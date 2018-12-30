Страны для инвестиций: где покупали коммерческую недвижимость в 2018 году

Наиболее крупным рынком по объему сделок с коммерческой недвижимостью остается США, несмотря на колебания в динамике в последние годы. Объем инвестиций в американскую недвижимость после падения в предыдущие годы вновь вырос на 14% и составил $341 млрд.

Еще одним бесспорным лидером по вложениям в недвижимость США стал Китай. Однако аналитики отмечают в этом году сокращение китайских инвестиций в американскую недвижимость. В Европе самым активным рынком недвижимости является Великобритания. В 2017 году он привлек $79 млрд инвестиций, а по итогам 2018 года ожидается около $78 млрд.

Самую большую активность на этом рынке проявляют инвесторы из Гонконга и материкового Китая, которых в особенности интересуют офисы. Российские инвесторы на британском рынке интересуются строительством недорогого жилья и микроапартаментов. А также проектами, устойчивыми к коррекции цен. Немецкий рынок недвижимости — второй по объему сделок в Европе. Германия демонстрирует стабильный рост. В 2017 году сумма сделок составила $60 млрд. А по итогам 2018-го достигнет $68 млрд. Более половины сделок приходится на зарубежных инвесторов.

Германия стала главным зарубежным рынком недвижимости в Старом Свете для внутрирегиональных и американских инвесторов. А также вторым после Великобритании для инвесторов из Азии и Ближнего Востока.

Наиболее перспективным европейским направлением для инвестиций в недвижимость стала Греция. Недвижимость в Греции дешевле, чем во многих странах Евросоюза. За счет этого арендный бизнес в столице страны приносит 5-7% годовых против 3-4% в остальной туристической Европе. Также это большой потенциал роста. Эксперты прогнозируют увеличения стоимости недвижимости на 30-40% в ближайшие несколько лет. Обусловлено это восстановлением экономики. С середины 2017 года в стране стабильно растет ВВП. А также ростом числа туристов. В 2017 году Грецию посетило более 30 млн иностранцев. Помимо этого — недорогой программой предоставления ВНЖ за инвестиции. К сентябрю 2018-го греческую "золотую визу" получили 3,4 тыс. человек. Цены на жилье растут четыре квартала подряд впервые с 2008 года. При этом инвестиции в российскую недвижимость снижаются. За 2018 год инвесторы вложили в российскую коммерческую недвижимость $2,5 млрд. Это минимальный показатель за последние 13 лет. По итогам прошлого года объем инвестиций составил $4,7 млрд. Однако доля иностранных вложений в общем объеме оказалась рекордно высокой — 45%.

По мнению аналитиков, инвестиции в коммерческие площадки, в отличие от вложений в жилье, имеют массу особенностей.

Во-первых, коммерческих видов объектов на рынке гораздо больше, это любые площадки, которые используются в коммерческих целях.

Во-вторых, коммерческая недвижимость может приносить гораздо большую прибыль, так как она часто зависит от успешности бизнеса. И в случае, если проект оказался востребованным, коммерческий объект приносит достаточно высокий доход.

В-третьих, рынок коммерческих объектов более рискованный. В отличие от жилой недвижимости объекты имеют свойство как быстро расти в цене, так и дешеветь — в зависимости от условий на рынке. Иными словами, инвестиции в недвижимость более сложный способ заработка по сравнению с вложениями в жилье. Но при правильном подходе он способен приносить гораздо больший доход.

Фото: prian.ru

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