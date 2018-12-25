Что изменит в жизни российских садоводов в 2019 году "Дачный закон"﻿﻿

С 1 января 2019 года жизнь владельцев дач претерпит изменения, сообщает ТАСС. Новый закон призван установить новые правила. А также снять противоречия, накопившиеся в дачной сфере за 20 лет действия. Законодатели решили, что прежние правовые нормы содержали множество оговорок. И. самое главное, морально себя изжили.

В частности, жилые дома все чаще строятся для круглогодичного проживания. Развивается внутренняя инфраструктура. Увеличивается потребность в обеспечении их электро - и газоснабжением.

По мнению экспертов, фактически многие объединения стали выполнять функции по оказанию коммунальных услуг, управлению жилым и нежилым фондом.

Коллективное управление является оптимальной формой для садоводческого, огороднического и дачного объединения. Однако такое управление должно опираться на нормы закона, соответствующего современным реалиям.

Напомним, что новый закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд…" принят 29 июля 2017 года. Он предусматривает переходный период, чтобы собственники земельных участков успели адаптироваться и привести в соответствие с новыми правилами уставы своих объединений. Речь идет прежде всего о садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Они на данный момент являются самой распространенной формой дач в России.

Только две формы дачников

Прежде всего, новый закон касается граждан, которые ведут садоводство и огородничество для собственных нужд. Раньше возникало смешение понятий. Прошлый, 66-й закон в этой части был не конкретен, путая дачников с промышленным садоводством и сельским хозяйством. И как следствие, существовало девять форм ведения хозяйства. Возникали "дачные некоммерческие объединения в форме товарищества, партнерства и так далее. К тому же стерлись различия между садовыми дачными и земельными участкам.

Новый закон упраздняет "дачное товарищество" и прочие модели как вид деятельности. Остается только одна организационно-правовая форма некоммерческой организации. Это "товарищество собственников недвижимости". И два его вида: "садоводческое товарищество" и "огородническое". Отличие — в правах на возведение капитальных строений. "Огородники" имеют право построить на участке только технические здания. Как то: сарай, теплицу или колодец. Другое дело "садоводы". Отныне закон приближает дома на землях СНТ к постройкам на землях индивидуального жилстроительства (ИЖС).

Прописка в СНТ и как построить жилой дом

Новый закон гласит, что для оформления прописки в доме, построенном на садовом участке, больше не нужно доказывать в суде, что дом по факту жилой. Новый закон разрешает строительство индивидуального жилого дома на садовом земельном участке. В таком доме теперь можно будет оформить прописку. Иными словам, постоянную регистрацию.

При этом жилой дом может быть построен, если для садового участка утвержден градостроительный регламент, определяющий параметры строительства (этажность, площадь, отступы от границ земельного участка). В любом случае он не может иметь больше трех этажей и его высота не должна превышать 20 метров. Дом также должен соответствовать требованиям для постоянного проживания. То есть быть капитальным строением с коммуникациями. Во временной постройке, например летнем домике, прописаться будет нельзя. Жилому дому в СНТ также должен быть присвоен почтовый адрес. Для регистрации в жилом доме необходимо подать заявление в местные миграционные органы.

Безналичные платежи и два вида взносов

"Дачный закон" оставил только два вида взносов: членские и целевые. Упразднены вступительные, которые достигали десятков тысяч рублей, и ряд других взносов. Изменен формат взаимоотношений с "индивидуалами" — имеющими договоры с СНТ, но не желающими вступать в товарищество. С нового года тем, кто не является членом товарищества, придется в него вступить. Или придется больше платить. По новому закону "индивидуалы" обязаны будут платить не только за "коммуналку", но и за содержание имущества общего пользования. Да еще с учетом налога 6% (поскольку от налога освобождаются только членские и целевые взносы).

Закон запрещает членам СНТ вносить платежи "в кассу". С будущего года легален только безналичный перевод на счет СНТ.

Фото: kremlinrus. ru

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