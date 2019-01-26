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Автор Павел Морозов

Рост или падение: что будет с ценами на жилье в 2019 году

Недвижимость

В наступившем году на рынок первичного и вторичного жилья могут влиять ряд причин, которые смогут привести как к росту цен, так и к их падению. Стоимость квадратного метра жилья в Москве, по прогнозам экспертов, может вырасти на 5-15%. Вместе с тем на цены окажут влияние сдерживающие факторы.Основное влияние на стоимость столичных квартир, по мнению девелоперов, окажут переход на проектное финансирование и растущие издержки застройщиков. А также инфляция, повышение налогов и ипотечных ставок, большой объем предложения на рынке, падение доходов населения. Так куда же, куда качнется ценовой маятник в 2019 году?

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Переход на проектное финансирование

Основным фактором роста цен на новостройки в 2019 году может стать переход на проектное финансирование строительства. С 1 июля все девелоперы начнут продажи в новостройках через эскроу-счета. Деньги дольщиков они смогут получить только после сдачи дома в эксплуатацию. Уже скоро застройщики будут вынуждены привлекать банковские кредиты. Ставка по кредитам на строительство может составить порядка 6-8%. Именно такую переплату и придется включить в стоимость квадратного метра. В то же время эксперты считают, что кредитно-денежная политика в России ужесточается. Ключевая ставка Банка России растет, а значит, будут дорожать и займы. Подавляющему большинству девелоперов придется перестроить финансовую модель существующих жилых проектов, стратегию их реализации. А это может привести к дополнительным расходам, приостановке строительства и другим неприятностям, которые повлекут за собой рост цен.

Рост или падение

Реформа долевого строительства приведет к уходу с рынка слабых или непрофессиональных застройщиков. Это повлечет за собой снижение объемов строительства и, как следствие, сокращение предложения жилья. Это тоже скажется на росте цен. С другой стороны, рост средних цен на новостройки в Москве будет ограничиваться возможностями платежеспособного спроса. Застройщики не смогут полностью переложить рост своих издержек на покупателя. И для поддержания активных продаж им придется пожертвовать частью своей прибыли и сдерживать повышение цен.

Высокий спрос

В прошлом году уровень спроса в Москве радовал как девелоперов новостроек, так и продавцов вторичных квартир. Показатели по сделкам существенно выросли. Количество зарегистрированных ДДУ по итогам 2018 года относительно 2017-го увеличилось на 40%. Спрос на вторичном рынке - почти на 30% за этот же период. В результате цены на жилье в Москве продолжали расти.

Рекорды рынка жилья

Доходы москвичей, по данным Мосгорстата, снизились за первое полугодие прошлого года на 0,6%. Таким образом, рост сделок с недвижимостью не свидетельствует об улучшении покупательских возможностей.

Большие объемы предложения

Давление на рынок оказывают большие объемы предложения на первичном рынке. В Москве между ТТК и МКАД объем предложения в 2018 году снизился примерно на 3%. Однако новое строительство ведется активно. Существующих объемов без учета появления новых проектов хватит примерно года на три. Повышенная конкуренция (а девелоперы конкурируют не только друг с другом, но и со вторичным рынком) в условиях ограниченной платежеспособности может привести к тому, что основным инструментом в борьбе за покупателя является доступная цена.

Инфляция, налоги и снижение доходов

Фактором сдерживания роста цен на первичное и вторичное жилье в 2019 году также являются рост уровня инфляции и снижение доходов москвичей. Скорее всего, этот фактор вызовет коррекцию среднего запроса покупателя - уменьшение площади квартиры, комнатности, приобретение жилья более бюджетного типа.

Куда качнется маятник

В целом девелоперы не ожидают как существенно роста стоимости жилья на первичном и вторичном рынках, так и их падения. Цена «квадрата» в столичных новостройках по итогам 2019 году может вырасти не менее чем на 10-12%. Уровень цен на первичном рынке может увеличиться на 5-10%.

Время неопределенности

В отличие от первичного рынка вторичное жилье вряд ли покажет рост цен: средняя стоимость квадратного метра в этом сегменте после небольшого повышения в 3-5% в первом полугодии по итогам всего года покажет снижение на 1-2%.

Фото: o-invest.com

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