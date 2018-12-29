Разделение в приватизированной квартире счетов за услуги ЖКХ

Нередко у жильцов приватизированной недвижимости возникает вопрос - как поделить счета за ЖКХ услуги? И в этом вопросе нужно руководствоваться некоторыми правилами, которые помогут грамотно сделать подсчет.

Некоторые уточнения

Такой раздел можно произвести только в приватизированном имуществе. Вступивший в 2005 году новый ЖК РФ, не разрешает больше заключать индивидуальных договоров с жителями одной квартиры при договоре социального найма.

Только между законными владельцами приватизированного жилья можно осуществить раздел лицевых счетов по оплате услуг ЖКХ. Когда человек зарегистрирован на территории квартиры, он хоть и пользуется услугами, прав на индивидуальный счет не имеет.

Жильцы осуществляют раздел счетов полюбовно

В первую очередь хочется отметить, что высказывание «разделение счетов» устарело. Под понятием разделения сейчас принято считать отделение части в оплате коммуналки по счетам другим людям, живущих на территории квартиры. Если все жильцы согласны и процедура разделения осуществляется по добровольному согласию всех сторон, алгоритм действий следующий:

Первое что нужно сделать каждому жильцу квартиры - перевести недвижимое имущество в долевую собственность. Очень актуальным это может быть тогда, когда на территории квартиры проживают супруги, так как семейное законодательство четко обозначает, что все нажито в семье является общей собственностью. В связи с этим изначально нужно составить соглашение о разделе имущества, которое необходимо письменно зафиксировать и подписать у нотариуса.

После разделения права собственности, владельцы обязаны получить в уполномоченных органах Росреестра свидетельство на свою долю. Ссылаясь на величину каждой доли будет осуществляться разделение счетов;

Следующим этапом станет обращение в организацию-поставщика услуг ЖКХ. Каждый владелец обязан предоставить такие документы:

1. Заявление о создании индивидуального счета;

2. Свидетельство, подтверждающее право владения долей.

После этого каждому заявителю коммунальная служба выделяет отдельный лицевой счет и в будущем направляет квитанцию на уплату услуг ЖКХ, исходя из величины доли, которой владеет каждый собственник.

Отсутствие согласия между собственниками

Разделение счетов иногда не получается произвести полюбовно. Случаются ситуации, когда раздел счетов возможен только через судебное урегулирование.

Как правило, первая сложность, с которой сталкиваются при таком разделе - нет доли в праве собственности. Приходится направлять иск в суд с требованием признании права собственности в суд.

Вопросы, касательно раздела решают в городском суде. Стоит отметить, что размер государственной пошлины вычисляется из расчета стоимости доли в жилье, на которую претендует истец. В таких ситуациях очень сложно какое основание и перечень документов потребуется для судебного разбирательства, так как каждый случай носит индивидуальный характер.

Еще одним «камнем преткновения» для раздела лицевого счета может стать нежелание кого-то из владельцев это делать. В таком случае заявление в суд подается на определение порядка пользования жильем, включая услуги ЖКХ. К заявлению необходимо будет приложить копию свидетельства, определяющего право владения долей и квитанцию об уплате государственной пошлины.

Когда положительное решение уже на руках - можно направляться в ЖЭК с заявлением о выделении части в оплате услуг ЖКХ. Но и здесь имеются некоторые сложности: ЖЭС не всегда добровольно соглашается на манипуляции данного характера. В таком случае ничего не остается, кроме того, как тоже обратиться в суд.

Порядок, определяющий правила использования жилплощади связан и с разделом недвижимости в натуральном виде. Как раз здесь может быть сокрыто много проблемных моментов для истца. И на основании этого, можем настоятельно порекомендовать найти грамотного юриста, который хорошо разбирается в жилищном праве и проконсультироваться с ним, перед тем как нести иск в суд.

Фото: kvadmetry.ru

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