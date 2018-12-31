Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Павел Морозов

Монтируем проводку в доме: правильные советы

Недвижимость

Правильная разводка электропроводки в квартире — основа уюта и благополучия. Поэтому так важно точно знать, где проложить проводку, а где разместить розетки и выключатели. Иначе потом будет проблематично гвоздь вбить, не говоря уже о комплексном ремонте.

Правильная проводка

Правильно прокладывать электропроводку по горизонтальным и вертикальным линиям. Независимо от того в кабель-канале или под штукатуркой. Тем не менее нередко можно встретить проводку, проложенную кратчайшим путем, произвольно.

Неправильно смонтированная электропроводка повышает риск однажды обесточить часть линии. Например, вы сделали ремонт, произвели в доме перестановку мебели, на образовавшемся пространстве решили повесить новую картину. В итоге сверлим и попадаем точно в то место, откуда вылетают искры.

Правила прокладки электропроводки требуют, чтобы там, где установлена розетка или выключатель, проводка опускалась строго по вертикали к электроустановкам. В случае, если в дальнейшем понадобится повесить картину, риск повредить электропроводку сводится к нулю.

Вертикально проложенные провода должны быть удалены от дверных и оконных проемов не менее чем на 10 см. Вблизи отопительных труб прокладка должна осуществляться на расстоянии не менее 15-20 см. При перпендикулярном пересечении электропроводка должна быть защищена асбестовыми прокладками.

Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами, например, газом, производится на расстоянии не менее 40 см. Следить нужно также за острыми углами бетона, металлическими частями, а также за усадкой здания.

На какой высоте от основания потолка закладывается электропроводка? Минимум 15 см (зависит от высоты потолка). Принцип такой: если планируется установка подвесного или натяжного потолка, провод должен остаться в доступной зоне.

В случае, если новый потолок от основного потолка будет опущен на 30 см в квартире с высокими потолками, то стоит проложить электропроводку на расстоянии 40 см. 

Правила размещения выключателей

Выключатель основного освещения размещают возле двери на высоте 75-90 см. При выборе высоты учитывайте средний рост взрослых членов семьи. Ведь сем должно быть удобно нажимать на клавишу.

Высота 80 см является оптимальной практически для всех. Выключатель не должен быть закрыт открытой дверью или мебелью. Его размещают, как правило, с той стороны, где располагается ручка закрытой двери.

Выключатели в ванной комнате, туалете и кладовой должны размещаться в коридоре. В жилых комнатах, кухне и коридоре — внутри помещений. 

Особенности размещение розеток

Высота расположения розеток — причина многих споров. В последнее время получил широкое распространение так называемый евростандарт установки розеток и выключателей, по которому розетки устанавливаются на высоте 30 см от пола, а выключатели на высоте 90 см от пола.

На самом деле, как такового евростандарта высоты расположения выключателей и розеток не существует. Это определение пришло к нам вместе с понятием "евроремонт" на смену так называемому советскому стандарту, когда выключатели устанавливались на уровне плеча, то есть на высоте 160 см от пола, а розетки на расстоянии 90 см от пола.

В первом случае мы получаем удобный доступ к электричеству для любых приборов, стоящих на какой-то поверхности. Во втором — для напольных торшеров и эпизодически используемой техники. Например, пылесоса.

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Даже старый добрый "советский" способ монтажа выключателей многие люди по-прежнему считают самым удобным. Выключатель находится в поле зрения глаз, позволяет установить рядом мебель, которая его не закроет, а также безопасен для детей.

В то же время евростандарт более эргономичный, так как позволяет управлять освещением, не поднимая высоко руки, не глядя. А в розетки, расположенные на высоте 90 см по советскому стандарту, удобнее включать электроприборы, не приходится нагибаться.

Но если прибор не требует постоянно выключения из сети, стоит всегда в одном и том же месте, удобнее будет розетка расположенная ниже. Это для того, чтобы по максимуму были скрыты от взгляда провода питания.

Фото: saidingy.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Неисправная проводка погубила семью из четырех человек

Неисправная проводка уничтожила полсела в Дагестане

Закон о двух проводках: Незаконно подключился к электросети или не платишь? Штраф и тюрьма

 

Делаем квартиру теплее: 6 проверенных способов Делаем квартиру теплее: 6 проверенных способов

Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 
Темы дом жилье розетка проводка недвижимость электричество квартира купить квартира в Москве
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Монтируем проводку в доме: правильные советы
Недвижимость
Индустриальный шик: создаем интерьер в стиле лофт
Недвижимость
Делаем квартиру теплее: 6 проверенных способов
Новости Все >
Главный нарколог России советует не пить на праздники
Московских бездомных по-особому поздравят с Новым годом
Австрия назвала условие отказа от антироссийских санкций
Как совместить Рождественский пост и празднование Нового года?
Патриарх Кирилл предостерег Варфоломея от сотрудничества с раскольниками
Первый пошел: в ЦИК Украины поступила первая заявка на регистрацию кандидата в президенты
Спецслужбы РФ задержали американца по обвинению в шпионаже
Геннадий Зюганов об итогах года и о том, что нас ждет в будущем
Тестирование “Арматы” начнется в следующем году
Как нельзя кстати: ученые выявили лучшее средство от похмелья
Сейчас читают
Москва недовольна отказом Индии от покупки российских зенитных систем
Военные новости
Москва недовольна отказом Индии от покупки российских зенитных систем
Тысячелистник в саду: красиво и полезно
Цветы и растения
Тысячелистник в саду: красиво и полезно
Почему корпоративы заканчиваются стыдом, разводами и тюрьмой
Отдых
Почему корпоративы заканчиваются стыдом, разводами и тюрьмой Видео 
Читательский топ
Мифы об огнестрельном оружии
Жители Киева пожаловались на запущенность центрального вокзала
В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа
Риск инсульта повышается при отсутствии ежедневного завтрака
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
Яков Кедми спрогнозировал захват Украины армией ДНР

Израильский эксперт Яков Кедми считает, что время Украины как независимого государство закончилось. В скором времени танки ДНР могут прорвать украинскую оборону.

Яков Кедми спрогнозировал захват Украины армией ДНР
Это победа: арабские страны признали Асада
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада
Кремль
Москва не снижает цену на газ для союзников. Что хочет Путин?
Новости Украины
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Новости Украины
Яков Кедми спрогнозировал захват Украины армией ДНР

Израильский эксперт Яков Кедми считает, что время Украины как независимого государство закончилось. В скором времени танки ДНР могут прорвать украинскую оборону.

Яков Кедми спрогнозировал захват Украины армией ДНР
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Новости Украины
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Кремль
Москва не снижает цену на газ для союзников. Что хочет Путин?
Криминал
Провинциальные отличники бросили петарду в коляску с младенцем
Криминал
Провинциальные отличники бросили петарду в коляску с младенцем

В Твери школьники умышленно бросили петарду в детскую коляску, где находился ребенок. Теперь с хулиганами будет разбираться полиция.

