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Автор Павел Морозов

Оплата услуг ЖКХ: законные способы платить меньше

Недвижимость

Стоимость жилищно-коммунальных услуг постоянно растет. Есть способы, причем вполне законные, чтобы уменьшить ежемесячные расходы на "коммуналку".

Оплата услуг ЖКХ: законные способы платить меньше. 397762.jpeg

Право на перерасчет Прежде всего внимательно почитайте данные из квитанции и отказывайтесь от оплаты услуг, которые не предоставляются. Порой в них включают никому не нужные радиоточки или давно не используемый городской телефон. Если вы пользуетесь водой, электричеством и газом без счетчиков, то обязательно уведомляйте управляющую компанию о длительном отсутствии свыше пяти дней. По возвращении можно предоставить билеты, командировочный лист с работы или документы из отеля. В таком случае ваш счет будет снижен на сумму около 20% за услуги.

Перерасчет также требуется, если вам не понравилось качество предоставляемых услуг, не соответствующих нормам. Это фиксирует экспертиза. Либо их просто не было в течение нескольких часов или дней. В подобных случаях по заключению управляющей компании вы можете не платить за воду, газ, водоотведение, газоснабжение, отопление и электричество.

Льготы

Определенным категориям граждан скидки на оплату коммунальных услуг предоставляются по закону. Это собственники, находящиеся на государственной службе, семьи, потерявшие кормильца, ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды всех групп и иждивенцы. Если в квартире проживают ребенок-инвалид, сироты или пожилые люди старше 80 лет, они также платят по сниженным тарифам.

К группам льготников добавляют региональные списки, в числе которых ветераны труда, пенсионеры, работники военного тыла и репрессированные граждане, многодетные семьи и матери-одиночки.Скидки рассчитываются индивидуально, начиная с первого числа месяца, следующего за подачей заявления. По ним снижается итоговая сумма за электричество, газо-, водо- и электроснабжение, а также капремонт. В частности, скидка для инвалидов может составить до половины от общей суммы платежа. Многодетные семьи экономят на ЖКХ порядка 30%. Для оформления скидки на квартплату по льготе нужно обратиться в ЖЭК, а для экономии на электричестве — в энергопоставляющую компанию.

Субсидии

Субсидии — это деньги, выделенные государством на оплату ваших счетов. При расчете льгот имеет значение только статус жильца. А также площадь квартиры. Субсидии рассчитываются индивидуально; имеет значение как уровень дохода, так и метраж квартиры. Кроме того, подавать заявление на выплату субсидий можно, только если вы платите за ЖКХ больше определенного процента от общего дохода семьи. Этот процент разнится в регионах и устанавливается местным законодательством.

Так, в Санкт-Петербурге дают субсидии, если жилец отдает жилищно-коммунальным службам более 14% месячного заработка, в Кемеровской области — от 7 до 15% в зависимости от прожиточного минимума, а в Омске действуют отдельные расчеты для пенсионеров и инвалидов I, II группы — от 18%.

Экономьте

Экономить можно не только на сторонних расходах, но и на самих ЖКУ. Учет электроэнергии, воды и газа позволит существенно снизить итоговые суммы в квитанции. В среднем выходит сэкономить до 30% стоимости ЖКХ за год при средней цене на прибор около 5-7 тыс. руб. Не нужно ограничивать водные процедуры или стирать в два раза реже, но есть несколько способов сэкономить на привычных делах. Например, двухфазный счетчик на воду позволит стирать ночью дешевле. Для экономии воды можно поставить насадки на краны, снижающие напор воды, а вентили на батареях помогут регулировать уровень отопления, вместо того чтобы открывать окна и "отапливать улицу", когда в квартире жарко.

Посчитайте жильцов

Если нет приборов индивидуального учета, то суммы за коммунальные услуги начисляются исходя из средних нормативов потребления. Чем меньше человек прописано на площади, тем меньше будут счета за вывоз мусора, освещение в подъезде и другие услуги, предусмотренные региональными тарифами. Некоторые семьи живут в одной и той же квартире поколениями, особо не беспокоясь о том, что указано в документах на нее. Дети вырастают и уезжают, супруги разводятся, но поддерживают отношения и не выписываются. Такие жильцы присутствуют лишь на бумаге и повышают стоимость коммунальных услуг. Чтобы не платить за тех, кого нет, их нужно выписать либо при добровольном согласии, либо через суд.

Фото: udm. aif.ru

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Оплата услуг ЖКХ: законные способы платить меньше
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