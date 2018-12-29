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Автор Любовь Овчарова

Разделение в приватизированной квартире счетов за услуги ЖКХ

Недвижимость

 

Разделение в приватизированной квартире счетов за услуги ЖКХ. 396578.jpeg

Нередко у жильцов приватизированной недвижимости возникает вопрос - как поделить счета за ЖКХ услуги? И в этом вопросе нужно руководствоваться некоторыми правилами, которые помогут грамотно сделать подсчет. 

Некоторые уточнения

Такой раздел можно произвести только в приватизированном имуществе. Вступивший в 2005 году новый ЖК РФ, не разрешает больше заключать индивидуальных договоров с жителями одной квартиры при договоре социального найма.

Только между законными владельцами приватизированного жилья можно осуществить раздел лицевых счетов по оплате услуг ЖКХ. Когда человек зарегистрирован на территории квартиры, он хоть и пользуется услугами, прав на индивидуальный счет не имеет.

Жильцы осуществляют раздел счетов полюбовно

В первую очередь хочется отметить, что высказывание «разделение счетов» устарело. Под понятием разделения сейчас принято считать отделение части в оплате коммуналки по счетам другим людям, живущих на территории квартиры. Если все жильцы согласны и процедура разделения осуществляется по добровольному согласию всех сторон, алгоритм действий следующий:

  • Первое что нужно сделать каждому жильцу квартиры - перевести недвижимое имущество в долевую собственность. Очень актуальным это может быть тогда, когда на территории квартиры проживают супруги, так как семейное законодательство четко обозначает, что все нажито в семье является общей собственностью. В связи с этим изначально нужно составить соглашение о разделе имущества, которое необходимо письменно зафиксировать и подписать у нотариуса.
  • После разделения права собственности, владельцы обязаны получить в уполномоченных органах Росреестра свидетельство на свою долю. Ссылаясь на величину каждой доли будет осуществляться разделение счетов;
  • Следующим этапом станет обращение в организацию-поставщика услуг ЖКХ. Каждый владелец обязан предоставить такие документы:

1.      Заявление о создании индивидуального счета;

2.      Свидетельство, подтверждающее право владения долей.

  • После этого каждому заявителю коммунальная служба выделяет отдельный лицевой счет и в будущем направляет квитанцию на уплату услуг ЖКХ, исходя из величины доли, которой владеет каждый собственник.

Отсутствие согласия между собственниками

  • Разделение счетов иногда не получается произвести полюбовно. Случаются ситуации, когда раздел счетов возможен только через судебное урегулирование.
  • Как правило, первая сложность, с которой сталкиваются при таком разделе - нет доли в праве собственности. Приходится направлять иск в суд с требованием признании права собственности в суд.
  • Вопросы, касательно раздела решают в городском суде. Стоит отметить, что размер государственной пошлины вычисляется из расчета стоимости доли в жилье, на которую претендует истец. В таких ситуациях очень сложно какое основание и перечень документов потребуется для судебного разбирательства, так как каждый случай носит индивидуальный характер.
  • Еще одним «камнем преткновения» для раздела лицевого счета может стать нежелание кого-то из владельцев это делать. В таком случае заявление в суд подается на определение порядка пользования жильем, включая услуги ЖКХ. К заявлению необходимо будет приложить копию свидетельства, определяющего право владения долей и квитанцию об уплате государственной пошлины.
  • Когда положительное решение уже на руках - можно направляться в ЖЭК с заявлением о выделении части в оплате услуг ЖКХ. Но и здесь имеются некоторые сложности: ЖЭС не всегда добровольно соглашается на манипуляции данного характера. В таком случае ничего не остается, кроме того, как тоже обратиться в суд.
  • Порядок, определяющий правила использования жилплощади связан и с разделом недвижимости в натуральном виде. Как раз здесь может быть сокрыто много проблемных моментов для истца. И на основании этого, можем настоятельно порекомендовать найти грамотного юриста, который хорошо разбирается в жилищном праве и проконсультироваться с ним, перед тем как нести иск в суд.

 

Фото: kvadmetry.ru

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