Провинциальные отличники бросили петарду в коляску с младенцем
В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа
Катастрофы
В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа
Новости Самары
Самарская чиновница "отправила" молодых матерей пахать в огородах
Новости медицины
Врачи: алкоголь продлевает жизнь сердечникам
Соломон Соловьев Архитекторы гармонии и красоты - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова 2019 год рискует стать самым опасным годом века Любовь Степушова Руслан Веснянко Последнее китайское предупреждение Украина получила Руслан Веснянко
Комментарии
Геннадий Зюганов об итогах года и о том, что нас ждет в будущем
Расширение российских санкций обойдется Украине в миллиард долларов - эксперт
Главный нарколог России советует не пить на праздники
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Иосиф Пригожин пожелал читателям "Правды.Ру" мира и счастья
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Жители Киева пожаловались на запущенность центрального вокзала
Последнее китайское предупреждение Украина получила
В астрономии наступила новая эра
В астрономии наступила новая эра
2018-й стал переломным. Приветствуем 2019-й!
Австрия может отказаться от антироссийских санкций
Австрия может отказаться от антироссийских санкций
Московских бездомных по-особому поздравят с Новым годом
2018-й стал переломным. Приветствуем 2019-й!
Первый пошел: в ЦИК Украины поступила первая заявка на регистрацию кандидата в президенты
Яков Кедми спрогнозировал захват Украины армией ДНР
Праздник и пост - две вещи несовместные?
История и современность Все >
Магическое значение и важность первых 12 дней нового года
Магическое значение и важность первых 12 дней нового года
Таинственная и загадочная цивилизация майя
Таинственная и загадочная цивилизация майя
Спецслужбы РФ задержали американца по обвинению в шпионаже
Спецслужбы РФ задержали американца по обвинению в шпионаже
Тестирование “Арматы” начнется в следующем году
Тестирование “Арматы” начнется в следующем году
Мифы об огнестрельном оружии
Мифы об огнестрельном оружии
Бенгальские огни и гирлянда: красиво, но опасно
Бенгальские огни и гирлянда: красиво, но опасно
Винтовка Мосина: от царских времен до наших дней
Винтовка Мосина: от царских времен до наших дней
Загадка "злого города": почему Козельск отбивался от Батыя намного дольше других
Загадка "злого города": почему Козельск отбивался от Батыя намного дольше других
Странное восстание: как декабристы обманули солдат Черниговского полка
Странное восстание: как декабристы обманули солдат Черниговского полка
О чем Путин договорился с Лукашенко "без микрофонов"
О чем Путин договорился с Лукашенко "без микрофонов"
"Инопланетная атака на США" оказалась взрывом трансформатора
"Инопланетная атака на США" оказалась взрывом трансформатора
Женское Все >
Любисток лечит алкоголизм
Любисток лечит алкоголизм
Барбарис - красив и полезен
Барбарис - красив и полезен
Как правильно формировать денежное дерево?
Как правильно формировать денежное дерево?
Очиток: цветет последним в саду
Очиток: цветет последним в саду
Удивим домашних: курица, запеченная в трехлитровой банке
Удивим домашних: курица, запеченная в трехлитровой банке
Установлен новый фактор, определяющий пол будущего ребенка
Установлен новый фактор, определяющий пол будущего ребенка
Выяснена причина ночной бессонницы у младенцев
Выяснена причина ночной бессонницы у младенцев
Год спорной моды. Тенденции и сюрпризы 2019 года
Год спорной моды. Тенденции и сюрпризы 2019 года
Сырный рулет с курицей и фисташками
Сырный рулет с курицей и фисташками
Как сохранить здоровый цвет лица после вечеринок
Как сохранить здоровый цвет лица после вечеринок
Больше блеска, или делаем блестящий макияж
Больше блеска, или делаем блестящий макияж
Главные тенденции уходящего года
Главные тенденции уходящего года
Свекольный сок: применение, польза и противопоказания
Свекольный сок: применение, польза и противопоказания
Народные средства очищения организма
Народные средства очищения организма
Мужское Все >
Форшмак - король закусок
Форшмак - король закусок
Рапаны с сыром
Рапаны с сыром
Русский стиль в 21 веке
Русский стиль в 21 веке
Альтернативы новогодней елке
Альтернативы новогодней елке
Оригинальные подставки для украшений
Оригинальные подставки для украшений
Наводим порядок к празднику
Наводим порядок к празднику
Тайм-менеджмент на 31 декабря
Тайм-менеджмент на 31 декабря
Выпады: основное упражнение для поднятия ягодиц
Выпады: основное упражнение для поднятия ягодиц
Основные принципы питания для рельефного тела
Основные принципы питания для рельефного тела
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Как совместить Рождественский пост и празднование Нового года?
Как совместить Рождественский пост и празднование Нового года?
Патриарх Кирилл предостерег Варфоломея от сотрудничества с раскольниками
Патриарх Кирилл предостерег Варфоломея от сотрудничества с раскольниками
Как отучить кота будить на рассвете
Как отучить кота будить на рассвете
Пять очаровательных питомцев с непростой судьбой и страницей в "Инстаграме"
Пять очаровательных питомцев с непростой судьбой и страницей в "Инстаграме"
Обаятельный енот у вас дома: как избежать острых углов
Обаятельный енот у вас дома: как избежать острых углов
Приключения пяти питомцев, за которыми можно следить в "Инстаграме"
Приключения пяти питомцев, за которыми можно следить в "Инстаграме"
Положительное влияние питомцев на детей: всегда ли это так?
Положительное влияние питомцев на детей: всегда ли это так?
Почему Теория Большого Взрыва не имеет альтернативы
Почему Теория Большого Взрыва не имеет альтернативы
Накануне Рождества Дед Мороз побывает у шахтеров Заполярья
Накануне Рождества Дед Мороз побывает у шахтеров Заполярья
Правительство РФ разработает новые льготные условия ипотеки для семей в начале 2019 года
Правительство РФ разработает новые льготные условия ипотеки для семей в начале 2019 года
Можно ли передаривать ненужные подарки?
Можно ли передаривать ненужные подарки?
Новогодняя фотосъемка: как сделать красивые кадры в мороз
Новогодняя фотосъемка: как сделать красивые кадры в мороз
Новогодняя магия: практикуем волшебные ритуалы
Новогодняя магия: практикуем волшебные ритуалы
Как не допустить патологического опьянения?
Как не допустить патологического опьянения?
Ситуации, в которых знакомство с девушкой будет неуместным
Ситуации, в которых знакомство с девушкой будет неуместным
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада

В Сирии происходят знаменательные события, которые реально переводят боевые действия в политический процесс урегулирования. Россия и Сирия выиграли на терпении.

Это победа: арабские страны признали Асада
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
Ближний Восток
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Новости Украины
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Дальний Восток
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Новости Белоруссии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Ближний Восток
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению
Бывший СССР
Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Евросоюз
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
Бывший СССР
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