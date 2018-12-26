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Автор Любовь Овчарова

Понятие приватизации и собственности. Отличия

Недвижимость

 

Понятие приватизации и собственности. Отличия. 396419.jpeg

С началом перестройки в 1991 году началась волна передачи государственной недвижимости в частное владение граждан. В этот период времени получить собственное жилье безвозмездно появился шанс у всех слоев населения.

В основном это были квартиры, земля или частные дома. Невзирая на то, что прошло достаточно много времени с того момента, процедура приватизации для многих остается странной и непонятной. В этой статье мы дадим разъяснение чем отличается право на собственность недвижимостью от приватизации и какие особенности у каждой формы владения имуществом. 

Понятие приватизации

Под приватизацией подразумевается оформление какого-то объекта недвижимости, принадлежащего муниципалитету в собственность. Законодательство очень точно определяет порядок проведения и список нужных документов для осуществления процедуры. Также имеется ряд ограничений, которые полностью ограничивают право принятия жилья на безвозмездной основе. К примеру, данная процедура возможна только для тех лиц, которые постоянно проживают на территории жилплощади по договору социального найма. Жилье, которое относится к категории неприватизированного - недвижимость, взятая в аренду, права на которую ограничены. Вплоть до того, что для прописки нового члена семьи обязательным условием является разрешение государства.

Понятие собственности

Собственность на недвижимое имущество - это принадлежность объекта к какому-либо юридическому или физическому лицу. Приватизировать такое жилье невозможно. Порядок перехода права собственности тоже отличается. Это может и обычная сделка купли-продажи или договор дарения либо наследования.

Разница между приватизацией и правом собственности

Здесь уместно следующее разъяснение.

Приватизацией является процесс передачи недвижимости, которая принадлежит муниципалитету, в собственность частному лицу. Из этого следует, что право собственности является последствием реализации права человека на приватизацию. Если рассматривать саму процедуру, то отличие есть только в том, что в процессе приватизации второй стороной выступает государство, а в процессе перехода права собственности - иное юридическое или физическое лицо.

Приведем пример.

Какое отличие между собственной и приватизированной недвижимостью. Никакого. До приватизации жилье принадлежало муниципалитету, а после стало собственностью. С этого момента собственники могут распоряжаться недвижимостью на свое усмотрение. Есть только одно большое отличие - приватизированную недвижимость можно вернуть муниципалитету, а ту, которая была получена иным способом (наследство, подарок, купля), не представляется возможным вернуть.

 

Фото: ipotekaved.ru

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