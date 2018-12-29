Прописка в садовом товариществе - можно или нет?

Общественное объединение собственников садовых участков на добровольных началах называется садовое некоммерческое товарищество или сокращенно СНТ. Прямое назначение этого объединения - оказание помощи людям в организации садоводческой деятельности и благоустройстве земельных участков, в соответствии с теми правами, которые предоставляется на законодательном уровне. К товариществу может примкнуть любой гражданин, который достиг совершеннолетия и приобрел дачный участок.
Любая организация имеет главенствующее, ответственное лицо, в СНТ таковым является председатель, который защищает интересы участников общества. Для многих людей покупка дачного участка является очень заманчивой, так как на его территории можно построить загородный дом, на котором в последствии можно прописать. Но для того, чтобы оформить прописку есть определенный ряд требований, которые необходимо выполнить.
В Конституции РФ написано, что каждый гражданин имеет право свободно передвигать и самостоятельно выбирать место своего проживания. Но также в законе есть предписание, что у каждого гражданина должна быть временная или постоянная прописка. Следовательно, из этого возникает вопрос, можно ли сделать прописаться в СНТ, если у человека другого вида жилья нет.
Условия для регистрации
В связи с тем, что на законодательном уровне Конституционный суд отменил все запреты, которые мешали владельцам садовых участков сделать прописку, теперь данную манипуляцию может проделать любой владелец. Но учтите, что отмена всех ограничений не дает СНТ статус населенного пункта. Местная власть не несет никаких обязательств обеспечивать и благоустраивать территорию товарищества в плане коммуникационных систем, транспорта и т.п.
Для того, чтобы сделать прописку в СНТ необходимо соблюсти следующие требования:
Жилое здание, пригодное для жизни
Для прописки на территории СНТ самой большой проблемой становится подтверждение того, что в здании, находящемся на территории товарищества можно проживать круглый год. Должно быть соответствие по следующим пунктам:
В постановлении Конституционного суда РФ написано, что прописка не дает гражданам какие-то дополнительные привилегии и обязательство. Такая мера была введена для того, чтобы обеспечить безопасность населения, упрощая государственным органам процесс административного учета.
Но фактически, мы часто видим совершенно другую картину, когда человек испытывает массу неудобств в ходе реализации некоторых своих прав, ввиду того, что у него отсутствует регистрация. Помимо этого, человеку грозит административная ответственность, когда регистрации нет. А в случае предоставления «липовой» прописки, владелец недвижимости может быть привлечен к ответственности уголовного характера, с исправительными работами и лишением свободы до 3 лет.
Так же необходимо отдельно сказать, что ограничение касательно прописки в СНТ, где владелец проживает является неправомерным действием. Если возникает спорный вопрос с председателем СНТ, относительно регистрации, необходимо обращаться в суд.
Порядок прописки
Когда никаких причин для отказа нет, человек может прописаться в жилище, на основании общего порядка.
Время рассмотрения не составит не более 3 дней, с момента подачи заявления. Иногда срок может увеличится до недели.
Фото: kaluganews.ru
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