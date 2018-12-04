Как правильно выбрать квартиру с ремонтом﻿

В объявлениях о продаже жилья обычно можно встретить несколько основных упоминаний о ремонте. Многие собственники пишут, что квартира "требует ремонта". Или уточняют, что квартира продается "с косметическим ремонтом", с "евроремонтом" и с "дизайнерским ремонтом". Необходимо знать, что хозяева имеют ввиду, когда сообщают о ремонте, чтобы правильно оценить жилье и предугадать возможные последствия.
Квартира без ремонта
Словосочетание "квартира без ремонта" означает то, что покупателю придется солидно вложиться при въезде в такое жилье. Чаще всего такие лоты на рынок выводят наследники, которым данная квартира досталась от пожилых родственников. Будьте готовы увидеть "убитую" квартиру, в которой не было сделано приличного ремонта с советских времен.
Однако данное состояние можно воспринимать и как плюс, чтобы, поторговавшись, получить хороший дисконт.
Косметический ремонт
Здесь имеется ввиду, что в квартире было проведено простенькое обновление интерьера. В частности, поклеены недорогие обои, установлена простая фурнитура, положена простая плитка, а также устанавливаются простые дешевые пластиковые стеклопакеты.
В среднем подобный ремонт прослужит новому владельцу не больше трех лет.
Евроремонт
Такой вариант отделки является крайне распространенным, особенно в крупных городах. Евроремонт включает в себя, как правило, замену электросетей, труб и сантехники. Также оклейку стен хорошими обоями, укладкой дорогой плитки и качественных напольных покрытий.
Зачастую в таких объектах выполняется перепланировка. Такой ремонт позволяет покупателю не вкладываться в ремонт в ближайшие 5-10 лет с момента покупки. Правда, перепланировку лучше заранее узаконить.
Дизайнерский ремонт
Основное отличие дизайнерского ремонта от формата евроремонта заключается в том, что в разработке решений принимал участие профессионал. Скорее всего квартира будет передана новому владельцу вместе с встроенной бытовой техникой, шкафами и готовым освещением.
Имеет смысл упомянуть, что дизайнерский ремонт может быть выполнен как с привлечением реальных профессионалов, так и с помощью готовых решений. Например, оставшихся от застройщика и небольших доделок хозяина квартиры. Такая отметка обычно указывается в объявлении для того, чтобы повысить ценность объекта.
Фото: stroyinform.ru
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