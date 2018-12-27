Призрак номера: в каких отелях жили знаменитости

Коко Шанель любила парижский Ritz и прожила в нем 37 лет. Владимир Набоков писал "Лауру" в швейцарском Montreux Palace. Джон Леннон боролся за мир в Hilton Amsterdam.

Писатели, художники, поэты и дизайнеры проводят в известных отелях месяцы и годы. Именно здесь были созданы многие шедевры. Здесь писали музыку и картины, романы и стихи. В этих многих отелях есть именные номера. Здесь когда-то жили знаменитые гости и куда сегодня мечтают попасть туристы, чтобы прикоснуться к великой истории их обитателей.

Гранд Отель Европа, Санкт-Петербург

Один из первых отелей в России был открыт в 1875 году и в то время назывался Hotel de l'Europe. Композитор П. И. Чайковский провел здесь медовый месяц, часто гостил Иоганн Штраус. В отеле встречались Бернард Шоу и Максим Горький. Композитор Дмитрий Шостакович играл свои симфонии Сергею Прокофьеву. В "Гранд Отеле Европа" есть апартаменты Стравинского и апартаменты Достоевского — в них установлен рабочий стол писателя.

L'Hotel, Париж

Поэт Оскар Уайльд последний год жизни провел в дешевом отеле парижского квартала Сен-Жермен-де-Пре. Годы тюремного заключения сказались на здоровье писателя. Он умер 30 ноября 1900 года в нищете, в возрасте 46 лет. В номере 16 сегодня хранятся письма хозяев гостиницы с просьбой оплатить счета. Уайльд оставил после себя долг в 2643 франка и афоризм "Я умираю не по средствам".

Fairmont Le Montreux Palace Hotel, Монтрё

На деньги, что он потратил на Montreux Palace, можно было купить замок. Так говорил Дмитрий Набоков, сын знаменитого писателя. Владимир Набоков и его жена Вера приехали в швейцарский Монтрё в октябре 1960 года. Семья осталась жить в отеле на 17 лет, писатель умер в Montreux Palace в 1977 году. Набоков снял апартаменты на шестом этаже, который теперь носит имя Nabokov's Floor.

Ritz Hotel, Париж

Потребовалось шесть лет, чтобы уговорить ее сходить на ланч в Ritz. А потом три часа, чтобы увести оттуда, настолько ей там понравилось. Так вспоминал друг Коко Шанель о ее первом визите в отель. Кутюрье полюбила Ritz и решила поселиться в нем: в 1934 году она сняла номер, который стал ее домом на 37 лет. В конце 1990-х годов номер Коко Шанель восстановили по рисункам Кристиана Берара, друга великой Коко, сейчас в нем хранятся эскизы и фотографии кутюрье.

Hotel Chelsea, Нью-Йорк

В 1905 году в самом высоком здании на Манхэттене открылся отель Chelsea. В 1912 году в отель поселили выживших пассажиров "Титаника". Здесь гостили Марк Твен и Эдит Пиаф. Уильям Берроуз работал в Chelsea над романом "Голый завтрак". Джек Керуак написал на 36-метровом рулоне бумаги "библию битников" — "На дороге". Энди Уорхол снимал здесь картину "Девушки из Челси". Самый скандальный случай в отеле произошел в 1978 году, когда Сид Вишес из Sex Pistols убил свою девушку Нэнси.

Фото:gq.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Отель из прозрачных пузырей открылся в Исландии

Деревню в Швейцарии превратят в большой отель