Понятие приватизации и собственности. Отличия

С началом перестройки в 1991 году началась волна передачи государственной недвижимости в частное владение граждан. В этот период времени получить собственное жилье безвозмездно появился шанс у всех слоев населения.
В основном это были квартиры, земля или частные дома. Невзирая на то, что прошло достаточно много времени с того момента, процедура приватизации для многих остается странной и непонятной. В этой статье мы дадим разъяснение чем отличается право на собственность недвижимостью от приватизации и какие особенности у каждой формы владения имуществом.
Понятие приватизации
Под приватизацией подразумевается оформление какого-то объекта недвижимости, принадлежащего муниципалитету в собственность. Законодательство очень точно определяет порядок проведения и список нужных документов для осуществления процедуры. Также имеется ряд ограничений, которые полностью ограничивают право принятия жилья на безвозмездной основе. К примеру, данная процедура возможна только для тех лиц, которые постоянно проживают на территории жилплощади по договору социального найма. Жилье, которое относится к категории неприватизированного - недвижимость, взятая в аренду, права на которую ограничены. Вплоть до того, что для прописки нового члена семьи обязательным условием является разрешение государства.
Понятие собственности
Собственность на недвижимое имущество - это принадлежность объекта к какому-либо юридическому или физическому лицу. Приватизировать такое жилье невозможно. Порядок перехода права собственности тоже отличается. Это может и обычная сделка купли-продажи или договор дарения либо наследования.
Разница между приватизацией и правом собственности
Здесь уместно следующее разъяснение.
Приватизацией является процесс передачи недвижимости, которая принадлежит муниципалитету, в собственность частному лицу. Из этого следует, что право собственности является последствием реализации права человека на приватизацию. Если рассматривать саму процедуру, то отличие есть только в том, что в процессе приватизации второй стороной выступает государство, а в процессе перехода права собственности - иное юридическое или физическое лицо.
Приведем пример.
Какое отличие между собственной и приватизированной недвижимостью. Никакого. До приватизации жилье принадлежало муниципалитету, а после стало собственностью. С этого момента собственники могут распоряжаться недвижимостью на свое усмотрение. Есть только одно большое отличие - приватизированную недвижимость можно вернуть муниципалитету, а ту, которая была получена иным способом (наследство, подарок, купля), не представляется возможным вернуть.
Фото: ipotekaved.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Приватизация коммунальных метров
Приватизация жилья: Станет ли она бессрочной?
Найм квартир более разумен, чем их приватизация - мнение
|Счетная палата: Приватизация в России не эффективна
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Корпоративы россияне проводят так, что после них становится стыдно, больно и даже страшно. Вот примеры историй, закончившихся разводом, драками и даже тюрьмой.
Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.
С-96, более известный как пистолет Маузера, — один из самых известных представителей огнестрельного оружия, не только оставивший яркий след в поп-культуре, но и принесший создателю коммерческий успех.
Стал ли Китай лидером в своем регионе - Юго-Восточной Азии? Что мешает его продвижению в мире? На эти и многие другие вопросы "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" ответил руководитель Школы востоковедения, президент Федерации шаолиньских боевых искусств НИУ ВШЭ Алексей Маслов.