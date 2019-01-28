Загородный дом: как оформить участок земли для ИЖС

Многие жители нашей страны мечтают о строительстве собственного уютного домика, в котором смогут жить всей семьей. Но просто взять и построить уютное гнездышко на любом выбранном участке земли или лесной опушке невозможно.
Территория РФ разделена на различные категории, у каждой из которых имеется свое прямое назначение. Под жилые постройки была отведена аббревиатура ИЖС. Строительство частного характера может осуществляться только на этих территориях.
Когда человек покупает участок ИЖС, у него должно быть понимание, что в таком случае у него не возникнет каких-либо проблем с составлением бумаг, а следовательно, с законом тоже, и по завершению строительства никаких дополнительных вопросов, касательно прописки владельца и его родных не последует.
Нормативные документы
Вопросы индивидуального строительства регламентирует ЗК РФ.
Он включает в себя:
Обязательно учитывайте тот, факт, что использовать ИЖС можно только по прямому назначению. Ваши действия будут считаться неправомерными, если вы не строите дом на этой земле.
Плюсы и минусы ИЖС
Территория земли, на которой законодательство разрешает построить частный дом называется ИЖС. Такие земельные наделы имеют ряд преимуществ, но и отрицательные моменты тоже имеются.
Преимущества ИЖС:
Но при наличии большого количества положительных моментов, имеются и отрицательные:
Но те люди, которые мечтают об уединенной, тихой жизни вблизи природы, смогут преодолеть все трудности и получить желанный участок на территории ИЖС.
Фото: rielt-f.ru
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