Москва, Петербург и Сочи в﻿озглавили ТОП-10 регионов с рекордным ростом цен на жилье

Темпы роста ВВП за январь-октябрь 2018 года составили 1,7%, хотя Минэкономразвития в начале года ожидало 2,1%, а позднее снизило прогноз до 1,8%. Инфляция ускорилась до 4,2%, а следующем году может достичь 5,5-6%. Реальные доходы граждан упали в ноябре (-2,9%) и ушли в минус в годовом выражении, вопреки прогнозам МЭР, что четырехлетний период снижения уровня жизни закончился.

В то же время эксперты рынка недвижимости выявили, что на фоне падения доходов населения цены на новостройки (без учета премиального сегмента) по всей России в среднем возросли. Заметнее всего "квадрат" подорожал в Улан-Удэ (+18,3%), Калининграде (+17,4%), Казани (+16,4%), Владивостоке (+15,9%) и Сочи (+15,8%).

Тем не менее безусловным лидером по этому показателю стала Москва. Там средний чек квадратного метра к концу 2018 года достиг отметки в 200 тысяч рублей. Ближайший конкурент Белокаменной, Санкт-Петербург, в этой "ценовой гонке" отстал от российской столицы на целый корпус. В городе на Неве жилой "квадрат" прибавил за год целых 9%. Однако не смог преодолеть порога в 115 тысяч рублей. Компанию Питеру составил "бронзовый" призер этого рейтинга, столица зимних Олимпийских Игр 2014 года. В Сочи квадратный метр дошел до среднего значения в 103,4 тысячи рублей. В ТОП-10 регионов с заметным ростом расценок на жилье, хоть и с еще более заметным отставанием от Москвы, также вошли нынешняя столица приморского края Владивосток (99,9 тысячи рублей за квадратный метр) и Московская область (90 тысяч рублей).

Севастополь, еще три года назад опережавший Сочи на рынке новостроек в вопросе стоимости квадратного метра, сейчас откатился на девятое место со средним показателем в 70,5 тысячи рублей, пропустив вперед Казань (76,7 тысячи рублей за квадратный метр), Ленинградскую область (72 тысячи рублей за "квадрат") и Якутск (71,7 тысячи рублей). Симферополь уступил своему героическому собрату буквально несколько сотен рублей (69,9 тысячи). Но этого оказалось достаточно, чтобы не войти ТОП-10 городов с самой высокой стоимостью квадратного метра в новостройке, а разместиться на двенадцатом месте (из 69).

Эксперты считают, что угасание интереса к недвижимости Крымского полуострова связано с оттоком покупателей-инвесторов. Многие возлагали довольно большие надежды на открытие Крымского моста. Но он, вопреки ожиданиям, смог увеличить лишь количество туристов. К тому же ипотека в этом регионе по целому ряду причин не проявила себя в Крыму так, как в других регионах страны.

Нельзя не отметить, что в ряде городов стоимость "квадрата" снизилась. В частности, заметно "просели" по цене Ростов-на-Дону (-8,4%), Магнитогорск (-5,7%), Симферополь (-5,3%), Самара (-3,4%) и Хабаровск (-1,4%). Однако данное понижение оказалось незначительным, так что пятерку городов с самыми низкими расценками на квадратный метр в новостройках по итогам 2018 года открыл Владикавказ (в среднем порядка 36,5 тысячи рублей). Компанию ему составили Брянск и Саратов (около 34 тысяч рублей за "квадрат" и там, и там), а также Махачкала с Магнитогорском, где средняя стоимость квадратного метра колеблется в диапазоне от 29 до 30 тысяч рублей.

С учетом этой информации довольно интересно выглядит расклад с общим бюджетом покупки. Он также увеличивался в течение всего года. И здесь наибольшую годовую динамику продемонстрировали Киров (+23,1%), Екатеринбург (+22,7%), Красноярск (+21,1%), Калининград (+19,5%) и Барнаул (+19,1%). Однако в неизменных лидерах остались Москва и Санкт-Петербург.

В том же Крыму это удовольствие обойдется россиянам в среднем в 4,4-4,5 миллиона рублей (Симферополь и Севастополь). Более чем вполовину дешевле (около 2 миллионов рублей) этот процесс окажется, если выбор покупателя падет на новостройки Брянска, Кемерова, Орла, Оренбурга или Саратова.

Исключениями из общей картины являются лишь Сочи, Владивосток и Подмосковье. Например, в городе с темными ночами средний чек покупки новостройки составляет в настоящее время 6,5 миллиона рублей. Причем за эти деньги можно приобрести либо целых два объекта недвижимости в Калининграде, Хабаровске и Ленинградской области, либо целых три в таких городах как Магнитогорск, Волжский или Махачкала.

Фото: domofond.ru

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