Интерьерный дизайн: модные тренды 2019 года﻿

Подход к оформлению пространства для жизни стал в последние годы очень взвешенным. Знакомство с мировыми тенденциями обратило внимание потребителей на удобство, экологичность и простоту в интерьерах. Частые кризисы заставили людей задуматься об экономии. Что нового принесёт мода в 2019 году?

В дизайне интерьеров в настоящее время сегодня нет безусловного верховенства ни одного из стилей. Во многом господствует фьюжен, то есть смешение стилей. Но основой ему служит минимализм. И в 2019 году в тренде будут лаконичные, минималистичные интерьеры.

В 2019 году берется курс на простые цвета и чистые линии. Для более ярких акцентов используются арт-объекты или оригинальные мебельные решения. В частности, это могут быть кресла в обивке интересного оттенка, диваны и столики актуальной формы.

Стиль 1960-х

Интерес к стилистике 1960-х годов был заметен и в 2018 году. Дизайнеры уверены, что этот тренд получит развитие в 2019-м. Типичные черты стиля 1960-х проявляются в сдержанной цветовой гамме и натуральных материалах. Светильники, мебель, детали декора этого периода очень лаконичны по форм. Они хорошо вписываются в современное пространство. Все эти предметы не являются антиквариатом и стоят недорого. А экономия и бюджетный подход к строительству и декору — еще один важнейший тренд в Новом Году.

Произведения искусства

Дизайнеры все меньше внедряются в отделку помещений и все больше уделяют внимание декору. Важную роль в формировании интерьера теперь играет искусство. Антиквариат, картины, скульптура становятся неотъемлемой частью среды обитания современного человека. Уютные небольшие комнаты сменяются на большие пространства, наполненные светом и произведениями искусства.

Экологичность

Довольно сильное явление в дизайне и архитектуре — утверждение курса на sustainable design. Это ответственный подход к природе, экологии, разумному потреблению. Дерево как чистый и возобновляемый ресурс теперь играет первую скрипку во многих интерьерах. Из этого материала делают столешницы, мебель и напольные покрытия для ванных и wellness-зон. Это тактильно приятный, теплый, износостойкий материал. Есть много сортов древесины, которые прекрасно ведут себя в условиях высокой и умеренной влажности. Это, прежде всего, ясень, дуб, бразильский орех, бук, тик, лиственница.

Стрит-арт внутри

Уличное искусство завоевывает арт-галереи. Произведения граффитчиков стали желанными лотами престижных аукционов. Но стрит-арт и в целом современное искусство продолжит будоражить умы дизайнеров и влиять на вкусы заказчиков. Граффити постепенно проникают в интерьеры жилищ и становятся все популярнее, украшая стены и потолки стильных квартир.

Фото: dekorin.me

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