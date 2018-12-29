Топ-5 крупнейших афер с недвижимостью в мировой истории

На рынке недвижимости действуют сотни мошеннических схем, тщательно продуманных и неизменно приносящих доход. В мировой истории есть примеры поистине удивительных афер.

Подставные нотариусы, липовые наследники, поддельные документы, фиктивные браки — с каждым годом махинации в сфере недвижимости становятся все более изощренными и замысловатыми. Но даже продвинутые современные мошенники не смогут сравниться с изобретательными авантюристами XIX-XX веков.

Эрмитаж для американского друга

Знаменитому русскому аферисту Николаю Савину в 1917 году удалось провести удачную сделку с продажей Зимнего дворца. Как-то раз к нему подошел турист из Америки и на ломаном русском языке поведал о своем желании купить Эрмитаж. Мужчина принял его за чье-то родовое поместье. Он планировал разобрать его по частям, чтобы затем увезти к себе на родину. Савин, служивший в то время начальником караула, представился хозяином поместья и сразу же предложил обсудить цену. Вечером следующего дня покупатель обменял два чемодана с деньгами на фальшивую купчую.

Вскоре рабочие приехали демонтировать Зимний дворец. Однако сделать это им не позволили. Предъявленная "купчая" оказалась обычным долговым обязательством с припиской "Дураков не сеют, не жнут".

Белый дом за $10 тыс. в месяц

Еще одним продавцом национальных достопримечательностей стал шотландец Артур Фергюсон. Он всегда мечтал стать театральным артистом. Но ни один из лондонских театров его не принял. Тогда Артур решил использовать свои актерские способности в криминальной сфере. Во время прогулки по Трафальгарской площади, он заметил хорошо одетую американскую пару. Туристы восхищались колонной Нельсона. Артур разговорился с ними, а затем представился правительственным агентом. Он предложил американцу купить памятник за 6 тыс. фунтов вместе с его демонтажом и доставкой в Америку.

Аферист заявил, что Британия продавала свои достопримечательности, чтобы расплатиться с государственным долгом. Состоятельный покупатель в спешке выписал чек. Вдохновленный удачной сделкой, Фергюсон дважды "продал" Букингемский дворец, несколько фамильных имений, Вестминстерское аббатство, Тауэр и Биг-Бен. И все же мошенник соблюдал осторожность — он брал не всю сумму, а только задаток.

Благородный дон с правами на Аризону

Американец Джеймс Эдисон Ривис известен тем, что придумал масштабную аферу с землей. Свой жульнический талант Ривис раскрыл еще в армии, где искусно подделывал сначала увольнительные, а позднее товарные и оружейные документы. После войны Ривис устроился работать агентом по недвижимости. Однажды в городском архиве он нашел договор, подписанный США и Мексикой в 1846 году, после окончания войны. В нем американцы признавали право собственности старых испанских фамилий на земли, перешедшие к США. Подготовка к афере заняла у Ривиса 12 лет: он изучал архивы в Испании и Португалии, учился писать гусиным пером и осваивал устаревшие обороты испанского языка.

В 1883 году Ривис приехал в Феникс. Он объявил себя бароном де Аризоньяком, кабальеро де лос Колорадос и наследником аризонских земель. Отказаться от своих притязаний псевдоаристократ был готов не менее чем за $50 млн. Чтобы откупиться от барона, люди стали выстраиваться в очереди. В первый год он получил более $300 тыс., купил дворец в Нью-Мексико, особняки в Сент-Луисе и Вашингтоне. Его принимали папа римский, английская королева Виктория, король Испании и немецкий император Вильгельм II. Роскошная жизнь закончилась, когда документы благородного дона признали фальшивыми.

Фото: hronika.info

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Афера на вере: миллионы за фальшивые надежды

Вскрылась новая земельная афера с участием Васильевой

Выявлена очередная крупная афера с землей Минобороны в Брянской области

Новое ЧП в Большом: афера с перевоплощением