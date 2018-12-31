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Автор Павел Морозов

Индустриальный шик: создаем интерьер в стиле лофт

Недвижимость

История появления лофта берет начало во Франции XIX века. Творческая интеллигенция со всего мира съезжалась в Париж. Она искала просторные помещения под мастерские и студии. Но из-за высоких цен художники могли позволить себе снимать лишь мансарды. Позже эту европейскую культуру переняли американцы. Мансард наподобие парижских в Америке не было, поэтому местная богема переезжала на заброшенные фабрики и склады.

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В 30-х годах XX века в США наступила Великая депрессия. Владельцы перевозили свои промышленные предприятия за пределы городов. Опустевшие производственные помещения в центре стали сдавать в аренду. Так в США появились первые лофты. В английском языке loft означает чердак производственного помещения. Прорыв в стиле совершил знаменитый художник Энди Уорхол. Его художественная студия The Factory стала самым известным лофтом в Америке. Уорхол разработал его эстетические принципы: примитивизм, минимализм и акцент. Последний стал главным открытием Энди Уорхола.

Свободная планировка

Оpen space, или открытое пространство, высокие потолки и большие окна - это главные преимущества лофтов. Это наполняет помещение воздухом и светом. В лофтах используют минимум перегородок и разделяют пространство разноуровневыми полами, барными стойками, диванами или стеллажами. Различные зоны можно выделить яркими цветами, выкрасив в них стены.

Кирпич в отделке

Основу интерьера в стиле лофт составляет кирпичная, бетонная или деревянная стена без отделки. Реже в этом качестве используют потолок. В случае, если несущие стены в квартире кирпичные, можно обнажить кладку. И тогда уникальная фактура и цвет кирпича станут просто идеальным фоном для интерьера. Обычно в интерьере используют традиционный терракотовый оттенок, однако для современной интерпретации можно выбрать кладку из белого или черного кирпича.

Сочетание несочетаемого

Ключевыми элементами стиля становятся промышленные детали. Это потолочные перекрытия и балки, металлические опоры, лестницы, старые батареи. Интерьер в стиле лофт не требует дорогой мебели. Она должна быть простой и удобной. Подойдут старый кожаный диван, бабушкин комод, металлическая кровать. Главное правило состоит в том, чтобы не расставлять мебель вплотную к стенам. Ведь интерьер лофта подразумевает свободную планировку и открытое пространство. Господствует эклектика. Старый резной комод можно сочетать с пластиковой мебелью. А хрустальные светильники - с современной бытовой техникой.

Яркие акценты

Обязательно выделите в интерьере место под арт-объекты. Картины, рекламные плакаты, постеры pin up лучше расположить на подоконник. Либо прямо на полу, приставив к стене. Идеально подойдет винтажное радио или ретрохолодильник. Стену можно украсить граффити.

Натуральные цвета

Основная палитра лофт-интерьера - натуральные цвета. Чаще всего дизайнеры используют земляные оттенки. Их можно разбавить белым, черным и красным. Энди Уорхол добавил еще один цвет - серебряный. В студии The Factory все было выкрашено в серебро.

Фото: siberian-loft.ru

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