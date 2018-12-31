Монтируем проводку в доме: правильные советы

Правильная разводка электропроводки в квартире — основа уюта и благополучия. Поэтому так важно точно знать, где проложить проводку, а где разместить розетки и выключатели. Иначе потом будет проблематично гвоздь вбить, не говоря уже о комплексном ремонте.

Правильная проводка

Правильно прокладывать электропроводку по горизонтальным и вертикальным линиям. Независимо от того в кабель-канале или под штукатуркой. Тем не менее нередко можно встретить проводку, проложенную кратчайшим путем, произвольно.

Неправильно смонтированная электропроводка повышает риск однажды обесточить часть линии. Например, вы сделали ремонт, произвели в доме перестановку мебели, на образовавшемся пространстве решили повесить новую картину. В итоге сверлим и попадаем точно в то место, откуда вылетают искры.

Правила прокладки электропроводки требуют, чтобы там, где установлена розетка или выключатель, проводка опускалась строго по вертикали к электроустановкам. В случае, если в дальнейшем понадобится повесить картину, риск повредить электропроводку сводится к нулю.

Вертикально проложенные провода должны быть удалены от дверных и оконных проемов не менее чем на 10 см. Вблизи отопительных труб прокладка должна осуществляться на расстоянии не менее 15-20 см. При перпендикулярном пересечении электропроводка должна быть защищена асбестовыми прокладками.

Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами, например, газом, производится на расстоянии не менее 40 см. Следить нужно также за острыми углами бетона, металлическими частями, а также за усадкой здания.

На какой высоте от основания потолка закладывается электропроводка? Минимум 15 см (зависит от высоты потолка). Принцип такой: если планируется установка подвесного или натяжного потолка, провод должен остаться в доступной зоне.

В случае, если новый потолок от основного потолка будет опущен на 30 см в квартире с высокими потолками, то стоит проложить электропроводку на расстоянии 40 см.

Правила размещения выключателей

Выключатель основного освещения размещают возле двери на высоте 75-90 см. При выборе высоты учитывайте средний рост взрослых членов семьи. Ведь сем должно быть удобно нажимать на клавишу.

Высота 80 см является оптимальной практически для всех. Выключатель не должен быть закрыт открытой дверью или мебелью. Его размещают, как правило, с той стороны, где располагается ручка закрытой двери.

Выключатели в ванной комнате, туалете и кладовой должны размещаться в коридоре. В жилых комнатах, кухне и коридоре — внутри помещений.

Особенности размещение розеток

Высота расположения розеток — причина многих споров. В последнее время получил широкое распространение так называемый евростандарт установки розеток и выключателей, по которому розетки устанавливаются на высоте 30 см от пола, а выключатели на высоте 90 см от пола.

На самом деле, как такового евростандарта высоты расположения выключателей и розеток не существует. Это определение пришло к нам вместе с понятием "евроремонт" на смену так называемому советскому стандарту, когда выключатели устанавливались на уровне плеча, то есть на высоте 160 см от пола, а розетки на расстоянии 90 см от пола.

В первом случае мы получаем удобный доступ к электричеству для любых приборов, стоящих на какой-то поверхности. Во втором — для напольных торшеров и эпизодически используемой техники. Например, пылесоса.

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Даже старый добрый "советский" способ монтажа выключателей многие люди по-прежнему считают самым удобным. Выключатель находится в поле зрения глаз, позволяет установить рядом мебель, которая его не закроет, а также безопасен для детей.

В то же время евростандарт более эргономичный, так как позволяет управлять освещением, не поднимая высоко руки, не глядя. А в розетки, расположенные на высоте 90 см по советскому стандарту, удобнее включать электроприборы, не приходится нагибаться.

Но если прибор не требует постоянно выключения из сети, стоит всегда в одном и том же месте, удобнее будет розетка расположенная ниже. Это для того, чтобы по максимуму были скрыты от взгляда провода питания.

Фото: saidingy.ru

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