Новым трендом рынка недвижимости стала уникальность

Те, кто давно задумывали приобрести квартиру, но по разным причинам откладывали покупку, наконец, решились это сделать под конец года. Изменение строительного законодательства и повышение ипотечной ставки способствовали росту покупательской активности граждан.

Эксперты считают, что поправки в законе о дольщиках повлечет за собой рост себестоимости строительства. Большинство экспертов уверены, что квартиры уже в следующем году подорожают как минимум на 3%. Это, в свою очередь, повлечет за собой снижение темпов строительства.

Помимо этого, в новом году, по прогнозам, увеличатся и ставки по ипотеке. Центральный банк России в декабре увеличил ключевую ставку до 7,75%. Также с 1 января следующего года Центробанк вводит новый коэффициент риска по ипотечным кредитам, связанный с первоначальным взносом, ниже 20%.

Результат такого повышения предсказуем. Ставки по ипотечным кредитам с первоначальным взносом менее 20% также вырастут.

Все эти факторы спровоцировали рост покупательской активности в уходящем году. У ведущих столичных девелоперов существенно выросли продажи. По мнению аналитиков, несмотря на сложившуюся ситуацию на рынке жилья, москвичи не покупали что попало лишь. Они отдавали предпочтение уникальным, высоколиквидным объектам.

"Сейчас покупатель хочет иметь то, что подчеркивает его статус. То есть нечто эксклюзивное. Задача девелопера состоит в том, чтобы в определенный момент добавить в проект то, чего нет у других", — считает генеральный директор компании АО "ЛСР. Недвижимость-М" Иван Романов.

Например, квартиры с видами на благоустроенную набережную, бульвар или парк являются тем эксклюзивом, за который готовы платить покупатели.

Близость к паркам, скверам и набережным, привлекательным местам досуга. Все это также являются немаловажными пунктами при выборе жилья.

По мнению экспертов, современный покупатель хочет жить уже не просто в доме, а в определенной культурной среде. Он покупает не только "стены", но и выбирает окружение — культурное, архитектурное, социальное, то есть стиль жизни.

Технологические особенности и различного рода инновации также существенно привлекают интерес потенциальных покупателей. Технологии "умного" дома, энергоэффективность, экологичность стали неотъемлемой частью успешного высоколиквидного проекта.

По прогнозам, в 2019 году спрос на жилье будет довольно высоким. Ипотечная ставка, скорее всего, продолжит расти вместе с ключевой. Проектов же на рынке будет становится все меньше. В новых условиях девелоперы не станут спешить выводить новые проекты.

Основным трендом 2019 года станет уникальность. Эксперты даже прогнозируют маркетинговые войны, когда девелоперы будут стараться предложить на рынке что-то по-настоящему новое и уникальное.

Фото: vsenovostroyki. ru

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