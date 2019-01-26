Особенности регистрации в России: по месту жительства или пребывания﻿

Чем же регистрация отличается от прописки? Зачем и где нужно регистрироваться и что будет, если этого не сделать? По закону все россияне должны быть зарегистрированы по месту жительства или пребывания. Сегодня регистрация — дело совсем несложное, однако имеет немало тонкостей.

Что такое прописка

"Прописка" — это советский термин, впервые появившийся в 1925 году в постановлении Совета народных комиссаров РСФСР. В те времена активно вводились гражданские паспорта. С помощью прописки государство контролировало миграцию граждан. И чтобы прописаться в том или ином населенном пункте, человеку требовалось разрешение властей.

На протяжении многих лет поводом для получения прописки могло служить принятие на работу. Или, в частности, например, брак с человеком, уже имеющим прописку в этом городе. Именно поэтому, кстати, в СССР были весьма распространены фиктивные браки, которые заключались ради прописки. Но власти могли и не прописать гражданина без объяснения причин. Тогда он должен был в течение недели выбыть из этого населенного пункта и прописаться в другом. В 1974 году ввели правило, согласно которому гражданин, покидающий свое место жительства более чем на полтора месяца, должен перед отъездом выписаться с жилплощади. Прописаться человек обязан был в течение трех дней.

Постоянная регистрация

В 1990 году Комитет конституционного надзора СССР признал, что институт прописки ограничивает право граждан на свободу передвижения, а также выбор места жительства. Отменили прописку только в октябре 1993 года. Прописку заменила регистрация по месту жительства. То есть постоянная регистрация.

Основное отличие регистрации от прописки заключается в том, что она носит уведомительный характер. То есть гражданин России не обязан спрашивать разрешения властей на проживание в том или ином месте. Он имеет право сам выбирать место жительства. Правда, он должен уведомить государство о том, где живет. Такая регистрация — бессрочная, информация о ней заносится в паспорт в виде штампа. В связи с этим до сих пор постоянную регистрацию многие по привычке называют пропиской. Постоянно зарегистрироваться можно либо на собственной жилплощади, либо на чужой, но с разрешения владельца помещения.

Временная регистрация

По большому счету, это регистрация по месту пребывания. Ее необходимо оформить, если гражданин намерен пробыть в каком-либо населенном пункте более трех месяцев. Временная регистрация оформляется на определенный срок. В настоящее время законом предусмотрен период от 90 суток до 60 месяцев. Она не отмечается в паспорте. Гражданину выдается на руки свидетельство с указанием адреса регистрации.

Необходимость

Каждый россиянин имеет право на свободу передвижения и выбор места жительства. Но несмотря на это в стране существует регистрационный учет. Гражданину регистрация не дает права на жилплощадь. Но, как правило, она необходима для получения социального обеспечения. Отсутствие регистрации не может влиять на трудоустройство гражданина России. А также на получение им медицинской помощи и других социальных услуг.

Ее отсутствие осложняет, в частности, получение различных документов. Как то: загранпаспорта, пенсионного удостоверения, водительских прав. А также будут проблемы с оформлением кредитов, определением детей в детские сады или школы, прикреплением к поликлиникам, устройством на работу или получением мер социальной поддержки.

Дачи

С 1 января 2019 года стало возможным зарегистрироваться на даче. Такой закон был принят Госдумой летом 2017 года. Но для регистрации на даче необходимо соблюдение некоторых условий. Дом должен быть капитальным, а также находиться в хорошем состоянии и построен согласно СНиПам и СанПиНАм. В нем должны быть проведены все основные коммуникации. В доме должна быть предусмотрена возможность поддерживать температуру не ниже 18 ℃ круглый год.

Без прописки

Подобные ситуации возможны. В частности, если человек продал свое жилье и другое еще не купил, а зарегистрироваться ему пока негде. В таком случае стоит оформить временную регистрацию, то есть регистрацию по месту фактического пребывания.

Фото: terres. ru

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