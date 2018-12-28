Как не стать жертвой иронии судьбы: советы покупателям новостроек

Приобретение жилья, как известно, процесс не только долгий и сложный. Он еще связан с целым рядом серьезных рисков. Например, выбор надежного застройщика, грамотное оформление необходимой документации, качество строительства и т.д. Вот советы для покупателей жилья в новостройках, которые следует учесть при проведении сделок по приобретению жилья, и которые позволят не стать жертвой иронии судьбы.
Выбирайте новостройки с дизайнерской отделкой входных групп
Конечно, чтобы уехать в другой город и беспрепятственно попасть в чужую квартиру, как это случилось с героем фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», в наше время надо очень сильно постараться. Но перепутать подъезды в рамках одного микрорайона довольно легко.
Решают эту проблему современные девелоперы с помощью цветовой индикации, а также различных декоративных элементов на фасадах.
Оцените уровень безопасности будущего жилища
Оказаться в ситуации героини упомянутого фильма и найти в своей кровати спящего незнакомца - далеко не самое приятное приключение под Новый Год.
Впрочем, жители современных новостроек почти на 100% застрахованы от подобных историй. Система безопасности в большинстве жилых домов включает контроль доступа в подъезд посредством смарт-карт или NFC-чипа в телефоне. А в наиболее продвинутых проектах - с помощью системы распознавания лиц.
Два санузла - это не роскошь, а осознанная необходимость
Еще одна проблема советского типового жилья - это ограниченное количество санузлов. Особенно остро она ощущается во время прихода гостей. А если санузел еще и совмещенный, то о комфортном пребывании родственников и друзей в новогодние праздники и речи быть не может.
К счастью покупателей жилья, в современных новостройках количество санузлов позволяет выделить гостевую и хозяйскую зоны, обеспечив тем самым приватность и себе, и гостям.
Выше уровень сервиса - выше комфорт проживания
Чтобы не услышать в Новый Год фразу «Какая гадость эта ваша заливная рыба!», лучше воспользоваться услугой кейтеринга, заказанной через круглосуточный консьерж-сервис. Данная опция сегодня предлагается во многих новостройках, в том числе и в массовом сегменте. Заказ блюд от профессиональных поваров, прежде всего, снимет груз ответственности с хозяйки. Эта услуга позволит ей уделить больше времени праздничному наряду и макияжу, а не стоять весь день на кухне, нарезая салаты к праздничному столу.
Фото: vseon.com
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