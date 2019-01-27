Сделки с жильем: основные заповеди продавца

Бытует мнение, что в сделке купли-продажи на вторичном рынке риску могут быть подвержены только покупатели. Однако мало кто задумывается о продавцах квартир. Например, о том, как их могут лишить денег или имущества. Рисков можно избежать, соблюдая простые правила.

Не доверяй словам, не жди оплату после сделки

Самая ненадежная схема расчетов на вторичном рынке -это взаиморасчет по безналу. Ее проблемы упираются в самый, вроде бы, простой вопрос: когда перечислять денежные средства - до регистрации договора или после?

В том случае, если оплата будет осуществлена после регистрации договора купли-продажи, а именно этого и требует закон во избежание возникновения залога на квартиру, продавец рискует не получить денег.

В жизни встречается огромное количество примеров, когда деньги не доходят до продавцов жилья. В частности, при отсутствии денег у покупателя, растрате или утери последним средств в процессе оформления документов.

Немало лет потребуется продавцу, чтобы вернуть свое имущество, если покупатель уклоняется от его оплаты. Так что лучше производить расчеты через банковские ячейки. Такой способ является гарантией для обеих сторон договора.

Не стоит писать лишнего в документах об оплате

Зачастую продавцы не уделяют должного внимания документу, фиксирующему передачу денег. Например, расписке, передаточному акту и условиям в договоре купли-продажи, подтверждающим взаиморасчет. Считается, что это должно заботить только покупателей. Отнюдь.

В случае, если в договоре и передаточном акте будет предусмотрено, что стороны осуществили оплату до его регистрации, например, в момент подписания, а в последующем после совершенной сделки и регистрации договора продавец оформит еще и расписку в получении денег, то налицо двойная оплата одного имущества. То есть по договору и передаточному акту — раз, и по расписке — два.

Закон не допускает неосновательное обогащение. Неосновательным обогащением и является двойная оплата одного имущества.

Такая ошибка дает возможность покупателю, или злоумышленникам, обратиться в суд и потребовать возврата излишне оплаченной суммы, указанной в расписке. При этом, деньги передавались лишь один раз. Но попробуйте доказать это. Особенно, когда документы говорят обратное.

Не отдавай оригиналы документов риэлторским агентствам

Распространенная ошибка продавцов заключается в том, что они склонны обращаться не к профессиональным и зарекомендовавшим себя агентствам, а к частным риелторам. Владельцы квартир, не имеющие опыта, ошибочно полагают, что лучше именно там, где обещают самую высокую стоимость за их недвижимость.

Тем не менее обещать больше рыночной стоимости означает обманывать клиентов еще до начала сотрудничества.

Привлекая продавцов недвижимости в риелторские компании необоснованными обещаниями и заверениями, агентства зачастую стараются получить от клиента оригиналы документов на квартиру и подписать договор, в соответствии с которым последний обязуется не продавать жилье через других посредников.

Итогом таких отношений становится полная "парализация" продавца, его абсолютная зависимость от агентства недвижимости, порой не дающая возможности отказаться от сделки.

Ко мне не раз обращались за помощью клиенты, которым риелторы не возвращали оригиналы документов на квартиру, обязывали, склоняли продавать жилье даже в том случае, когда собственники передумали совершать сделку.

Фото: itbu.ru

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