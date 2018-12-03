Как разделить квартиру после развода без суда

Раздел квартиры после развода можно оформить по договоренности сторон. Но cоглашение о разделе имущества подлежит обязательному удостоверению нотариусом, и конечно необходимо зарегистрировать возникшее право собственности в Росреестре.
Кто бы что не говорил, и какие бы примеры из жизни не приводил, раздел квартиры после развода возможно провести и без обращения в суд.
Если вам повезло и вы с вашей бывшей половиной можете адекватно общаться - можно разделить недвижимость соглашением о разделе квартиры. На основании этого документа зарегистрировать свои новые права в Росреестре.
Соглашение о разделе имущества можно применить в том случае, если квартира была приобретена в период брака и оформлена в общую совместную собственность. Либо на одного из супругов в единоличную собственность.
Если право на недвижимость было зарегистрировано в долевую собственность, например ровно пополам, тогда и делить ни чего не надо. Все уже поделено.
Далее: соглашение о разделе имущества в обязательном порядке удостоверяется нотариусом. По взаимной договоренности теперь уже бывших супругов определяется размер долей в праве общей долевой собственности на жилье.
Допустимо разделить квартиру (вернее права на нее) равными долями — по 12 доли в праве собственности. Или не равными долями. Например 14 и 34 доли.
Помимо этого вполне возможен отказ одного из супругов от своей доли.
Нотариус, в свою очередь, должен изготовить два экземпляра соглашения о разделе имущества. А также его заверенную копию для Росреестра.
Оформленное соглашение о разделе квартиры будет являться основанием для внесение записи в Единый государственный реестр недвижимости об изменениях в праве на квартиру.
Передать документы для регистрации утвержденных изменений в электронном виде может и нотариус. Но это дорогая услуга. Поэтому граждане имеют право обратиться в Росреестр самостоятельно. Для этого необходимо подать заявление о регистрации права собственности через МФЦ.
Срок регистрации - 3 рабочих дня. За регистрацию права собственности необходимо оплатить государственную пошлину.
Фото: mediakuzbass.ru
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