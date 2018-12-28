Проживание в таунхаусе: плюсы и минусы﻿

Общие стены с соседями, личный гараж, контролируемое отопление и квитанции за ЖКХ — насколько удобно жить в таунхаусе? После экономического кризиса застройщики коттеджных поселков обратили внимание на таунхаусы как на формат, более выгодный для строительства. Теперь же таунхаусы — это востребованная альтернатива отдельно стоящим большим коттеджам.

Таунхаус как раз и создан для тех, кто предпочитает компромисс между городской квартирой и собственным жильем за чертой города. Попробуем разобраться в том, каких плюсов и минусов можно ожидать от многоуровневой квартиры с отдельными входами.

Покупка и содержание

Таунхаус представляет собой весьма подходящий вариант для тех, кто мечтает о собственном доме. Стоимость таунхауса примерно равна цене хорошей двухкомнатной квартиры в столице.

Правда, следует учесть, что "коммуналка" будет в несколько раз выше по сравнению с обычной квартирой. Стоимость проживания в таунхаусе примерно равна стоимости жизни в доме с похожей площадью.

Удаленность от города

Транспортная доступность — один из важнейших факторов при выборе жилья. От таунхауса до центра дорога занимает как правило не меньше полутора-двух часов. И это минус. Из плюсов, несомненно, возможность отдохнуть на природе и погулять по лесу, а не в окруженных каменными джунглями городских парках.

Соседи

Обычные городские многоэтажки предполагают соседство с разными людьми сверху, снизу, сбоку. И это могут быть десятки квартир на нескольких этажах. А также общие лифты, подъезды и лестницы.

В таунхаусе вы хозяин личного входа. Некоторые рассматривают таунхаусы как возможность дружить с ограниченным количеством соседей.

Площадь и планировка

Стандартная площадь жилья варьируется от 70 до 300 кв.м. Кроме того, вы можете распоряжаться ею по собственному усмотрению. Например, сделать бассейн на цокольном этаже или спортзал с душевыми. Установить камин в гостиной или разбить клумбы на придомовом участке. Это плюс.

Минус большой площади в том, что уборка в таунхаусе не сравнится с двух- и даже трехкомнатной квартирой.

Отопление

В каждом блоке таунхауса установлены отопительные котлы. И вы можете самостоятельно контролировать и менять температуру в доме.

Но здесь тоже кроется минус: за котлом нужно постоянно следить. Особенно в холодное время года.

Ремонт

Большинство коммуникаций обеспечены на уровне строительства. Некоторые таунхаусы продаются уже с отделкой. Если вы занимаетесь ремонтом с нуля, то придется вложиться в инженерные системы. В обычной квартире этого бы делать не пришлось.

Безопасность и инфраструктура

Отпустить детей погулять гораздо безопаснее на охраняемой территории, чем на городских улицах. Застройщики стараются обеспечить инфраструктуру для больших семей, а значит, для жителей предусмотрены детские сады, школы и магазины. В коттеджном поселке вряд ли окажется поликлиника. Так что приготовьтесь к поездкам или тратам на частные медицинские центры.

Фото: buhgalteria.ru

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