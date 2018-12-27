Чем грозит самовольная перепланировка

Далеко не все хозяева собственных квартир довольны расположением помещений, предусмотренным стандартной планировкой. Любой хочет иметь жилье, которое было бы сделано индивидуально под его нужды. Перепланировка в этом случае станет идеальным выходом. Но озадачиваться ее официальным оформлением хотят не все. Какими последствиями это может обернуться?

Почему нельзя самостоятельно перестраивать помещения

Ответственность за незаконную перепланировку отражена в Кодексе об административных правонарушениях, как нарушение правил пользования помещениями или самоуправство. Как бы ни хотелось избежать хождений по инстанциям, чтобы заверить перепланировки, сделать это необходимо.

Особенно часто пренебрегают регистрацией перепланировок владельцы частных домов — считается, что это — отдельная территория, и отсутствие соседей позволяет хозяевам без опаски переделывать дом по своему усмотрению. На самом деле это вовсе не так: самовольные переделки грозят штрафами, кроме того, они не позволят домовладельцам продать дом, передать его в наследство и т. п.

Для того, чтобы узаконить переделку, необходимо представить в БТИ план изменений и разрешение жилищной комиссии на то, чтобы их внести.

Нелегальная перепланировка не позволит владельцу квартиры ее продать, пока она не будет узаконена, и не будут выплачены все штрафы. Также административная ответственность за перепланировку налагается в том случае, если она произведена при непогашенной ипотеке. Если узаконить данную перепланировку невозможно, владелец должен вернуть помещение в прежний вид.

Нельзя переделывать без разрешения также нежилые помещения и общежития.

Какие перепланировки можно узаконить без проблем?

снос перегородок, не являющихся несущими;

заделывание проемов;

перемещение сантехники;

демонтаж встроенной мебели;

объединение кухни и комнаты, если на кухне установлена электроплита;

объединение раздельного санузла.

Размер штрафа за незаконную перепланировку

По статье о нарушении пользования помещением назначается штраф в 2-2,5 тысячи рублей, по статье о самоуправстве взыщут от 100 до 300 рублей. Если будет установлено, что сделанные перепланировки угрожают безопасности жильцов и не могут быть узаконены, жилплощадь необходимо будет вернуть в первоначальное состояние, и если это не сделать в назначенный срок, жилье выставят на публичные торги. При этом владелец получит только сумму, оставшуюся от стоимости квартиры после восстановления переделанных помещений.

Как уйти от санкций за самовольную перепланировку

Выход здесь только один — узаконить переделки. Конечно, лучше сразу делать ее официально. Но, если она уже была произведена, можно обратиться с заявлением, в котором указано время проведения перепланировки и комплекс мероприятий, в местный архитектурный отдел, чтобы ее признали законной. Также необходимо будет предъявить документы о праве собственности, о согласии на перепланировку другими собственниками, проектный и технический паспорт.

Намного сократить сроки рассмотрения заявления можно при подаче его в МФЦ. Процедура принятия перепланировки включает оценку переделанной квартиры сотрудниками БТИ. Даже в случае отказа можно добиться легализации в суде. Для этого понадобится следующая документация:

1. Иск, в котором указывается адрес, номер свидетельства о собственности, дату перепланировки, подрядчика, реквизиты заключений организаций, которые отказали в легализации перепланировки, причины отказа.

2. Копия свидетельства о праве собственности.

3. Копии заключений Роспотребнадзора, пожарной инспекции, независимых экспертов.

4. Копия техпаспорта.

5. Копия проекта перепланировки.

Если все же суд признает перепланировку неправомерной, помещение необходимо будет вернуть в прежнее состояние. В случае удачного исхода истец получает право на новый технический паспорт, который можно получить в МФЦ или БТИ.

Кроме того, жильцы имеют право подать жалобу в жилищную инспекцию по поводу перепланировок у соседей, которые им кажется небезопасными. Заявление можно отправить в том числе и по электронной почте.

В итоге, самый главный вывод — чтобы не возникало лишних проблем, перепланировку лучше узаконить заранее, до ее проведения. Это поможет избежать жалоб, судов и санкций, вплоть до потери жилплощади.

Фото: bkn. ru

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