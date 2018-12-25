"Умные" мобильные приложения для ремонта и перепланировки

Стать союзником в хлопотном деле и помочь грамотно организовать ремонт может обычный смартфон или планшет. Бесплатные сервисы могут изменить отношение к ремонту и сэкономят семейный бюджет.

Чаще всего ремонт ассоциируется с долгим и утомительным процессом. Он может тянуться на месяцы. Выбрать подходящий дизайн, закупить стройматериалы, рассчитать их количество и стоимость, найти подрядчиков — все эти задачи требуют больших усилий и времени. Стать союзником в хлопотном деле и помочь грамотно организовать ремонт может обычный смартфон или планшет, говорится в исследовании РБК.

Современные онлайн-сервисы позволяют экспериментировать с планировкой и освещением, подбирать и сочетать цвета. А также находить интересные интерьерные решения. Такие программы не требуют специальных навыков и оплаты. Нужно лишь один раз установить их на телефон.

"Строительный калькулятор": личный сметчик

Из-за ошибочных расчетов уложиться в отведенный бюджет бывает непросто. Отделочных материалов может не хватить. Или, наоборот, останется внушительный избыток. "Строительный калькулятор" произведет все необходимые расчеты вместо вас. Для этого требуется лишь указать исходные параметры помещения и стройматериалов. Приложение поможет быстро и точно определить нужное количество кирпича, состав бетона, объем и стоимость земляных работ, расход шпаклевки и плиточного клея.

Planner 5D: The Sims для взрослых

Популярный российский стартап Planner 5D позволяет рисовать красивые интерьеры, планы отдельных помещений и целых зданий, спроектировать ландшафтный дизайн. Для начала нужно создать полную виртуальную копию вашей квартиры или той комнаты, где планируется ремонт. Стены легко перемещаются, меняют свои размеры и положение, образуя необходимую геометрию. Следующий шаг — внутреннее обустройство. В вашем распоряжении большой ассортимент мебели, техники, конструктивных элементов и предметов декора.

MagicPlan: быстрые поэтажные планы

С помощью камеры и датчиков, встроенных в смартфон, этот инструмент вычисляет размеры и составляет схемы любых помещений. Чтобы создать план, достаточно одного кадра. Просто включите режим сканирования и наведите камеру на каждый угол комнаты — как при создании круговых панорамных фотографий. Измерив таким образом несколько комнат, можно объединить их на общем чертеже и получить схему всей квартиры или многоэтажного здания.

Homestyler Interior Design: виртуальная примерочная

Иногда очень хочется увидеть, как журнальный столик из магазина будет смотреться в вашей гостиной. Это позволило бы избежать многих бесполезных покупок и сэкономить деньги. "Примерить" новую мебель к интерьеру сегодня возможно благодаря технологии дополненной реальности. Просто загрузите фотографию нужного помещения и начинайте экспериментировать с вариантами отделки, цветовой гаммой, мебелью и декором.

"Умные инструменты": все в одном месте

"Умные инструменты" пригодятся всем, кто планирует заниматься ремонтом. Это целый виртуальный ящик с набором из 38 полезных девайсов. Здесь совмещены различные приборы: линейка, компас, увеличительное стекло, транспортир, фонарик, термометр, пузырьковый уровень, сканер штрихкодов и даже металлоискатель. Кроме того, приложение позволяет быстро и легко переводить единицы измерения.

Houzz: идеи для вдохновения

Если не знаете, как освежить обстановку, то возьмите на заметку американский сервис Houzz. Он создан для помощи в поиске оригинальных решений для ремонта. В фотобазе приложения собрано около 16 млн интерьеров. Снимки фильтруются по стилю, географическому положению, типу и размеру помещений. Недостаток только один: большую часть коллекции составляют интерьеры премиум-класса. Но это незначительное ограничение — там пользователи могут позаимствовать отдельные дизайнерские приемы. Например, сочетания цветов или комбинации освещения.

Фото: profidom. com.ua

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Ремонт в выходные: можно ли сверлить?﻿

Не стоит откладывать до лета: зимой ремонт квартиры намного дешевле

Как правильно выбрать квартиру с ремонтом﻿

Ремонт студий в новостройках Петербурга обойдется в 70 тыс. рублей