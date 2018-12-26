Итоги года на вторичном рынке жилья в городах РФ: где квартиры дороже?

Повышение стоимости жилья в уходящем 2018-м приятно удивило уже впавших в уныние продавцов "вторички" и подстегнуло нерешительных покупателей. К концу года средняя квартира на вторичном рынке стала дороже на 8,7%.

Больше других это почувствовали жители Владивостока, Сочи и Казани, говорится в исследовании компании "МИР КВАРТИР".

Где жилье дороже?

Все знают, что все самое дорогое — в Москве. По цене одного московского "квадрата", которая составляет почти 215 тыс. рублей, можно купить минимум вдвое больше метров в любом большом городе страны (кроме Санкт-Петербурга и Сочи), вчетверо больше — в Мурманске или Владимире, впятеро — в Орле, Владикавказе или Иванове.

Если судить по общей стоимости жилья, то среднестатистическая квартира в Белокаменной (12,5 млн рублей) легко обменивается на три в Нижнем, пять — в Улан-Уде и семь — в Магнитогорске.

Город на Неве, хоть и не может похвастать столь впечатляющей статистикой, уверенно занимает вторую позицию по ценникам на жилье в стране. Питерский "квадрат" легче московского почти на сто тысяч. Он "весит" около 117 тыс. рублей, а за квартиру в среднем придется выложить 8,3 млн рублей.

За Питером идет Сочи, где метр стоит почти 110 тыс. рублей, а средний ценник на квартиру приближается к 7 млн рублей.

Четвертое место занимает столица Приморья Владивосток. К концу года "квадрат" здесь перевалил за сотню — 103 тыс. рублей. Квартиру целиком здесь продают в среднем за 5,6 млн рублей.

Замыкает призовую пятерку Севастополь, где квартира на "вторичке" немногим дешевле владивостокской: 5,4 млн рублей, хотя "квадрат" отстает ощутимей — 88,5 тыс. рублей.

К концу 2018 года рынок подошел с приличным плюсом. В большинстве городов квадратный метр на вторичном рынке жилья стал дороже.

В частности, во Владивостоке, который в конце года стал столицей Дальневосточного округа, цены подскочили за год сразу на 20% за метр и на 21% — за квартиру. Сочинский "квадрат" поднялся на 16%. В среднем на 14-15% стало дороже жилье в Казани и Иркутске.

Средний чек квартиры вырос почти на 20% в Казани, Томске и Новосибирске. 18%. прибавило курское и уфимское жилье.

В среднем по всем городам квадратный метр за год стал дороже на 6,4%, а общий бюджет покупки вырос на 8,7%.

Фото: realty.vesty.ru

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