Как правильно выбрать бригаду для ремонта квартиры﻿

Количество бригад, которые готовы взяться за ремонт в зимнее время в постоянно растет. Причина здесь проста. Дело в том, что потребители все чаще настроены на экономию. А зимний ремонт выгоднее летнего на 5-10%. К тому же большое число свободных строителей обостряет конкуренцию. Важно правильно выбрать бригаду. Не менее важно правильно контролировать ход работ.

Отзывы о компании по ремонту квартир

Можно, конечно, почитать отзывы в Интернете. Однако, там могут быть заказные. Причем как со стороны исполнителя, так и со стороны конкурентов. Красочный сайт, яркая реклама и длинные положительные отзывы у фирм с высокими ценами тоже не гарантируют качественный ремонт. Лучше обратиться в компанию, где есть службы контроля качества.

Договор -защита ваших интересов

Обычно ремонт в квартире, если речь идет не о переклейке обоев, занимает около 2-х месяцев. Как правило случаев хозяева на этот срок уезжают к родственникам. Таким образом, квартира временно переходит под управление посторонних людей. Поэтому для того, чтобы не стать жертвой мошенников или непрофессионалов нужно обязательно заключать договор, где будет прописана ответственность исполнителей.

Проанализируйте смету

Убедитесь, что все работы по договору включены в смету. Довольно часто исполнители специально не записывают в перечень некоторые виды отделки, например, прокладку плинтусов или установку дверей, чтобы потом повысить итоговую стоимость.

Проверьте, правильно ли указан метраж всех помещений. В случае, если метраж указан меньший, чем есть на самом деле, то это приведет к значительному увеличению бюджета в будущем. Лучше заранее узнать, учтена ли скидка подрядчика на материалы, которую он получает от поставщиков.

Если стоимость сметы кажется вам завышенной, проанализируйте, не добавлены ли в документ лишние пункт. К примеру, установка лесов и т.д.

Пропишите, как будет проходить приемка работ. Всегда стоит интересоваться особыми условиями, дисконтами и акциями. Для этого необходимо связаться с прорабом и поговорить по этому поводу.

Зоны повышенного внимания

К зонам повышенного внимания относят как правило, швы и стыки материалов, выключатели и розетки, обои. А также окрашенные поверхности, окна и двери. Если будут обнаружены недочеты, составьте акт и пропишите сроки устранения дефектов. Лучше заранее подготовить список для проверки и приемки финальных работ.

Финальный акт приемки работ должны подписать обе стороны. Дата подписания документа будет считаться началом гарантийного срока, прописанного в договоре. В течение указанного периода исполнитель обязан устранять все неполадки бесплатно.

Фото: privetsochi.ru

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