунальные задолженности.

Ипотека

При приобретении квартиры с использованием ипотечного кредита необходимо внимательно изучать условия программы. Главное, чтобы процентная ставка не изменялась в большую сторону с течением времени. Здесь необходимо проверить последствия просрочки оплаты или внесения средств не в полном объеме.

От застройщика

В Интернете можно встретить множество выгодных объявлений по продаже квартир от застройщика. Здесь есть опасность связаться с недобросовестными застройщиками, которые могут использовать такие схемы, как подписание соглашения приобретения без заключения ДДУ, подписание соглашения с посредником, участие в ЖСК.

В новостройке

Зачастую работа строительной компании нелегальна. Поэтому они стремятся быстро распродать квартиры, проживание в которых в будущем может быть поставлено под большое сомнение.

По переуступке

В том случае, когда квартира еще не достроена, но был заключен ДДУ, может возникнуть необходимость её продажи. В таком случае заключается договор переуступки прав. При этом применяется продажа имущественных прав сразу нескольким лицам по предварительному договору.

И еще один совет: не принимайте быстрых решений, даже если сделка кажется вам очень выгодной. Скажите продавцам, что необходимо еще подумать. Если вас торопят, то знайте — здесь что-то не так.

Фото: pravoman.ru

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