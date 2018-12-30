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Автор Павел Морозов

На какой недвижимости можно было больше всего заработать в 2018 году

Недвижимость

Для московского рынка недвижимости 2018 год оказался удачнее предыдущих. Спрос и темпы строительства жилья росли почти непрерывно. Объемы ипотечного кредитования каждый месяц устанавливали новые рекорды. Цены на новостройки достигли исторического максимума.

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В 2018 году можно было получить хороший доход, вложившись в покупку высоколиквидной новостройки. В некоторых наиболее успешных проектах жилых комплексов в Москве за прошедший год цены выросли примерно на 20%. В итоге, приобретя в начале года квартиру или апартаменты в востребованном проекте уже в конце года его можно было переуступить почти на 20% дороже.

Эксперты связывают это с постепенным повышением цен на новостройки, растущим спросом и, как следствие, быстрым вымыванием самых ликвидных объектов. Как правило внушительный рост цен демонстрировали крупные проекты комплексных новостроек, расположенные рядом от метр, в том числе в составе ТПУ. А также некоторые масштабные комплексы бизнес-класса.

Аренда жилья

Состоявшийся летом чемпионат мира по футболу оказался золотой жилой для собственников арендных квартир в Москве. Спрос на которые вырос многократно. В расчете на высокую и быструю прибыль на рынок аренды вышли даже те, кто ранее не планировал сдавать свою недвижимость.

Летом в Москве сдавалось на 40-45% больше квартир, чем в предыдущие годы. Прирост предложения наблюдался во всех сегментах — от бюджетных студий в хрущевках до пентхаусов. Относительно средней цены размещения в выходной день в летний период ставки выросли примерно в 4,5-5 раз. Если вычесть самые дорогие предложения (составляют около 10%), то средняя стоимость размещения в Москве на дни чемпионата мира при бронировании в конце мая составила около 21 тыс. руб. в сутки.

Гостиничный бизнес

2018 год благодаря проведению чемпионата мира по футболу стал успешным для столичного гостиничного рынка. Чемпионат вызвал бурный рост операционных показателей московских гостиниц всех категорий. Максимальный положительный эффект был получен в июне, на который пришлось большинство матчей чемпионата. Гостиницы в это время были загружены почти на 87,5%. Прирост в стоимости номеров и показателях доходности на номер исчислялся трехзначными цифрами в процентном соотношении по сравнению с июнем 2017 год.

В общем и целом, по итогам 2018 года гостиничный рынок Москвы показал значительный рост операционных показателей. В первую очередь благодаря повышению тарифов до исторически пиковых значений во время проведения футбольного первенства. В зависимости от сегмента увеличение ADR в июне-июле разнилось от 2 до 4 раз, а прирост RevPAR — от 2,5 до 4,5 раза. Правительством РФ были установлены верхние границы цен на размещение в городах, принимающих матчи ЧМ-2018, в связи с чем часть московских гостиниц достигла максимально возможного прироста доходности на номер. Лидером по росту операционных показателей по итогам ЧМ стал сегмент люксовых отелей Москвы. Уровень загрузки в них в июне-июле вырос на 10% (до 85%) в сравнении с тем же периодом 2017 года.

Уличная торговля

На чемпионате мира по футболу хорошо заработали операторы общепита на центральных московских улицах. В первую очередь на Никольской, которая на время мундиаля стала главной фан-зоной столичного мегаполиса. Выручка таких операторов за месяц увеличилась до 300%. Отлично заработали также сопутствующие услуги — например, салоны красоты на Никольской, рисуя флаги стран-участниц на лицах болельщиков, могли заработать за месяц объемы, сравнимые с годовым объемом выручки. В дни чемпионата на Никольской выручка ритейла увеличилась в 2,5-3 раза, а в других районах — на 50-150%. На Никольской — рост количества чеков на 110%, снижение среднего чека — на 37%.

Фото: cre.ru

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На какой недвижимости можно было больше всего заработать в 2018 году На какой недвижимости можно было больше всего заработать в 2018 году

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