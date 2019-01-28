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Автор Любовь Овчарова

Загородный дом: как оформить участок земли для ИЖС

Недвижимость

Многие жители нашей страны мечтают о строительстве собственного уютного домика, в котором смогут жить всей семьей. Но просто взять и построить уютное гнездышко на любом выбранном участке земли или лесной опушке невозможно.

Загородный дом: как оформить участок земли для ИЖС. 397892.jpeg

Территория РФ разделена на различные категории, у каждой из которых имеется свое прямое назначение. Под жилые постройки была отведена аббревиатура ИЖС. Строительство частного характера может осуществляться только на этих территориях.

Когда человек покупает участок ИЖС, у него должно быть понимание, что в таком случае у него не возникнет каких-либо проблем с составлением бумаг, а следовательно, с законом тоже, и по завершению строительства никаких дополнительных вопросов, касательно прописки владельца и его родных не последует.

Нормативные документы

Вопросы индивидуального строительства регламентирует ЗК РФ.

Он включает в себя:

  • Основные понятия ИЖС;
  • В каком порядке происходит передача собственности земли;
  • Какие ограничения имеются для построек, которые могут располагаться на территории ИЖС;
  • Какие есть особенности в предоставлении ИЖС безвозмездно льготной категории граждан.

Обязательно учитывайте тот, факт, что использовать ИЖС можно только по прямому назначению. Ваши действия будут считаться неправомерными, если вы не строите дом на этой земле.

Плюсы и минусы ИЖС

Территория земли, на которой законодательство разрешает построить частный дом называется ИЖС. Такие земельные наделы имеют ряд преимуществ, но и отрицательные моменты тоже имеются.

Преимущества ИЖС:

  • Местные органы власти должны позаботиться о наличии основных коммуникаций, и в непосредственной близости транспортной развязки и развитой инфраструктуры;
  • Оформить регистрацию не составит никакого труда;
  • Для участков, отведенных под ИЖС, действует упрощенная процедура вычета налогов, при условии предоставления декларации о доходах каждый год;
  • Все социальные блага, в виде постановки в поликлинику на учет, очереди в школу и детский сад, доступны;
  • Недвижимость, которая находится на территории ИЖС, может выступать в качестве залоговой недвижимости;
  • Дому, который построен на территории ИЖС присваивается почтовый адрес, в отличие от построек на территории ДНТ и СНТ.

Но при наличии большого количества положительных моментов, имеются и отрицательные:

  • Очень высокая стоимость за 1 кв. м., по сравнению с другими участками земли, которые могут использоваться для индивидуального строительства. Семьи с небольшим уровнем дохода не смогут себе позволить такую покупку;
  • Существует территориальное ограничение, в пределах 1500 кв. м. В связи с этим родовое поместье построить не получится;
  • Большое количество документов необходимо собрать для начала и продолжения строительства. В том случае, когда на каком-либо этапе строительства были выявлены нарушение, строение могут признать нелегальным.

Но те люди, которые мечтают об уединенной, тихой жизни вблизи природы, смогут преодолеть все трудности и получить желанный участок на территории ИЖС.

Фото: rielt-f.ru

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Загородный дом: как оформить участок земли для ИЖС
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