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Автор Павел Морозов

Делаем квартиру теплее: 6 проверенных способов

Недвижимость

С наступлением холодного сезона центральная система отопления не всегда способна обеспечить комфортный микроклимат и согреть жителей многоквартирных домов. Потеря тепла может происходить из-за негерметичных дверных и оконных проемов, тонких наружных стен или некачественной теплоизоляции полов. Утепление квартиры позволяет существенно сократить теплопотери и сэкономить на отоплении.

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Самой эффективной считается теплоизоляции наружных стен. Но получить соответствующее разрешение жителям многоквартирных домов удается не всегда, так как она портит дизайн зданий. В одних регионах самостоятельное изменение внешнего вида фасадов запрещено. В других допускается с согласия всех жителей. В частности, в Москве утеплить наружную стену только одной квартиры нельзя. Намного проще и дешевле сделать внутреннюю теплоизоляцию.

Тройные стеклопакеты

Большая часть тепла уходит через окна. Особенно если речь идет о старых деревянных конструкциях. Улучшить теплоизоляцию помогает установка герметичных пластиковых окон. При этом выбор лучше остановить именно на трехкамерных стеклопакетах. Они отличаются повышенными звуко- и теплоизоляционными характеристиками.

Такие профили стоят дороже и пропускают меньше света. Альтернативный вариант - усовершенствованные двухкамерные модели. Их производят с более толстым стеклом, энергосберегающим слоем или увеличенной внешней камерой. Некоторые производители заполняют межстекольное пространство инертным газом. Если нет возможности установить окна из ПВХ, верный способ избавиться от сквозняков - устранить все зазоры и трещины. Они образуются между рамой, створками, подоконником и стеной. В качестве утеплителя можно использовать поролоновые полоски, а также монтажную пену, силиконовый герметик. Или различные самоклеящиеся ленты.

Межкомнатные двери вместо арок

Межкомнатные арки способны придать интерьеру изысканный  и стильный вид. А также отделить друг от друга зоны разного предназначения, зрительно скорректировать пространство. Тем не менее обеспечить тепло- и звукоизоляцию им не под силу.

Для экономии квадратных метров в условиях малогабаритных квартир обычные распашные двери можно поменять на раздвижные или складные модели. Особое внимание следует уделить входной двери.Через нее уходит основной объем тепла. Зачастую в целях повышения ее теплоизоляционных качеств достаточно заменить резиновый уплотнитель и отрегулировать дверные петли. С помощью монтажной пены и герметика можно легко устранить зазоры в местах прилегания дверной коробки к стене.

Теплый пол

Холодный пол доставляет дискомфорт и нередко становится причиной простуды. Больше всего от этого страдают жители квартир, расположенных на первых этажах. Дабы сократить утечки тепла через пол, надо заделать все щели и отверстия монтажной пеной или штукатуркой. Помимо этого рекомендуется дополнить его теплоизолирующим материалом. Он прокладывается поверх чернового покрытия. Это может быть пенопласт, полистирол, керамзит или минеральная вата.

Фото: az-buka.ru

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Делаем квартиру теплее: 6 проверенных способов
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