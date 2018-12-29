Разделение в приватизированной квартире счетов за услуги ЖКХ

Нередко у жильцов приватизированной недвижимости возникает вопрос - как поделить счета за ЖКХ услуги? И в этом вопросе нужно руководствоваться некоторыми правилами, которые помогут грамотно сделать подсчет.
Некоторые уточнения
Такой раздел можно произвести только в приватизированном имуществе. Вступивший в 2005 году новый ЖК РФ, не разрешает больше заключать индивидуальных договоров с жителями одной квартиры при договоре социального найма.
Только между законными владельцами приватизированного жилья можно осуществить раздел лицевых счетов по оплате услуг ЖКХ. Когда человек зарегистрирован на территории квартиры, он хоть и пользуется услугами, прав на индивидуальный счет не имеет.
Жильцы осуществляют раздел счетов полюбовно
В первую очередь хочется отметить, что высказывание «разделение счетов» устарело. Под понятием разделения сейчас принято считать отделение части в оплате коммуналки по счетам другим людям, живущих на территории квартиры. Если все жильцы согласны и процедура разделения осуществляется по добровольному согласию всех сторон, алгоритм действий следующий:
1. Заявление о создании индивидуального счета;
2. Свидетельство, подтверждающее право владения долей.
Отсутствие согласия между собственниками
Фото: kvadmetry.ru
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