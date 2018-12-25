Какие налогообложения полагаются для ТСЖ?

Одним из некоммерческих объединений является ТСЖ. Если сказать другими словами - общество не преследует цели получить выгоду коммерческого характера.

Но, тем не менее, ТСЖ при необходимости оказывает услуги, имеет в банке расчетный счет, на который поступают деньги. В связи с этим возникает вполне справедливый вопрос - обязано ли товарищества вносить в региональную казну налоги и в каком размере?

Налоги для ТСЖ - есть или нет?

Несмотря на то, какой характер работы организации, по закону РФ она должна вносить в бюджет определенные платежи.

И хоть основная работа товарищества некоммерческого характера, и в первую очередь, их работа нацелена на управление совместным имуществом, они так же должны вносить налоги в казну.

Но ввиду того, что они все же остаются некоммерческой структурой, на законодательном уровне установлены послабления и льготы для таких объединений.

ТСЖ дома многоквартирного типа

Налоги и сборы, которые оплачивает ТСЖ многоквартирного дома прежде всего зависят от того какую налоговую систему выбирает само товарищество. Но помимо этого учитывается есть или нет на балансе ТСЖ какое-то движимое или недвижимое имущество.

Объединение может пользоваться упрощенной (УСН) или общей (ОСНО) системой налогообложения.

Когда ТСЖ выбирает ОСНО, под налоговый сбор попадают:

- имущество ТСЖ;

- транспортные средства;

- участки земли;

- прибыль.

Общая система используется по умолчанию, ссылаясь на закон РФ. Если направить заявление в налоговую, можно перейти на упрощенную систему.

Несмотря на систему налогового сбора, которую выбирает ТСЖ, некоторые платежи необходимо вносить в любом случае.

К таковым относятся сборы за сотрудников и НДФЛ.

Какой порядок налогообложения ТСЖ?

Посредством получения денег различными способами, на балансе ТСЖ накапливаются денежные средства. Эти поступления могут носить целевой характер (ссылаясь на статью 251 НК РФ - сборы и взносы, направленные на проведение ремонта дома), или вырученные средства от иного вида деятельности (к примеру, сдача помещения в аренду).

В зависимости от того, какого характера поступления можно понять какие облагаются налогом. Например, сборы и взносы от жильцов дома не могут быть объектом налогообложения, из чего можно сделать вывод, что налогом на прибыль они не облагаются.

Однако есть некоторое уточнение - не все владельцы жилья могут состоять в товариществе. Такие жильцы вносят платежи, которые не могут считаться целевыми.

Налог на имущество

Когда речь идет о имущественном налоге, нужно сразу отделить, что находится в собственности членов общества, и чем владеет товарищество лично.

ТСЖ может являться владельцем любого вида имущества, но с юридической стороны это должно быть зафиксировано в соответствующих документах.

Следовательно, ТСЖ должно вносить налоги на имущество, которое является именно его собственностью. Те объекты, которые относятся к многоквартирному дому или расположенные на участке земли при доме, не могут стать для товарищества объектом для взыскания налогов.

Налог на землю

Касательно налога на землю и транспорт - ситуация такая же, как и с имуществом.

Участок земли может находится в собственности ТСЖ.

Чаще всего товарищество владеет участком придомовой территории. В этом случае необходимо обязательно уплачивать налог на землю.

Налог на транспорт

Любой вид транспорта, который находится на балансе ТСЖ облагается налогом. Налог на транспорт, который необходимо уплатить, зависит от вида и количества транспортной техники, которой владеет ТСЖ.

В каком размере должен оплачиваться транспортный и имущественный налог - определяет местная власть.

Большинство ТСЖ предпочитают брать в аренду транспорт при необходимости, а не иметь его на балансе.

Но все зависит от размера аренды и количества работ.

Налог на добавленную стоимость

Это категория косвенного налога, который исчисляется из ранее уплаченного количества денег за услуги или проданный товар.

В работе товарищества этот сбор можно отнести к операциям с денежными поступлениями нецелевого характера. Он имеет фиксированный размер 18% по умолчанию.

ТСЖ не имеет никаких льгот по вычету НДС.

Но НК РФ гласит, что от данного вида налога освобождаются организации, работающие по «упрощенке».

Средства целевого характера тоже не облагаются данным видом налога.

Заключение

В работе ТСЖ вопрос налоговых сборов очень важен. С самого начала нужно определиться с количеством имущества, которое может облагаться налогом, а также выбрать систему налогообложения.

Стабилизировать налоговую базу и хорошо сберечь средства в данном случае очень поможет работа бухгалтерии ТСЖ в этом направлении.

Фото: hranitelochaga.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

ТСЖ: как и зачем?

ТСЖ и домкомам разрешат отбирать квартиры должников по ЖКХ?

Лолита Милявская: Лучше запретить ТСЖ, а не Хэллоуин