Мошеннические уловки риелторов или как купить/продать жилье безопасно

С большой внимательностью и осторожностью нужно подойти к вопросу покупки или продажи жилья. В связи с тем, что имущество стоит немалых денег, которые вы рискуете потерять, не проявив должной бдительности, не поленитесь и проведите такие манипуляциями, как проверка недвижимости в ЖЭКе, госреестре и т. п. Зафиксировано большое количество случаев, когда сделка аннулировалась и считалась недействительной, а покупатель оставался обманутым у "разбитого корыта". Схемы обмана существуют самые разные очень часто случается так, что мошенниками оказываются риэлторы, которые, казалось бы, должны защищать интересы продавца и покупателя. Как не попасть "в сети" мошенников?

Как купить квартиру безопасно?

Мы собрали несколько рекомендаций, которые помогут не нарваться на аферистов.

1. Осмотр квартиры должен осуществляться лично покупателем. Особое внимание уделите балконов, перекрытий и сантехники. Наличие глубоких трещин — капитальный ремонт в скором будущем (вам это надо?). Никакие фотографии или слова продавца не гарантируют достоверности информации.

2. Техническое состояние приобретаемого жилья поможет оценить эксперт в данной области. В некоторых случаях это может повлиять на исход сделки, так как лучше ответить отказом, когда еще есть возможность, чем ремонтировать жилье за большие деньги.

3. Не торопитесь при проверке документов на жилье. И не спешите подписывать договор, даже если риелтор убеждает вас, что все тщательно проверил.

4. Обязательно убедитесь в хорошей репутации риелтора, которого нанимаете. Компетентный, проверенный специалист грамотно проверит документы и поможет оформить договор купли-продажи.

5. Передачу денежных средств лучше организовать в банке или у нотариуса. В данных учреждениях имеется охрана, которая поможет вам, в случае возникновения непредвиденной ситуации.

Если объектом сделки является вторичная недвижимость, нужно проверить следующие документы:

1. Документы, которые подтверждают права на владение имуществом. Если в предоставленных документах есть условия, которые приводят к расторжению сделки, нужно убедится, что эти условия соблюдены.

2. Выписка из единого государственного реестра, по которой можно уточнить информацию об истории недвижимости (основание для права собственности, ограничение на осуществление сделок, арест жилплощади и т. п.).

3. Необходимо проверить документы из БТИ, которые помогут выяснить совершались ли перепланировки, за которые могут оштрафовать.

4. Истинную природу происхождения документов продавца можно проверить в паспортном столе.

5. Можно проверить дееспособность продавца, попросив предоставить справку из наркологии и психиатрической больницы. Если этого не сделать, может оказаться, что продавец был недееспособным на момент заключения сделки и ее просто аннулируют.

6. При наличии несовершеннолетних лиц, зарегистрированных в жилплощади, обязательным пунктом является наличие разрешение органов опеки на продажу жилья.

Мошеннические схемы риэлторов

Риэлтор преследует следующую цель — "поймать" клиента. Посредством интернета вы находите фото квартир или домов по выгодной для вас стоимости и с хорошими условиями проживания, судя по предоставленным фото. Потенциальная "жертва" звонит и ей говорят о том, что данная квартира уже продана, но есть много других похожих вариантов, и предлагают встретится для просмотра. Очень часто при показе обнаруживается, что жилье совсем не похоже на представленное на фотографиях.

Бывает, что объект недвижимости находится очень близко от магистрали или железной дороги. В таком случае покупателя привозят тогда, когда дорога более свободна и невозможно оценить реальный уровень шума.

Когда квартира располагается рядом с кладбищем, свалкой или иным не очень благополучным местом, встреча назначается на вечернее время. В сумерках невозможно оценить недостатки в полном размере.

Однако есть весьма серьезные аферы — сделка по поддельным документам. Случается так, что мошенники находят сообщников в ЗАГСе, ЖЭКе, УВД или паспортном столе.

В некоторых случаях при совершении сделки берут купюры для пересчета и неожиданно звонит телефон. После разговора продавец внезапно отказывается от заключения сделки и возвращает деньги. Спустя некоторое время выясняется, что деньги фальшивые. Очень тяжело в таком случае доказать факт мошенничества.

Какие еще существуют варианты обмана?

1. Вы покупаете квартиру. Документы в полном порядке. Через некоторое время вы получаете исковое заявление от детей продавца. Их интересы не были соблюдены при приватизации имущества. По решению суда сделку могут признать недействительной.

2. Собственник недвижимости находит человека, который внешне похож на него, и он заключает сделку. После этого, спустя один день, аферист подает задним числом документ об утере документов. Отыскать человека, который "сыграл роль" хозяина будет очень сложно. И еще сложнее будет вернуть свои деньги.

3. Агентства-однодневки берут залог за недвижимость, стоимость которой занижена. Они объясняют это тем, что хозяин продает жилье в срочном порядке, в связи с отъездом. На следующий день на том месте, где находилась риэлторская контора уже никого нет. Аферисты снимают помещение на один день. После того как схема сработала они исчезают.

4. Владелец продает квартиру, но обещает выписаться из нее немного позднее. Однако, через время, он говорит, что выезжать ему некуда. Суд в таком случае примет сторону продавца. Если в договоре купли-продажи значится заниженная стоимость — покупатель лишится части денежных средств.

Вас обманули. Какие действия предпринять?

Чаше всего попадаются доверчивые покупатели, которые не обращают внимание на детали. Если же вас все-таки "развели", но в договоре есть предписание урегулирование спора до суда, нужно направить в адрес продавца претензию или отдать лично в руки. В претензии нужно четко обозначить суть (риэлтор не выполнил обязательств, в возврате предоплаты отказано при неисполнении условий договора и т. д.).

В таком случае не нужно ссылаться на договор, законодательные акты и прочие документы. Требование должно быть направлено на добровольное удовлетворение своих прав, возмещение убытка или выплата неустойки.

Если риэлторская контора добровольно не соглашается решить эту проблемы — обращайтесь в суд. Юристы окажут помощь в составлении документов. Необходимо будет собрать все документы, относящиеся к делу. Очень поможет наличие свидетелей, которые смогут дать показания в пользу истца.

Покупка квартиры — это всегда риск. Но его можно значительно сократить, если не торопиться при проверке документов и следовать рекомендация, которые изложены выше. Если появляются сомнении в порядочности продавца или риэлтора лучше прибегнуть к помощи хорошего юриста или отказаться от сомнительной сделки.

Фото: pikabu.ru

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