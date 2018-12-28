Как восстановить документы на квартиру

Каждый собственник квартиры должен иметь определенный комплект документов на свою недвижимость, при отсутствии которого владение, а особенно распоряжение этой недвижимостью весьма затруднительно.
Лишиться документов на квартиру можно при различных обстоятельствах: они могут быть утеряны при переезде, утрачены при пожаре, испорчены и т. п. Без них распоряжаться собственным имуществом станет невозможным. Паниковать в этом случае не нужно - мы расскажем, как просто и быстро их восстановить.
Где восстанавливают документы
Для восстановления документов необходимо обратиться в местное БТИ или архиве Росреестра с 1998 года. Если право собственности зарегистрировано не было, обращаться нужно в архив местной администрации.
Что нужно для восстановления
Для восстановления документов необходимо написать заявление, в котором указать адрес жилья. При подаче понадобится паспорт и квитанция об оплате государственной пошлины. Также необходимо приложить документ, который подтверждает право на собственность - договор купли-продажи, дарения, наследования.
Владельцам выдается копия документа, срок изготовления которой - до пяти дней. За копию свидетельства о праве собственности в Отделе выдачи информации Росреестра необходимо будет заплатить 300 рублей государственной пошлины, за справку из ЕГРП - 750 рублей. Ее также можно запросить онлайн. Со 2 января 2017 года справка из ЕГРП требуется при продаже квартиры, утраченное свидетельство права собственности при это восстанавливать не нужно - их отменили в 2016 году. Отдел приема заявлений БТИ назначает собственные тарифы на изготовление копий документов, которые разнятся в зависимости от сроков.
Помните: при утере документов на жилье необходимо как можно скорее обратиться за их восстановлением.
Фото: bkn.ru
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