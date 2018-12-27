Как получить технический паспорт на свою квартиру

Вступление во владение долгожданной квартирой ознаменовано не только радостью, но и некоторыми хлопотами. Первым делом нужно позаботиться о всей необходимой документации, чтобы в дальнейшем не возникло непредвиденных проблем. В большинстве случаев требуется кадастровый паспорт, и о техническом часто забывают. Так ли он необходим, зачем нужен и где его взять?

Технический паспорт - документ, выдаваемый владельцам жилплощади в БТИ, в котором содержится вся техническая информация о квартире - год постройки, используемые материалы, выполненные переделки.

Почему необходимо получить технический паспорт?

Технический паспорт нужен при оформлении кадастровых документов, которые фигурируют в любых сделках с недвижимостью. Технический паспорт требуется для приватизации, наследования, отчуждения, оценки, выделения доли жилплощади, Также с его помощью выполняется расчет жилищно-коммунальных тарифов. Банки запрашивают технический паспорт при выдаче ипотечного кредита.

Что представляет собой технический паспорт

В паспорт должны быть отмечены следующие сведения:

1. Адрес.

2. Год постройки.

3. Фактическая стоимость.

4. Планировка.

5. Использованные стройматериалы.

6. Количество и площадь жилых и нежилых помещений.

7. Сведения об установленных инженерных сетях.

8. Сделанные перепланировки.

9. Дата ремонта.

Примечание: не стоит волноваться по поводу указанной в паспорте стоимости жилплощади - она всегда ниже рыночной.

Как получить технический паспорт на жилье?

Паспорт выдается владельцам квартиры, передать это право можно только лицу с нотариально оформленной доверенностью. Для его получения нужно обратиться в местное БТИ или МФЦ. Сэкономить время и усилия можно, подав заявление онлайн или перепоручив получение паспорта юридической фирме. Получить паспорт можно в БТИ или на электронную почту.

Понадобятся следующие документы:

1. Оригинал и копия паспорта.

2. Заявление.

3. Справка о лицевом счете из ЖКХ.

4. Документ о праве собственности.

Важно! Приготовьтесь к тому, что, если технический паспорт понадобился после сделанной перепланировки, то сотрудникам БТИ будет необходимо оценить ее.

Через какой срок следует обновлять техпаспорт? Закон предусматривает получение нового паспорта каждые пять лет, но санкций за просрочку на владельца не возлагается. Штраф предусмотрен в том случае, если была сделана перепланировка без соответствующего разрешения.

Фото: svoe.guru

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