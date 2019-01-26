Рост или падение: что будет с ценами на жилье в 2019 году

В наступившем году на рынок первичного и вторичного жилья могут влиять ряд причин, которые смогут привести как к росту цен, так и к их падению. Стоимость квадратного метра жилья в Москве, по прогнозам экспертов, может вырасти на 5-15%. Вместе с тем на цены окажут влияние сдерживающие факторы.Основное влияние на стоимость столичных квартир, по мнению девелоперов, окажут переход на проектное финансирование и растущие издержки застройщиков. А также инфляция, повышение налогов и ипотечных ставок, большой объем предложения на рынке, падение доходов населения. Так куда же, куда качнется ценовой маятник в 2019 году?
Переход на проектное финансирование
Основным фактором роста цен на новостройки в 2019 году может стать переход на проектное финансирование строительства. С 1 июля все девелоперы начнут продажи в новостройках через эскроу-счета. Деньги дольщиков они смогут получить только после сдачи дома в эксплуатацию. Уже скоро застройщики будут вынуждены привлекать банковские кредиты. Ставка по кредитам на строительство может составить порядка 6-8%. Именно такую переплату и придется включить в стоимость квадратного метра. В то же время эксперты считают, что кредитно-денежная политика в России ужесточается. Ключевая ставка Банка России растет, а значит, будут дорожать и займы. Подавляющему большинству девелоперов придется перестроить финансовую модель существующих жилых проектов, стратегию их реализации. А это может привести к дополнительным расходам, приостановке строительства и другим неприятностям, которые повлекут за собой рост цен.
Рост или падение
Реформа долевого строительства приведет к уходу с рынка слабых или непрофессиональных застройщиков. Это повлечет за собой снижение объемов строительства и, как следствие, сокращение предложения жилья. Это тоже скажется на росте цен. С другой стороны, рост средних цен на новостройки в Москве будет ограничиваться возможностями платежеспособного спроса. Застройщики не смогут полностью переложить рост своих издержек на покупателя. И для поддержания активных продаж им придется пожертвовать частью своей прибыли и сдерживать повышение цен.
Высокий спрос
В прошлом году уровень спроса в Москве радовал как девелоперов новостроек, так и продавцов вторичных квартир. Показатели по сделкам существенно выросли. Количество зарегистрированных ДДУ по итогам 2018 года относительно 2017-го увеличилось на 40%. Спрос на вторичном рынке - почти на 30% за этот же период. В результате цены на жилье в Москве продолжали расти.
Рекорды рынка жилья
Доходы москвичей, по данным Мосгорстата, снизились за первое полугодие прошлого года на 0,6%. Таким образом, рост сделок с недвижимостью не свидетельствует об улучшении покупательских возможностей.
Большие объемы предложения
Давление на рынок оказывают большие объемы предложения на первичном рынке. В Москве между ТТК и МКАД объем предложения в 2018 году снизился примерно на 3%. Однако новое строительство ведется активно. Существующих объемов без учета появления новых проектов хватит примерно года на три. Повышенная конкуренция (а девелоперы конкурируют не только друг с другом, но и со вторичным рынком) в условиях ограниченной платежеспособности может привести к тому, что основным инструментом в борьбе за покупателя является доступная цена.
Инфляция, налоги и снижение доходов
Фактором сдерживания роста цен на первичное и вторичное жилье в 2019 году также являются рост уровня инфляции и снижение доходов москвичей. Скорее всего, этот фактор вызовет коррекцию среднего запроса покупателя - уменьшение площади квартиры, комнатности, приобретение жилья более бюджетного типа.
Куда качнется маятник
В целом девелоперы не ожидают как существенно роста стоимости жилья на первичном и вторичном рынках, так и их падения. Цена «квадрата» в столичных новостройках по итогам 2019 году может вырасти не менее чем на 10-12%. Уровень цен на первичном рынке может увеличиться на 5-10%.
Время неопределенности
В отличие от первичного рынка вторичное жилье вряд ли покажет рост цен: средняя стоимость квадратного метра в этом сегменте после небольшого повышения в 3-5% в первом полугодии по итогам всего года покажет снижение на 1-2%.
Фото: o-invest.com
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Цены на жилье в Великобритании перестали расти
Власти планируют разморозить цены на бензин
Цены на жилье на Курильских островах почти сравнялись с московскими
|Цены на новостройки в ТиНАО побили четырехлетний рекорд
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Ситуация после конфликта между ВМФ Украины и российской береговой охраной в Керченском проливе остается напряженной по сей день. Военные корабли НАТО двинулись в Черное море, чтобы поддержать Украину.
Украинскую журналистку Елену Бойко выдворили из России. Почему так произошло и можно ли было что-то сделать? Об этом "Правде.Ру" рассказала председатель Сoюза политических эмигрантов и политических заключенных Украины Лариса Шеслер.
В сельских школах Кемеровской области зафиксированы случаи голодных обмороков у детей. По оценке детского омбудсмена, они носят массовый характер.
Американский миссионер в Амазонии поставил на грань вымирания изолированное племя индейцев и может быть обвинен Бразилией в геноциде.